Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавил всего 3 элемента под огурцы в июне: завязи растут на глазах — от урожая нет отбоя
Банки урезают ипотеку: 3 способа получить нужную сумму, если вам отказали в лимите
Почему скорая отказывает в госпитализации? Разбор мифов и прав пациента в 2026
Паттайя против Пхукета: вскрываем правду, почему 90% туристов выбирают не тот курорт
Секрет китайских садоводов: зачем они закапывают пластиковые трубы под груши
Лёгкие были лишь началом: как токсичные испарения запускают необратимое разрушение нейронов мозга
Защита за доплату: российские страховщики включили военные риски в перечень покрываемых случаев
Мода безжалостно закрывает дверь: эти вещи летом 2026 года уже выдают вчерашний вкус
Турция, за которую не стыдно: скрытый от глаз рай, где время навсегда остановилось

Пятки как у младенца за одну ночь: копеечная смесь под носок — и наждачка исчезнет

Моя семья » Красота и стиль

Грубые пятки и трещины — настоящая проблема к началу сезона босоножек. Но вместо дорогих салонных процедур можно использовать проверенный домашний лайфхак. Всего два копеечных ингредиента, компресс на ночь — и ваша кожа станет нежной и шелковистой. Узнайте, как быстро вернуть стопам идеальный вид.

Ноги
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноги

Ночной компресс: рецепт и применение

Для восстановления гладкости пяток достаточно двух доступных продуктов, которые найдутся в любом бытовом отделе. Смешиваются по одной столовой ложке аптечного глицерина и обычного столового уксуса концентрацией 9%. Полученным составом нужно пропитать марлевую салфетку и зафиксировать ее на проблемных участках.

"Глицерин создает на коже защитный барьер, который препятствует испарению влаги и помогает ей проникать в глубокие слои. Уксусная кислота при этом мягко растворяет ороговевшие клетки, позволяя стопам снова стать мягкими", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Для усиления эффекта стопы оборачивают полиэтиленом и надевают плотные хлопковые носки. Утром "конструкцию" снимают, ополаскивают ноги теплой водой и наносят питательный крем. Даже разовое применение заметно меняет состояние пяток, делая трещины менее глубокими. Если такой вариант ухода станет регулярным, кожа сохранит нежность долгое время.

Почему это работает

Тот самый секрет кроется в сочетании увлажняющих свойств глицерина и химического воздействия кислоты. Глицерин по своей природе гигроскопичен — он притягивает молекулы воды и удерживает их внутри тканей. Это восстанавливает эластичность даже самой сухой кожи. Уксус же выступает в роли деликатного пилинга. Это необходимое решение, когда механическая чистка пилками приносит дискомфорт или провоцирует еще большее нарастание кожи.

"Важно учитывать, что длительный контакт с кислотами требует осторожности. Если на коже есть глубокие кровоточащие раны, лучше отложить процедуру до их заживления, чтобы не вызвать раздражения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Профилактика и правила ухода

Чтобы пятки не превращались в корку, стоит пересмотреть ежедневные привычки. Ключевую роль играет выбор обуви: каблук выше 6 см или слишком плоская подошва создают неравномерную нагрузку, из-за чего кожа начинает защищаться и грубеть. Использование натуральных материалов позволяет ногам дышать, что снижает риск пересыхания и появления трещин.

"Регулярное использование увлажняющих средств после душа — закон. Если игнорировать этот этап, даже самый качественный педикюр потеряет вид через пару дней, так как агрессивное очищение смывает липидный слой", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Поддержание здоровья кожи стоп невозможно без контроля общего состояния организма. Регулярные ванночки с морской солью или травами помогают снять напряжение и улучшить кровоток. Если же грубость кожи сопровождается зудом или изменением цвета, стоит обратиться к профильному специалисту, ведь иногда это симптом не внешней сухости, а внутренних сбоев. В остальном же простая деталь вроде ночного компресса позволяет существенно сэкономить время и средства на салонных процедурах.

Ошибка в уходе за пятками Совет по исправлению
Использование только терки без увлажнения Наносить жирный крем сразу после шлифовки
Игнорирование мелких трещин Делать компресс с глицерином при первых признаках сухости
Ношение тесной обуви Выбирать свободные модели с анатомической стелькой
Частое мытье слишком горячей водой Использовать теплую воду и мягкие гели без щелочи

Ответы на популярные вопросы о здоровье стоп

Можно ли использовать лимонный сок вместо уксуса

Да, лимонная кислота также обладает размягчающим действием, но уксус действует несколько активнее на старые натоптыши. Важно соблюдать пропорции, чтобы не пересушить здоровые участки кожи.

Как часто разрешается делать уксусные компрессы

Для экстренного восстановления достаточно одного раза. В запущенных случаях процедуру можно повторить через 2–3 дня до достижения нужной гладкости, но не чаще двух раз в неделю.

Нужно ли чистить пятки пемзой после компресса

Утром кожа станет очень мягкой. Достаточно слегка обработать пятки мягкой щеткой или мочалкой, чтобы снять размягченный слой, — агрессивная чистка пемзой в этот момент не требуется.

Поможет ли этот способ при грибке стопы

Компресс направлен исключительно на борьбу с сухостью и ороговением. Если шелушение связано с грибковым поражением, домашние средства могут принести лишь временное облегчение — необходимо медицинское лечение.

Читайте также:

Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, дерматокосметолог Илья Руднев, врач-косметолог Мария Полякова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Туризм
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Последние материалы
Мода безжалостно закрывает дверь: эти вещи летом 2026 года уже выдают вчерашний вкус
Шизофрения может начинаться не с голосов: первые тревожные признаки прячутся в поведении подростка
Турция, за которую не стыдно: скрытый от глаз рай, где время навсегда остановилось
Ваш организм расплачивается за долголетие: как снизить скрытые риски опухолей в 65+
Штуцер закис намертво? Один инструмент, который спасет грани тормозного суппорта
Организм начал переваривать челюсть: титановые штифты спровоцировали необратимый системный сбой
Технология вечной эмали: как запаять скол на плите, ванне и посуде горелкой
Не остаться на отдыхе с пустыми карманами: власти РФ добиваются расширения работы карт "Мир" в Азии
Редис будет сладким как мед: запомните этот способ, чтобы урожай рос как на заказ
Попытка сменить экономический вектор приведёт Армению к новым потерям территорий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.