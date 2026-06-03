Пока одни ищут что надеть, другие уже готовы: 5 вещей станут главной базой сезона

Летний гардероб 2026 года строится на сочетании функциональности и визуальной легкости. Пять базовых элементов помогут обновить повседневный стиль без радикальных перемен, обеспечивая комфорт в жаркую погоду и уместность образа в любой ситуации.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шелковых шортах

Брюки из атласа и шелка

Струящиеся ткани перестали быть атрибутом исключительно вечерней моды. Гладкие фактуры создают приятный охлаждающий эффект, что важно при высоких температурах. Такие модели легко комбинируются с простыми хлопковыми футболками, снижая градус нарядности до повседневного уровня.

При выборе стоит отдавать предпочтение свободному крою. Широкие брюки на резинке или с классическим поясом гармонируют как с открытой обувью, так и с моделями закрытого типа. Этот элемент гардероба поддерживает актуальный тренд на бельевой стиль, оставаясь в рамках элегантности.

Кружевные шорты

Домашний уют выходит на городские улицы. Кружевные и трикотажные шорты стали логичным продолжением моды на комфорт. Чтобы образ не выглядел слишком интимным, его уравновешивают строгими или объемными вещами. Тренд на исторические цитаты в одежде позволяет вписать кружево в современный контекст через контраст фактур.

Оптимальным дополнением станет оверсайз-жакет или мужская рубашка из плотного льна. Это создает необходимый баланс между нежностью декора и четкостью линий. Внимательное отношение к деталям, включая выбор правильных носков или аксессуаров, превращает пижамный элемент в полноценный уличный наряд.

Ажурный трикотаж

Легкие свитера с перфорацией подходят для прохладных летних вечеров. Тонкая вязка обеспечивает вентиляцию, выполняя декоративную функцию. Свободный крой и пастельные тона добавляют образу мягкости, напоминая о стиле ретро, который остается востребованным в текущем сезоне.

"Ажурные текстуры требуют аккуратности в уходе, так как натуральные нити склонны к деформации при неправильной сушке", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

В сочетании с трендовой летней обувью такой трикотаж выглядит завершенно. Его можно накинуть на плечи поверх платья или использовать как основной слой с джинсами с высокой посадкой.

Топы с высоким воротом

Безрукавки с воротником-стойкой создают более строгий и собранный силуэт по сравнению с обычными майками. Эта деталь гардероба акцентирует внимание на плечах и шее. Однотонные модели в темных или природных цветах служат отличным фоном для массивных украшений.

"Для гармоничного образа под такие топы важно подбирать макияж с акцентом на графичность или чистоту кожи", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Такой верх удачно сочетается с юбками длины миди и широкими классическими брюками. Завершить ансамбль помогут удачно подобранные очки, которые подчеркнут геометрию лица и воротника.

Бейсбольные лонгсливы

Спортивная эстетика возвращается в повседневность через контрастные рукава-реглан. Бейсбольные футболки с длинным рукавом вносят динамику в привычные сочетания с денимом. Это практичный выбор для активного отдыха или долгих прогулок, когда нужно защитить кожу от солнца.

Для создания современного образа рекомендуется выбирать модели из качественного плотного хлопка. Они хорошо держат форму и сочетаются даже с пляжными аксессуарами в рамках городского стиля. В таблице ниже приведены ключевые характеристики пяти вещей сезона.

Вещь Главное преимущество Атласные брюки Универсальность для дня и вечера Кружевные шорты Актуальный бельевой стиль Ажурный свитер Комфортный слой для вечера Топ с воротом Подчеркнутая элегантность Лонгслив Спортивная динамика в образе

Ответы на популярные вопросы о летнем стиле

С чем носить атласные брюки днем?

Лучше всего комбинировать их с матовыми фактурами: хлопковыми футболками, базовыми кедами и кожаными сумками кросс-боди.

Не выглядят ли кружевные шорты слишком вызывающе?

Этого можно избежать, если выбирать модели с плотным подкладом и сочетать их с закрытым верхом в стиле оверсайз.

Как ухаживать за летним ажурным трикотажем?

Рекомендуется ручная стирка в прохладной воде и сушка в горизонтальном положении на светлом полотенце.

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