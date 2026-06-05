От бабушкиного платка до модного хита: как носить косынку и не выглядеть старомодно

Летний сезон 2026 года возвращает в гардеробы аксессуар, который долгое время оставался в тени массивных шляп и бейсболок. Косынка перестала быть исключительно элементом пляжного отдыха или деревенского стиля, превратившись в универсальный инструмент для мгновенной трансформации внешнего вида. Её популярность объясняется не только эстетикой, но и функциональностью — защитой волос от ультрафиолета в знойные дни. Главное преимущество этого аксессуара заключается в его способности менять характер комплекта без радикальных обновлений базы.
Одним из самых заметных трендов стали ажурные модели. Техника кроше позволяет создавать легкие, пропускающие воздух аксессуары из тонкого хлопка. В палитре преобладают песочные, молочные и шоколадные оттенки, которые идеально вписываются в концепцию городского сафари или отпускного гардероба. Такие изделия добавляют объёма и интересной игры света на волосах.
Для создания гармоничного ансамбля стоит обратить внимание на то, как аксессуар взаимодействует с обувью. Например, удобные мюли на небольшом каблуке подчеркнут женственность вязаного платка, сохранив при этом современный городской ритм.
Шёлк остается вне времени, однако способы его ношения изменились. Современная мода диктует отказ от выверенной симметрии и сложных узлов. Идеальный вариант — легкая небрежность. Косынку можно завязать на затылке в стиле нулевых или использовать в качестве ленты для пучка. В приоритете принты с геометрией, винтажные узоры и контрастная окантовка края.
Благородная текстура ткани позволяет визуально повысить статус даже самого простого набора из белой майки и шорт. Если вы выбираете трендовые бермуды для города, шёлковый платок добавит им необходимую долю элегантности, превращая повседневный наряд в вечерний.
Для любительниц тонких стилистических решений подойдут полупрозрачные модели. Их можно использовать не только как головной убор, но и как дополнительный слой поверх жакетов или тренчей. Это позволяет играть с многослойностью без риска перегрева в жару.
"Прозрачные косынки великолепно раскрываются в монохромных образах. Например, чёрное кружево на фоне тёмного пиджака создает глубину и сложность фактур, не дробя силуэт лишними цветами. Это отличный способ освежить офисный дресс-код", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Важно помнить, что акцент на лице требует безупречного тона. Современный монохромный макияж поможет подчеркнуть свежесть кожи, гармонируя с нежностью кружевного аксессуара.
Для тех, кто предпочитает динамику и спорт-шик, актуальны плотные хлопковые банданы. Они вносят в образ долю дерзости и отлично сочетаются с оверсайз-ветровками, кроссовками и крупными серьгами-кольцами. Это практичный выбор для активного отдыха или прогулок по мегаполису.
|Тип косынки
|С чем сочетать
|Вязаная (кроше)
|Льняные рубашки, джинсовые шорты
|Шёлковая
|Базовые топы, жакеты, платья-комбинации
|Хлопковая бандана
|Майки-алкоголички, широкие джинсы, ветровки
Подобные модели не требуют тщательной укладки — бандана скроет недостатки причёски и защитит волосы от пыли. Однако не забывайте, что красота волос зависит и от питания: регулярное употребление полезных продуктов для блеска сделает локоны, выбивающиеся из-под платка, более ухоженными.
В вопросе выбора цвета строгих рамок нет. Универсальная база — это беж, экрю и классический синий. Для создания яркого пятна в образе специалисты рекомендуют присмотреться к оливковому, сочному оранжевому и глубокому бирюзовому. При этом косынка вовсе не обязана дублировать цвет платья или сумки — сегодня в моде контрасты.
"Главный антитренд сезона — косынка на поясе. От этого приема стилисты советуют отказаться, так как он морально устарел. Гораздо свежее смотрится платок, небрежно наброшенный на плечи поверх легкой летней куртки или повязанный под подбородком в стиле голливудских див", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Для шёлковых моделей используйте небольшие невидимки в тон волос у висков или завязывайте узел под волосами на затылке, создавая дополнительное натяжение.
Да, шёлковый платок сдержанных оттенков отлично дополняет деловые костюмы. Его можно использовать вместо шейного украшения или аккуратно повязать на голову в стиле 60-х.
Косынка гармонирует с низким хвостом, расслабленным пучком или мягкими волнами. Важно сохранять естественную текстуру волос.
Аксессуар обеспечивает механическую защиту от выгорания и перегрева, но для полной страховки стоит использовать несмываемые уходы с SPF-фактором.
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