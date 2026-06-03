Ежедневный душ может состарить кожу раньше времени: причина оказалась в привычном средстве

Ежедневный душ может стать испытанием на прочность для защитного барьера кожи, если пренебрегать правилами выбора очищающих средств. О том, кому стоит пересмотреть свои банные привычки, изданию Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

Фото: Designed by Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка принимает душ

Риск пересушивания эпидермиса напрямую связан с его исходным состоянием. По словам специалиста, пожилые люди или те, кто изначально обладает сухим типом кожи, могут столкнуться с дискомфортом из-за слишком частого контакта с водой и очищающими средствами. Часто люди совершают ошибки, выбирая продукты для умывания без учета физиологических потребностей тела. Понимание того, как работают современные средства для очищения, помогает предотвратить разрушение гидролипидной мантии.

"Такая точка зрения действительно существует. Прежде всего, следует учитывать качество воды и используемые гигиенические средства. У пожилых людей кожа, как правило, тонкая и сухая, равно как и у тех, кто от природы склонен к сухости. При ежедневном приеме душа такая кожа может подвергаться избыточному обезвоживанию и пересыханию", — отметила Галлямова.

Для минимизации вредного воздействия эксперт советует отказаться от классического мыла в пользу специализированных гелей для душа, предназначенных для сухой кожи. В этот список входят средства формата "гель-масло", а завершающим этапом ухода обязательно должно стать нанесение крема для тела. Подобная рутина позволяет восполнить баланс влаги и предотвратить стянутость тканей. Применение качественных увлажняющих составов критически важно для поддержания тонуса эпидермиса в любом возрасте.

Полный отказ от гигиенических процедур не является выходом из ситуации, так как чистота остается залогом здоровья. Даже при самой тщательной гигиене важно не забывать об отдельных зонах, которые требуют особого внимания. Кроме того, с возрастом у людей меняется микробиом, что может сопровождаться появлением специфического запаха. Эффективным решением проблемы сухости Галлямова назвала корректировку рациона. Дефицит растительных масел и Омега-3 жирных кислот, получаемых с жирной рыбой, является одним из главных факторов, провоцирующих развитие сухости кожи изнутри.

"Говорить о том, что нужно реже принимать душ, в наше время я бы не стала. Гигиена — основа здоровья кожи и всего организма. Кроме того, есть проблема запахов. У пожилых людей, например, появляется специфический старческий запах. Поэтому лучше принимать душ ежедневно или через день, используя не мыло, а гель-мыло", — пояснила эксперт.

Для обладателей жирной кожи ситуация выглядит иначе. В отличие от людей, страдающих от сухости, они часто испытывают облегчение после душа, так как избыточное выделение себума приводит к блеску и появлению неприятного запаха. Для них ежедневная гигиена не несет такой угрозы, как для пациентов с тонкой и сухой дермой.

Нарушение кожного барьера у лиц с жирным типом кожи встречается значительно реже, однако подход к выбору очищающих компонентов все равно должен оставаться осознанным. Применение натуральных компонентов в домашнем уходе также способно значительно улучшить состояние эпидермиса.

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