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Мода безжалостно закрывает дверь: эти вещи летом 2026 года уже выдают вчерашний вкус

Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон 2026 года вносит жесткие коррективы в привычный список покупок. Популярные ранее неоновые цвета и чрезмерно свободные силуэты признаны устаревшими, уступая место сдержанности и точно выверенным линиям кроя.

Девушка в оверсайз олимпийке
Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в оверсайз олимпийке

Прощание с кислотными цветами

Яркие неоновые оттенки, доминировавшие на улицах несколько лет, теряют актуальность. Дизайнеры рекомендуют заменить кричащий розовый или ядовито-зеленый на приглушенную природную палитру. В центре внимания оказываются сложные тона и тропические рисунки, которые создают эффект свежести без визуального шума.

Отказ от избыточной яркости связан с общим запросом на осознанное потребление и спокойную эстетику. Вместо привлечения внимания цветом, индустрия фокусируется на качестве тканей и глубине фактур. Это позволяет интегрировать вещи в более сложные многослойные комплекты.

"Кислотные цвета сейчас выглядят как попытка вернуться в прошлое, а не как актуальное заявление. Сегодня мы выбираем естественность, которая подчеркивает внешность человека, а не затмевает ее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Закат эпохи безразмерных вещей

Мешковатая одежда, долгое время служившая символом комфорта, постепенно вытесняется вещами по размеру. Оверсайз в его гипертрофированном виде перестал восприниматься как современный прием. Теперь на первый план выходят свободные, но структурированные предметы гардероба, акцентирующие внимание на талии или плечах.

Такой подход делает образ собранным. Важно понимать разницу между удобством и отсутствием формы. Актуальный крой 2026 года предполагает наличие воздуха между телом и тканью, но при этом сохраняет пропорции фигуры, что особенно важно при обновлении повседневного стиля.

Антитренд Актуальная замена
Гипер-оверсайз Полуприлегающий крой
Неоновые цвета Природные оттенки
Громоздкие кроссовки Кеды и балетки

Смена обувных фаворитов

Массивные подошвы и подобия тракторных протекторов уходят в тень. На их место приходят элегантные модели на плоском ходу или небольшом каблуке. Это изменение продиктовано стремлением к визуальной легкости и удобству при длительных прогулках.

Популярность набирают кеды с лаконичным дизайном, лоферы и балетки. Важно, чтобы обувь не утяжеляла стопу, а дополняла общую геометрию наряда. Если в шкафу остались тяжелые кроссовки, их лучше заменить на удобную обувь с тонкими линиями.

"Массивная обувь стала слишком предсказуемой. В этом сезоне мы наблюдаем возвращение к изяществу, которое отлично сочетается как с легкими платьями, так и с классическими брюками", — подчеркнула специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Новый взгляд на спортивные детали

Стандартные сочетания худи и штанов для бега в городской среде больше не считаются стильными. Спорт-шик требует более сложного исполнения. Чтобы не выглядеть скучно, рекомендуется добавлять неожиданные аксессуары, например, панамы или платки с авторскими принтами.

Смешение фактур становится основным инструментом. Комбинирование технологичных спортивных тканей с натуральным льном или шелком позволяет создать индивидуальный образ. Спортивные элементы теперь выступают лишь как дополнение, а не основа всего гардероба.

Возвращение четких форм жакетов

Длинные и широкие мужские пиджаки на женских плечах перестали быть остромодными. Им на смену приходят укороченные модели с акцентированной линией плеч и талии. Такой крой помогает выстроить пропорциональный силуэт, не ограничивая свободу движений.

Для создания современного образа можно использовать советские украшения или винтажные броши, которые добавят лаконичному жакету характера. Короткие модели отлично работают в многослойных комплектах, заменяя собой легкие куртки или кардиганы.

"Мы уходим от идеи спрятаться за одеждой. Четкие линии пиджака позволяют выглядеть уверенно и собрано, что полностью отвечает духу времени", — отметила в разговоре с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о смене гардероба

Стоит ли полностью выбрасывать вещи в стиле оверсайз?

Нет, достаточно пересмотреть способ их ношения. Объемную рубашку можно дополнить ремнем, чтобы обозначить талию, или сочетать с более узким низом для баланса пропорций.

Чем заменить неоновые аксессуары?

Лучшей альтернативой станут детали в пастельной гамме или насыщенные, но натуральные цвета: терракотовый, оливковый или глубокий синий.

Какая верхняя одежда будет актуальна прохладным вечером?

Вместо массивного бомбера выберите укороченный жакет или классический тренч по размеру. Это сделает ваш внешний вид более актуальным.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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