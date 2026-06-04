Свежесть без лишних усилий стала реальностью: этот бьюти-тренд меняет привычный подход к макияжу

Монохромный макияж стал ответом на запрос аудитории, стремящейся сократить время на сборы без потери качества образа. Использование одной цветовой гаммы на губах, щеках и веках создает цельный и свежий вид. Этот метод избавляет от необходимости подбирать совместимые палетки и сложные сочетания средств.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Макияж

Правила выбора правильного оттенка

Подбор пигмента напрямую зависит от температуры внешности и уровня контрастности. Обладателям теплого подтона кожи подходят терракотовые, персиковые и мягкие коричневые тона. Холодный тип внешности лучше раскрывается через ягодные, сливовые или пыльно-розовые оттенки. Правильный цвет помогает освежить лицо без эффекта болезненности.

"Основная задача монохромного стиля заключается в создании мягкого градиента. Для светлой кожи идеальны полупрозрачные пигменты, а брюнетки могут использовать глубокие пряные тона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для повседневного использования не стоит выбирать слишком яркие красный или фуксию, если на коже есть воспаления. Такие цвета способны визуально усилить покраснения и сделать несовершенства более явными.

Взаимодействие текстур и кожи

В монохромном подходе лидируют кремовые продукты. Румяна-стики, тинты и бальзамы легко распределяются, не оставляя четких границ. Использование одного средства для разных зон помогает добиться естественного сияния. Чтобы лицо не выглядело плоским, стоит наносить кремовые румяна точечно, постепенно наслаивая пигмент до нужной интенсивности.

Зона лица Рекомендуемая текстура Глаза Кремовые тени или тинт с легким шиммером Щеки Муссовые или гелевые румяна Губы Увлажняющая помада или пигментированный бальзам

Важно помнить, что обилие сухих текстур на всех участках лица одновременно может визуально добавить возраста. Кожа теряет объем и начинает выглядеть сухой. Оптимально сочетать матовую основу с влажным блеском на выступающих частях скул.

Критические ошибки при нанесении

Самая распространенная ошибка — одинаковая плотность нанесения пигмента на веки, скулы и губы. При таком подходе лицо превращается в цветное пятно без выраженного рельефа. Специалисты рекомендуют варьировать насыщенность. Например, сделать глаза чуть ярче, а губы оставить полупрозрачными.

"Если вы используете один и тот же тинт, на веки его стоит наносить тонким слоем, а на губах можно создать эффект зацелованности, концентрируя цвет в центре", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Еще одной ловушкой становится игнорирование подготовки кожи. Монохром подчеркивает текстуру, поэтому без должного увлажнения даже самый дорогой пигмент подчеркнет шелушения. BB-крем в качестве базы справится с задачей выравнивания тона лучше, чем плотная пудра.

Сочетание с общим стилем

Минималистичный подход в макияже требует соответствующего обрамления. Сегодня индустрия красоты ориентируется на естественную красоту, отказываясь от чрезмерности. Густые наращенные ресницы и жесткий контуринг плохо сочетаются с легкостью монохромных текстур.

Для завершения образа важно уделить внимание деталям. Даже если макияж выполнен в одном тоне, ресницы должны быть аккуратно прокрашены. Например, полимерная тушь поможет избежать неопрятных следов под глазами в течение дня.

"Монохромный стиль требует безупречного состояния бровей и ресниц, так как на лице нет других ярких акцентов, отвлекающих внимание", — отметила в разговоре с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Ответы на популярные вопросы о монохромном макияже

Можно ли делать такой макияж для вечернего выхода?

Да, достаточно выбрать более глубокие и насыщенные винные или бронзовые оттенки и добавить стойкую подводку. Монохром в темных тонах выглядит аристократично и дорого.

Подойдет ли один продукт для глаз и губ при чувствительной коже?

Не всегда. Кожа век тоньше и чувствительнее. Лучше использовать тени и помаду одного оттенка из разных линеек, чем наносить плотную матовую помаду вместо теней.

Как сделать монохромный макияж стойким?

Кремовые текстуры желательно закрепить небольшим количеством бесцветной пудры или использовать фиксирующий спрей, чтобы естественное сияние не превратилось в жирный блеск.

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