Кожа после отдыха рискует покрыться пигментацией: опасные ошибки в уходе перед поездкой к морю

Красота и стиль

От агрессивных отшелушивающих средств и процедур, повышающих фоточувствительность кожи, стоит временно отказаться перед поездкой на море, рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт и косметолог Василина Миронова. В комментарии для Pravda.Ru специалист объяснила, какие компоненты в составе косметики провоцируют пигментацию и как перестроить домашний уход для безопасного загара.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Под запрет попадают средства с высоким содержанием АНА-кислот: гликолевой, молочной и салициловой. Если пилинги, сыворотки или тоники с этими ингредиентами используются на постоянной основе, их необходимо исключить из рутины минимум за неделю до вылета. Кислоты делают эпидермис беззащитным перед ультрафиолетом, что приводит к раздражениям и стойким пятнам.

Особую осторожность эксперт рекомендует проявлять с активными формами витамина А. Применение ретиноидов требует обязательной консультации с лечащим врачом, так как этот компонент сильно повышает восприимчивость тканей к солнцу. При этом современный антивозрастной уход часто строится на внедрении производных этого витамина, что осложняет подготовку кожи к активной инсоляции.

"Перед отпуском лучше сделать перерыв в использовании активных косметологических процедур либо перейти на более щадящие формы ухода. Также стоит избегать агрессивных скрабов с крупными абразивными частицами. Они травмируют кожу, делая ее более уязвимой к воздействию ультрафиолета и морской соли", — отметила Миронова.

Помимо косметики, ограничения касаются и кабинета косметолога. Глубокие чистки, лазерные шлифовки и инвазивные методики следует завершить за 14 дней до контакта с морской водой. Стоит помнить, что некоторые популярные бьюти-процедуры в сочетании с избыточным теплом могут вызвать серьезные ожоги.

Главным приоритетом во время отдыха становится защита с индексом 50+. Обновлять слой крема нужно каждые два-три часа и после каждого купания, не забывая про губы и закрытые одеждой участки тела. Специалисты подчеркивают, что пигментные пятна часто становятся результатом нарушения графика нанесения средства или использования недостаточного количества продукта.

"Обязательно берем с собой увлажняющие кремы и лосьоны. Ищите продукты с гиалуроновой кислотой, глицерином, пантенолом, натуральными маслами и жожоба. Также рекомендую всегда с собой брать термальные воды и мисты. Они действительно помогают снимать покраснения, успокаивают кожу и ускоряют ее восстановление", — пояснила специалист.

В вечерний уход стоит внедрить сыворотки с антиоксидантами, в частности с витамином С, который нейтрализует свободные радикалы. Завершающим этапом должно стать деликатное очищение. Профессионалы предупреждают, что обычное мыло часто оказывается бессильно против стойких фильтров, поэтому лучше использовать мягкие гели или пенки, не нарушающие липидный барьер. Правильное удаление солнцезащитного крема поможет избежать забитых пор и воспалений, которые часто возникают из-за смешивания пота, себума и остатков косметики под палящим солнцем.

Экспертная проверка: Врач-косметолог Мария Полякова, Дерматокосметолог Илья Руднев

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
