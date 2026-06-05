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От бабушкиного платка до модного хита: как носить косынку и не выглядеть старомодно

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Летний сезон 2026 года возвращает в гардеробы аксессуар, который долгое время оставался в тени массивных шляп и бейсболок. Косынка перестала быть исключительно элементом пляжного отдыха или деревенского стиля, превратившись в универсальный инструмент для мгновенной трансформации внешнего вида. Её популярность объясняется не только эстетикой, но и функциональностью — защитой волос от ультрафиолета в знойные дни. Главное преимущество этого аксессуара заключается в его способности менять характер комплекта без радикальных обновлений базы.

Девушка в косынке
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка в косынке

Вязаная косынка в технике кроше

Одним из самых заметных трендов стали ажурные модели. Техника кроше позволяет создавать легкие, пропускающие воздух аксессуары из тонкого хлопка. В палитре преобладают песочные, молочные и шоколадные оттенки, которые идеально вписываются в концепцию городского сафари или отпускного гардероба. Такие изделия добавляют объёма и интересной игры света на волосах.

Для создания гармоничного ансамбля стоит обратить внимание на то, как аксессуар взаимодействует с обувью. Например, удобные мюли на небольшом каблуке подчеркнут женственность вязаного платка, сохранив при этом современный городской ритм.

Шёлковые платки: новая классика

Шёлк остается вне времени, однако способы его ношения изменились. Современная мода диктует отказ от выверенной симметрии и сложных узлов. Идеальный вариант — легкая небрежность. Косынку можно завязать на затылке в стиле нулевых или использовать в качестве ленты для пучка. В приоритете принты с геометрией, винтажные узоры и контрастная окантовка края.

Благородная текстура ткани позволяет визуально повысить статус даже самого простого набора из белой майки и шорт. Если вы выбираете трендовые бермуды для города, шёлковый платок добавит им необходимую долю элегантности, превращая повседневный наряд в вечерний.

Кружево и прозрачные текстуры

Для любительниц тонких стилистических решений подойдут полупрозрачные модели. Их можно использовать не только как головной убор, но и как дополнительный слой поверх жакетов или тренчей. Это позволяет играть с многослойностью без риска перегрева в жару.

"Прозрачные косынки великолепно раскрываются в монохромных образах. Например, чёрное кружево на фоне тёмного пиджака создает глубину и сложность фактур, не дробя силуэт лишними цветами. Это отличный способ освежить офисный дресс-код", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Важно помнить, что акцент на лице требует безупречного тона. Современный монохромный макияж поможет подчеркнуть свежесть кожи, гармонируя с нежностью кружевного аксессуара.

Текстильные банданы в стиле нулевых

Для тех, кто предпочитает динамику и спорт-шик, актуальны плотные хлопковые банданы. Они вносят в образ долю дерзости и отлично сочетаются с оверсайз-ветровками, кроссовками и крупными серьгами-кольцами. Это практичный выбор для активного отдыха или прогулок по мегаполису.

Тип косынки С чем сочетать
Вязаная (кроше) Льняные рубашки, джинсовые шорты
Шёлковая Базовые топы, жакеты, платья-комбинации
Хлопковая бандана Майки-алкоголички, широкие джинсы, ветровки

Подобные модели не требуют тщательной укладки — бандана скроет недостатки причёски и защитит волосы от пыли. Однако не забывайте, что красота волос зависит и от питания: регулярное употребление полезных продуктов для блеска сделает локоны, выбивающиеся из-под платка, более ухоженными.

Актуальная палитра и сочетания

В вопросе выбора цвета строгих рамок нет. Универсальная база — это беж, экрю и классический синий. Для создания яркого пятна в образе специалисты рекомендуют присмотреться к оливковому, сочному оранжевому и глубокому бирюзовому. При этом косынка вовсе не обязана дублировать цвет платья или сумки — сегодня в моде контрасты.

"Главный антитренд сезона — косынка на поясе. От этого приема стилисты советуют отказаться, так как он морально устарел. Гораздо свежее смотрится платок, небрежно наброшенный на плечи поверх легкой летней куртки или повязанный под подбородком в стиле голливудских див", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ношении косынок

Как правильно завязать косынку, чтобы она не сползала?

Для шёлковых моделей используйте небольшие невидимки в тон волос у висков или завязывайте узел под волосами на затылке, создавая дополнительное натяжение.

Можно ли носить косынку в офис?

Да, шёлковый платок сдержанных оттенков отлично дополняет деловые костюмы. Его можно использовать вместо шейного украшения или аккуратно повязать на голову в стиле 60-х.

С какими причёсками лучше всего сочетается платок?

Косынка гармонирует с низким хвостом, расслабленным пучком или мягкими волнами. Важно сохранять естественную текстуру волос.

Заменяет ли косынка солнцезащитное средство для волос?

Аксессуар обеспечивает механическую защиту от выгорания и перегрева, но для полной страховки стоит использовать несмываемые уходы с SPF-фактором.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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