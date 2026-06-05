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Привычная классика уступает место подиуму: 5 моделей сумок, которые будут носить этим летом

Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон 2026 года возвращает в гардеробы структурность и декоративность. Дизайнеры отказываются от минимализма в пользу сложных форм и акцентных деталей, которые определяют характер всего образа. Рассмотрим пять ключевых моделей сумок, ставших лидерами текущих подиумных коллекций.

Сумка-оригами
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сумка-оригами

Цилиндрические боулеры

Сумки в форме цилиндра или вытянутого бочонка стали заметным явлением на последних показах. Эта геометрия выделяется на фоне привычных прямоугольных форм, сохраняя при этом высокую функциональность. Вместительность таких моделей позволяет использовать их как в повседневных поездках, так и в рамках рабочих встреч.

Боулеры требуют минималистичного дополнения. Они хорошо сочетаются с лаконичными платьями или строгими костюмами. Дизайнеры предлагают как жесткие каркасные варианты, так и мягкие модели из гладкой кожи. Подобная аксессуарная группа удачно дополняет подходящие летние туфли, создавая сбалансированный силуэт.

"Геометрические сумки требуют особого внимания к пропорциям в одежде, чтобы аксессуар не перетягивал все внимание на себя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Сумки на цепочках

Металлическая фурнитура снова занимает лидирующие позиции. В сезоне 2026 классические цепочки претерпели изменения: они стали массивнее и зачастую выступают главным декоративным элементом. Модели типа "багет", классические конверты и объемные тоуты снабжаются цепями разного плетения, от тонкого плетения до крупных звеньев.

Такой аксессуар избавляет от необходимости подбирать дополнительные украшения, работая как самостоятельный ювелирный акцент. Часто цепи комбинируются с кожаными вставками для комфортного ношения на плече. Важно подбирать металл фурнитуры в тон другим элементам образа, например, если вы используете советские украшения из серебра или золота.

Акцентный декор

Сдержанность уходит на второй план, уступая место сложным фактурам. В моду входят сумки, поверхность которых полностью покрыта бусинами, кристаллами или имеет необычную жатую структуру. Массивные пряжки, заклепки и контрастная прошивка превращают техническую вещь в объект дизайна.

Для создания гармоничного внешнего вида такие аксессуары стоит носить с одеждой из простых тканей без принта. Сумки-багеты в "панцире" из декоративных элементов или тоуты с металлической фурнитурой станут центральной частью наряда. Современные лоферы на плоской подошве помогут уравновесить яркость декоративной сумки в дневное время.

Тип сумки Главная особенность
Боулер Цилиндрическая форма
Оригами Скульптурные складки кожи
Акцентная Декор из бусин и заклепок

"Выбор сумки с богатым декором — это способ выразить индивидуальность без радикальной смены гардероба", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Архитектурное оригами

Сумки, собранные по принципу японского искусства складывания бумаги, отличаются выраженным рельефом. Это не просто лоскутное шитье, а глубокая работа с объемом, где каждый залом кожи создает игру теней. Такие модели выглядят футуристично и дорого за счет сложности кроя.

Они лишены избыточного внешнего декора, так как сама форма является главным украшением. Архитектурные модели хорошо смотрятся с вещами оверсайз или асимметричным кроем. В летний зной подобные сумки можно дополнить открытой обувью, используя актуальные носки в рубчик для создания многослойного образа.

Экстремальная бахрома

Бахрома в 2026 году достигает максимальной длины. Теперь это не скромная отделка края, а полноценное полотно, которое находится в движении при каждом шаге. Дизайнеры используют ее на сумках через плечо, клатчах и даже крупных шоперах.

Материал варьируется от классической замши до шелковых нитей и нарезанной кожи. Длинная тесьма создает динамику и объем, делая даже простой выход эффектным. Подобный аксессуар требует уверенной походки и правильно подобранной обуви, такой как удобные слингбеки, обеспечивающие легкость движений.

"Бахрома добавляет образу театральности и праздничности, что делает такие сумки идеальными для летних вечеринок", — отметила в разговоре с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о трендах 2026

С чем сочетать сумки необычной формы?

Лучше всего использовать нейтральную базу: однотонные ткани, классический деним или льняные вещи. Это позволит аксессуару стать центральным элементом.

Актуальны ли большие сумки в этом сезоне?

Да, объемные тоуты остаются в моде, особенно в исполнении оригами или с отделкой длинной бахромой для создания дополнительного объема.

Какой цвет сумки выбрать на лето?

Помимо классических летних оттенков, в тренде яркие металлики, пастельные тона и натуральные цвета обожженной глины.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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