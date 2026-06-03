В них не жарко даже при +30: эти шорты стали главным фаворитом летнего гардероба

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Летний сезон 2026 года меняет отношение к городскому дресс-коду. Шорты перестают быть атрибутом исключительно пляжного отдыха, заменяя привычные джинсы и юбки в офисах и на деловых встречах. Основной акцент дизайнеры делают на натуральных тканях и свободном крое, адаптированном к жаре.

Девушка в льняных шортах
Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain
Девушка в льняных шортах

Эстетика домашнего уюта на улицах

Пижамные шорты из тонкого хлопка или шелка стали заметным явлением городской моды. Легкие ткани обеспечивают естественную вентиляцию, что критически важно при температуре выше тридцати градусов. Такие модели выбирают для создания расслабленных образов, сочетая их с объемными рубашками или лаконичными топами.

Популярность бельевого стиля объясняется запросом на функциональность. Одежда не должна сковывать движения или создавать парниковый эффект. Аксессуары и правильная обувь помогают сбалансировать такой наряд, превращая домашнюю вещь в полноценный элемент уличного стиля.

"Выход пижамного стиля на улицы мегаполисов — это логичное продолжение тренда на комфорт, который доминирует последние годы", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Льняные модели для высокой температуры

Лен остается главным материалом для летнего периода благодаря своей гигроскопичности и способности пропускать воздух. Льняные шорты средней длины стали базовым элементом, который легко комбинируется как со строгими жакетами, так и с открытыми сандалиями. Классическая летняя обувь дополняет фактуру льна, создавая завершенный вид.

Современные технологии обработки ткани позволяют льну меньше деформироваться при носке, сохраняя при этом все полезные свойства волокна. В 2026 году актуальны природные оттенки: песочный, оливковый и графитовый. Такие цветовые решения делают гардероб вариативным и практичным.

Тип шорт Основное преимущество
Льняные Максимальная воздухопроницаемость
Костюмные Подходят для офисного регламента
Бермуды Коррекция пропорций фигуры

Спортивные бермуды в повседневной жизни

Свободные бермуды спортивного кроя перестали быть одеждой только для тренировок. В текущем сезоне их принято сочетать с контрастными по стилю вещами: кожаными лоферами или даже обувью на каблуке. Этот прием позволяет снизить градус формальности, сохраняя при этом эстетику городского жителя.

Важно учитывать плотность материала. Для летнего города подбирают варианты из смесовых тканей, которые держат форму, но не препятствуют теплообмену. Солнцезащитные очки правильной формы и минималистичный рюкзак станут логичным завершением образа с бермудами.

"Спортивные элементы в сочетании с классикой позволяют выглядеть современно, не жертвуя удобством в жару", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Джинсовые и костюмные решения

Джинсовые бермуды длиной до колена стали альтернативой классическим джинсам. Они выглядят сдержанно и подходят для тех ситуаций, где короткие модели неуместны. Свободный крой и необработанный край добавляют динамики, а высокая посадка помогает подчеркнуть талию.

Костюмные шорты со стрелками — решение для строгого гардероба. Выполненные из легкой шерсти или хлопка, они позволяют соблюдать приличия в офисе, когда столбик термометра преодолевает отметку в тридцать градусов. Подбирая элементы пляжной моды в качестве аксессуаров, можно легко трансформировать этот образ для вечерней прогулки.

Особенности выбора летних материалов

При выборе шорт для жаркого сезона стоит обращать внимание на состав ткани. Натуральные волокна — хлопок, лен, шелк — предпочтительнее синтетических, так как они позволяют коже дышать. Синтетика допустима лишь в небольшом проценте для повышения износостойкости изделия.

Правильный уход также играет роль. Льняные вещи требуют деликатной стирки, а джинсовые модели лучше сушить в расправленном виде, чтобы избежать жестких заломов. Качественный пошив и обработка швов гарантируют, что вещь сохранит приличный вид на протяжении всего сезона.

"Инвестиция в качественные натуральные материалы всегда оправдана, особенно когда речь идет о базовом летнем гардеробе", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о летних шортах

Можно ли носить шорты в офис?

Да, если выбирать удлиненные костюмные модели или бермуды из плотной ткани. Важно сочетать их со строгим верхом, например, с закрытой блузой или легким блейзером.

С чем сочетать широкие льняные шорты?

Они лучше всего смотрятся с прилегающими топами или рубашками, заправленными внутрь. Это позволяет обозначить силуэт и избежать эффекта мешковатости.

Какая длина шорт актуальна в 2026 году?

В тренде умеренность. Лидируют модели до середины бедра и бермуды, доходящие до колена или закрывающие его.

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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