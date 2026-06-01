Каблуки уходят в прошлое: пять моделей удобной обуви уже захватили улицы городов

Обувные тренды весны и лета 2026 года строятся на приоритете физического комфорта. Дизайнеры отказываются от высоких каблуков в пользу плоской подошвы, плетеных фактур и переосмысленных спортивных моделей прошлых десятилетий, адаптируя коллекцию под ритм большого города.

Лоферы

Комфорт как главный приоритет

Индустрия моды сместила фокус на повседневные нужды. Если раньше эстетика требовала жертв, то наступающий сезон легализует отсутствие каблука даже в вечерних и деловых образах. Основной запрос аудитории — возможность провести на ногах весь день без чувства усталости, что полностью меняет тренды обуви 2026 года.

"Сегодня мы видим, что практичность стала основным критерием выбора. Покупатели ищут модели, которые одинаково уместны в офисе и на прогулке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Переход на плоский ход затронул все сегменты — от масс-маркета до тяжелого люкса. Производители делают ставку на мягкие материалы и эргономичные стельки, понимая, что здоровье стоп становится такой же ценностью, как и визуальная привлекательность пары.

Плетеные лоферы и слингбеки

Плетеные фактуры стали центральным элементом летних коллекций. Использование кожи или натуральной соломки позволяет создать легкую конструкцию, обеспечивающую естественную вентиляцию. Такие модели напоминают туфли перчатки, которые плотно облегают ногу и не сковывают движения при ходьбе.

Слингбеки без каблука выступают в качестве альтернативы классическим балеткам. Открытая пятка и тонкие ремешки добавляют образу легкости, сохраняя при этом строгость линий. Это делает их подходящим вариантом для тех, кто соблюдает офисный дресс-код, но хочет избежать лишней нагрузки на суставы.

Модель обуви Главная особенность Плетеные лоферы Дышащая структура и мягкость Слингбеки на плоском ходу Элегантная открытая пятка Ретро-кроссовки Контрастные полосы и замша Вьетнамки на платформе Толстая подошва в стиле 90-х

Платформы и ретро-кроссовки

Цикличность моды вернула в списки покупок вьетнамки на массивной подошве. В отличие от тонких пляжных вариантов, высокая платформа обеспечивает лучшую амортизацию и защищает стопу от неровностей асфальта. Это практичное решение для длительных маршрутов по летнему городу.

"Ретро-эстетика в спортивной обуви остается доминирующей. Кроссовки с яркими деталями позволяют освежить любой нейтральный образ", — подчеркнула специально для Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Спортивный сегмент ориентируется на дизайн восьмидесятых и девяностых годов. Характерные черты — использование натуральной замши, контрастные боковые полосы и тонкая резиновая подошва медового оттенка. Такие кроссовки органично дополняют как юбки, так и широкие брюки.

Бабуши и открытые сандалии

Тапочки-бабуши с мягким задником стали ответом на запрос о максимальной расслабленности. Отсутствие фиксации пятки позволяет обуваться максимально быстро. Современные версии этой исторической обуви выполняются из качественной кожи, что позволяет им выглядеть уместно за пределами курортных зон.

Среди открытых моделей выделяются сандалии с фиксацией большого пальца. Кольцо или ремешок служат не только функциональным элементом, но и декоративным акцентом. Важно помнить, что открытая обувь требует особого внимания к состоянию кожи, так как здоровье стоп напрямую влияет на общую эстетику образа.

Актуальные сочетания для гардероба

Лоферы без пятки успешно интегрируются в повседневные комплекты. Они выступают связующим звеном между строгой классикой и домашним уютом. Благодаря своей универсальности, одна пара может использоваться для разных сценариев — от деловой встречи до вечернего похода в ресторан.

"Выбор цвета играет важную роль в формировании капсулы. Например, серые оттенки считаются наиболее адаптивными", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Многие специалисты рекомендуют рассмотреть серые туфли как базовый элемент. Этот цвет менее агрессивен, чем черный, и лучше сочетается с летней палитрой — белым, бежевым и пастельными тонами. Правильно подобранная обувь на плоской подошве способна завершить образ не менее эффективно, чем модели на каблуке.

Ответы на популярные вопросы о трендах обуви

Почему обувь на плоской подошве стала так популярна?

Это связано с изменением образа жизни горожан и ростом внимания к здоровью. Комфорт перестал восприниматься как признак отсутствия стиля и стал осознанным выбором в пользу функциональности.

С чем лучше сочетать плетеные лоферы?

Они отлично смотрятся с льняными костюмами, укороченными брюками и легкими платьями миди. Плетеная фактура добавляет текстуры даже самому простому однотонному наряду.

Как выбрать ретро-кроссовки, чтобы они не выглядели как спортивный инвентарь?

Выбирайте модели из качественных материалов — кожи и замши. Спокойная цветовая гамма или классические сочетания цветов помогут легче вписать их в городской гардероб.

