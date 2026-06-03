Магия пропорций: как подчеркнуть достоинства с помощью правильной одежды

Индивидуальные особенности телосложения диктуют свои правила в выборе гардероба. Одежду выпускают под конкретные лекала, и когда фасон совпадает с природными данными, образ мгновенно преображается. Однако копирование чужих образов часто ведет к разочарованию: то, что идеально сидит на модели в журнале, может исказить пропорции реального человека. Для корректного подбора вещей необходимо объективно оценить соотношение плеч, талии и бедер. Сделать это проще всего, изучив свое отражение в облегающей одежде при дневном свете или проанализировав фотографию в полный рост.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в черных колготках

Классификация типов фигур

Разделение на типы помогает понять, какие зоны стоит подчеркнуть, а какие — визуально скорректировать. Традиционно выделяют пять основных силуэтов. Перевернутый треугольник характеризуется широкой линией плеч при узком тазе. Противоположность ему — груша, где основной объем сосредоточен в бедрах. Песочные часы считаются эталоном сбалансированности, тогда как прямоугольник отличается отсутствием выраженного изгиба талии при равной ширине плеч и бедер. Тип яблоко характеризуется объемом в области корпуса при стройных конечностях.

"Выбор одежды — это всегда работа с пропорциями. Например, белые брюки могут стать отличным инструментом для коррекции нижнего блока, если правильно подобрать плотность ткани и фасон", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Груша: баланс верха и низа

Для обладательниц широких бедер основной задачей становится перенос внимания на верхнюю часть тела. Это создает необходимую симметрию и делает образ завершенным. Наталья Рубин отмечает, что такие иконы стиля, как Бейонсе, превратили этот тип фигуры в культ, используя правильные акценты в одежде.

Для коррекции силуэта подойдут юбки А-образного кроя и однотонные темные брюки свободного фасона. Чтобы расширить линию плеч, рекомендуется выбирать вырезы лодочкой, топы с открытыми плечами или модели с фактурными деталями в верхней части. Для тех, кто следит за актуальными тенденциями, стоит обратить внимание на вязаные топы, которые добавляют необходимую фактуру сверху.

Деталь гардероба Эффект для "Груши" Юбка А-силуэта Маскирует объем бедер Вырез "лодочка" Визуально расширяет плечи Массивные колье Привлекают взгляд к лицу и шее

Яблоко: удлинение силуэта

Основной вызов для типа "яблоко" — отсутствие четкой талии при наличии стройных ног. Стратегия выбора одежды здесь строится на создании вертикальных линий, которые визуально вытягивают торс. Стилист советует не прятать фигуру в балахонах, а использовать структурированные вещи.

V-образные вырезы, платья с завышенной талией и жакеты с четкой линией плеч справляются с этой задачей лучше всего. Платья с запахом мягко обозначают силуэт, не перетягивая живот. Для создания многослойных городских образов можно комбинировать струящиеся туники с узкими джинсами, подчеркивающими ноги.

"Ухоженность образа складывается не только из вещей, но и из состояния внешности. Иногда системный подход к базовым потребностям дает больше эффекта, чем самый дорогой наряд", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Песочные часы: акцент на талии

Сбалансированные пропорции этого типа позволяют носить большинство фасонов, однако главной ошибкой становится использование мешковатой одежды. Оверсайз может полностью скрыть природные достоинства, превратив гармоничный силуэт в бесформенный прямоугольник. Акцент должен всегда оставаться на самой узкой части тела.

Приталенные блейзеры, юбки-карандаш и брюки с высокой посадкой — база для этого типа. Пальто и платья-рубашки обязательно дополняются поясом. Даже простая смена стрижки, например, переход на модный гибридный вариант, может усилить динамику образа, открывая шею и подчеркивая осанку.

Прямоугольник: объем и оверсайз

Спортивное телосложение с невыраженной талией открывает простор для экспериментов. Здесь допустимы два противоположных подхода: создание искусственных изгибов или использование подчеркнуто прямого кроя. Хейли Бибер и Камерон Диаз часто демонстрируют возможности этого типа, выбирая как женственные, так и дерзкие наряды.

Для формирования силуэта используются топы с баской, многослойность и жесткие пояса поверх жакетов. Брюки-палаццо добавляют необходимый объем нижней части тела, уравновешивая торс. В качестве материалов лучше выбирать летящий шелк или лен, которые добавляют образу мягкости и движения.

"Целостный имидж невозможен без внимания к деталям. Даже при идеальном подборе фасона одежды, объем для тонких волос играет решающую роль в восприятии вашего статуса", — отметила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о подборе одежды

Можно ли изменить свой тип фигуры с помощью тренировок?

Костная структура и тип распределения жировых депо заложены генетически. С помощью спорта можно гипертрофировать определенные мышцы (например, ягодицы или плечи), но фундаментально превратить "грушу" в "перевернутый треугольник" не получится.

Как оверсайз влияет на пропорции?

Оверсайз скрывает контуры тела. Для "прямоугольника" это стильное решение, но для "песочных часов" или "груши" избыток объема может добавить визуальный вес и сделать фигуру грузной.

Какой длины должны быть плечевые изделия для "яблока"?

Оптимальная длина — до середины бедра или чуть ниже самой широкой части живота. Укороченные модели подчеркнут объем в области талии, чего стоит избегать.

Как принты влияют на восприятие фигуры?

Крупные контрастные принты добавляют объем зоне, на которой они расположены. Вертикальная полоска вытягивает силуэт, а горизонтальная — расширяет, что можно использовать для коррекции узких плеч или бедер.

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