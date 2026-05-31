Эффект "морского стекла": маникюр, который влюбляет в себя с первого взгляда

Маникюр в стиле "морского стекла" (Sea Glass Nails) стал заметным явлением текущего сезона. Визуально он напоминает полупрозрачные осколки, которые десятилетиями обтачивались соленой водой и песком до идеальной гладкости и матовости. Это решение объединяет в себе лаконичность и природную эстетику, предлагая альтернативу привычному глянцу. В отличие от мимолетных кислотных трендов, "русалочий" дизайн корректно дополняет как деловой костюм, так и одежду для отдыха. Основная задача мастера — добиться эффекта мягкого рассеивания света, при котором покрытие выглядит бархатистым и слегка молочным. 

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Философия Sea Glass Nails

Главная особенность этого тренда заключается в тактильности и визуальной глубине. Ногти должны выглядеть так, будто к ним прикоснулась морская соль. Это достигается за счет баланса между плотностью пигмента и прозрачностью базы. В результате получается дизайн, который не перегружает образ, но притягивает взгляд своей необычной фактурой.

Такой маникюр идеально ложится на естественную форму ногтей. Он не требует массивных украшений или сложной росписи. Сама поверхность, имитирующая отшлифованное море стекло, является самодостаточным акцентом. На солнце отсутствие яркого блеска компенсируется мягким внутренним свечением покрытия.

"Эффект морского стекла — это прежде всего работа с текстурой. Мы уходим от привычного 'аквариумного' дизайна в сторону благородной матовости, которая подчеркивает чистоту формы и уместна в любой ситуации", — отметила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Выбор цветовой палитры

Для реализации идеи "стеклянного" маникюра подходят оттенки, встречающиеся в прибрежной зоне. Холодная гамма здесь преобладает, так как она лучше передает ощущение водной свежести и чистоты. Важно выбирать цвета, которые имеют легкий "пыльный" подтон, избегая излишней неоновой яркости.

Ниже представлены наиболее выигрышные цветовые решения, которые помогут передать атмосферу морского побережья:

Тип оттенка Визуальный эффект
Аквамарин и бирюза Классическая имитация тропической морской воды
Шалфейный и мятный Спокойные природные тона отшлифованных бутылочных стекол
Лавандовый и серо-голубой Элегантные холодные варианты для сдержанного стиля

Секрет идеальной матовости

Критическим моментом в создании Sea Glass Nails является финишное покрытие. Обычный глянец превратит этот дизайн в классические "желейные" ногти, популярные в начале двухтысячных. Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо использовать матовый или сатиновый топ, который "притушит" яркость нижних слоев.

"Матовый топ не просто убирает блеск, он создает ту самую глубину, которая делает ногти похожими на настоящий камень или стекло. Главное — наносить его тонким слоем, чтобы не скрыть полупрозрачность пигмента", — объяснила в беседе с Pravda.Ru технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Такое покрытие отлично работает в паре с летними аксессуарами. Например, модные солнцезащитные очки в тонкой оправе и матовый маникюр создадут цельный и выверенный образ. Важно помнить, что матовый финиш требует более тщательного ухода, так как он сильнее впитывает загрязнения.

Техника создания дизайна дома

Воплотить тренд самостоятельно несложно, если соблюдать этапность. Начинать следует с базовой подготовки: форма должна быть максимально естественной — мягкий квадрат или овал. После гигиенического маникюра наносится праймер для лучшей сцепки материалов.

Основной секрет — в слоях. Вместо одного плотного нанесения лучше использовать два или три максимально тонких. Лак не должен полностью перекрывать натуральную пластину; легкое просвечивание свободного края только усилит сходство с морским стеклом. Завершающим штрихом станет качественный матовый топ, который стоит просушить чуть дольше обычного глянцевого.

"Если ваш привычный лак слишком плотный, просто смешайте каплю цвета с прозрачной базой на палитре. Это позволит регулировать уровень прозрачности и добиться нужного 'воздушного' эффекта", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

На какой длине лучше всего смотрится Sea Glass Nails?

Наиболее выигрышно дизайн выглядит на коротких ногтях или средней длине. Это подчеркивает эстетику "натуральности" и сходство с природными осколками стекла.

Можно ли использовать обычный матовый лак без гель-системы?

Да, эффект можно повторить и обычными лаками. Вам понадобится полупрозрачный (тинтовый) лак и специальный матирующий закрепитель.

Не будет ли такой дизайн выглядеть грязным?

Чтобы избежать "грязного" эффекта, выбирайте чистые пастельные оттенки и следите за равномерностью матового топа. Прозрачность должна быть осознанной, а не следствием плохого прокраса.

Как долго держится матовый эффект на море?

Соленая вода и песок могут затирать матовое покрытие. Рекомендуется обновлять топ через 7-10 дней или использовать масло для кутикулы, чтобы смягчить воздействие среды на края покрытия.

Экспертная проверка: нейл-эксперт Инна Серова, технолог ногтевых материалов Наталья Белова, мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
