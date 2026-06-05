Прощание с искусственными лицами: новый бьюти‑тренд покоряет сердца женщин

Индустрия красоты окончательно прощается с эпохой "искусственных" лиц. На смену плотному тональному покрытию, матовому финишу и агрессивному контурингу пришел тренд на гиперувлажненность и естественность. Новое направление получило название "дельфинья кожа" (dolphin skin), и именно оно будет задавать стандарты внешности в 2026 году.

Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с дорогим сливочно-жемчужным блондом

Методика создания такого образа имитирует состояние кожи сразу после контакта с водой. Лицо выглядит абсолютно гладким, сияющим и свежим, словно вы только что вышли из бассейна. Автором термина стала визажист Мэри Филлипс, которая создавала образы для Дженнифер Лопес и Кендалл Дженнер. В отличие от прошлых лет, когда сияние достигалось слоями хайлайтера, современный подход требует глубокой работы с качеством кожи.

Откуда взялась "дельфинья кожа"

Концепция "дельфиньей кожи" родилась на стыке здорового образа жизни и профессионального макияжа. Бьюти-рынок долгое время фокусировался на маскировке недостатков, новый тренд предлагает инвестировать в здоровье кожи. Этот подход перекликается с принципами, где естественное сияние кожи считается главным признаком статуса и ухоженности.

Мэри Филлипс подчеркивает, что эффект достигается не косметикой, а правильной подготовкой лица. Это требует комплексного воздействия: от аппаратных методик до грамотного очищения. При этом важно помнить, что агрессивное вмешательство может навредить, поэтому очищение кожи должно быть максимально деликатным, чтобы не разрушить гидролипидный барьер.

"Эффект 'дельфиньей кожи' - это прежде всего работа с кожей. Она должна быть максимально ровной, чтобы свет отражался от нее без теней", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Как добиться эффекта влажного сияния

Профессиональная процедура "Дельфинья кожа" сегодня представляет собой тандем из двух ключевых этапов: инъекционного и пилинга. Сначала проводится глубокое увлажнение с помощью препаратов, удерживающих влагу в дерме. Затем мастер использует мягкие кислоты или энзимы, чтобы убрать ороговевшие клетки, создавая ту самую зеркальную гладкость.

Такой тандем позволяет решить проблему сухости изнутри и неровного рельефа снаружи. В результате макияж ложится практически незаметно, а потребность в плотных консилерах исчезает. Важно, чтобы уход был гармоничным, как базовый гардероб, где каждая деталь дополняет другую.

Компонент процедуры Ожидаемый результат Инъекционный этап Глубокая гидратация, устранение мелких морщин Мягкий пилинг Зеркальный блеск, идеальная гладкость поверхности

Какие результаты дает процедура

Основное преимущество метода — избавление от чувства стянутости и визуальное "уплотнение" лица. После сеанса кожа выглядит напитанной и свежей, что особенно актуально в мегаполисе. Визуально пропадают следы усталости, а тон становится однородным без применения тональных средств.

Для поддержания такого состояния кожи важно следить и за общим здоровьем организма. Специалисты часто советуют обратить внимание на рацион питания. Например, грамотно подобранное питание для волос и кожи, богатое омега-3, помогает продлить эффект от косметологических манипуляций.

"Главный плюс тренда — акцент на здоровый блеск вместо сухого блеска хайлайтера. Мы получаем лицо, которое выглядит моложе за счет интенсивной гидратации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Уход за кожей вне кабинета косметолога

Поддерживать "эффект дельфина" дома невозможно без использования сывороток с гиалуроновой кислотой и легких масел. Однако переизбыток средств может привести к закупорке пор. Важно соблюдать баланс и не забывать о комплексном подходе ко всей внешности: от укрепления ногтей до подбора правильных аксессуаров.

Даже самый качественный уход за лицом потеряет смысл, если общий образ будет выглядеть неопрятно. В 2026 году внимание к деталям становится решающим фактором. Это касается даже таких тонкостей, как форма ногтей, которая должна гармонировать с обновленным, свежим имиджем.

Мнение специалистов индустрии

Многие эксперты сходятся во мнении, что "дельфинья кожа" — это не просто каприз моды. В эпоху фильтров и ретуши живое, сияющее лицо становится настоящей роскошью.

"Влажное сияние лица требует поддержки всем образом. С такой кожей отлично сочетаются легкие текстуры, такие как шелк или льняная одежда, которые подчеркивают натуральность", — рассказала в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о дельфиньей коже

Кому больше всего подходит этот тренд?

Метод идеален для обладательниц сухой и нормальной кожи. Тем, у кого жирный тип кожи, стоит быть осторожнее с маслами, чтобы сияние не превратилось в сальный блеск.

Можно ли добиться такого эффекта только макияжем?

Полностью сымитировать результат салонных процедур декоративной косметикой сложно. Макияж создаст лишь поверхностный слой, в то время как тренд подразумевает сияние "изнутри".

Как долго держится результат косметологической процедуры?

В среднем эффект влажного сияния сохраняется от 2 до 4 недель, в зависимости от индивидуальных особенностей метаболизма и качества домашнего ухода.

Не выглядит ли сияние как жирный блеск?

Нет, в этом и заключается мастерство. "Дельфинья кожа" выглядит как влага на атласной ткани, она лишена липкости и специфической тяжести жирного блеска.

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