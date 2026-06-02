Отказ от утюжков и плоек: эта простая стрижка-гибрид вернет волосам легкость в жару

Летний сезон 2026 года диктует отказ от сложных укладок в пользу естественных текстур и мягких переливов цвета. В центре внимания оказываются техники, создающие эффект выгоревших прядей, и формы, не требующие ежедневной работы утюжком. Мода возвращается к эстетике комфорта и индивидуальности.

Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные оттенки блонда и каштана

Главным направлением в колористике становится имитация естественного воздействия солнца. Популярные техники окрашивания позволяют избежать резких границ при отрастании корней и сохраняют глубину цвета. Для светлых волос актуальными стали теплые вариации, такие как масляный блонд, который выглядит мягко и деликатно.

Для тех, кто предпочитает более темные тона, стилисты предлагают комбинации медовых и каштановых нюансов. Это создает визуальную густоту и избавляет от необходимости частого посещения салона. Брюнетки выбирают шоколадные полутона с глянцевым финишем, подчеркивающим здоровье волос.

"Летом 2026 года индустрия полностью уходит от искусственных холодных тонов. Мы видим запрос на максимальную естественность, где окрашивание лишь подчеркивает природную красоту", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Стрижки для легкой укладки

В сегменте форм лидируют варианты, подчеркивающие природную структуру. Гибрид короткой стрижки и классического боба позволяет сохранять объем без использования фиксирующих средств. Это решение подходит активным женщинам, ценящим скорость сборов по утрам.

Многослойность снова в моде, но теперь она лишена агрессивных переходов. Мягкая градуировка создает движение и легкость, что особенно актуально для обладательниц кудрей. Вместо выпрямления стилисты рекомендуют использовать текстурирующие спреи, сохраняющие идеальный объем на несколько дней.

Тренд Особенность
Bixie Смесь боба и пикси, минимум стайлинга
Shag Мягкие слои для естественного движения
Golden-hour Теплые блики на светлых волосах

Летний образ невозможно представить без функционального декора. Шелковые платки и косынки становятся ключевым элементом, выполняя двойную роль: украшения и барьера от ультрафиолета. Способы их повязывания отсылают к эстетике середины прошлого века.

"Использование платка превращает самый простой наряд в продуманный ансамбль. Это простой способ дополнить образ и защитить структуру волос в жару", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Матовые заколки-крабики и лаконичные ободки в стиле 90-х гармонично вписываются в минимализм. Такие детали позволяют собрать волосы за несколько секунд, сохраняя при этом элегантность. Цветовая гамма аксессуаров остается нейтральной — бежевый, оливковый и приглушенный терракотовый.

Особенности летнего ухода

Высокие температуры и активное солнце требуют пересмотра привычной рутины. Чтобы предотвратить ломкость и потускнение цвета, необходимо использовать средства с защитными фильтрами. Для поддержания густоты трихологи советуют обратить внимание на аптечные препараты и витамины для волос.

Правильный подбор оттенка также влияет на внешний восприятие возраста. После определенного этапа неудачный цвет может подчеркнуть тени на лице. Стилисты рекомендуют выбирать оттенки для женщин 50+, которые визуально освежают тон кожи и смягчают черты.

"Летом волосы теряют влагу быстрее, поэтому увлажняющие маски должны стать обязательной частью домашнего ухода за внешностью", — объяснила эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Какая стрижка будет самой практичной этим летом?

Лучшим выбором станет боб средней длины с мягкой градуировкой. Такая форма позволяет носить волосы как распущенными, так и собранными, не требуя сложной фиксации.

Нужно ли менять уход в зависимости от окрашивания?

Да, для осветленных волос обязательны средства с аминокислотами, восстанавливающие структуру после воздействия солнца. Для темных оттенков важны средства, поддерживающие блеск и глянец.

Актуальны ли яркие цвета?

В 2026 году предпочтение отдается природным палитрам. Яркие акценты допустимы в деталях или аксессуарах, но основной тон волос должен стремиться к натуральности.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
