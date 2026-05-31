Испортят любую фигуру: названы пять главных ошибок в одежде для женщин

Выбор гардероба после тридцати лет требует перехода от случайных покупок к осознанному формированию силуэта. Стилисты рекомендуют начинать с анализа пропорций плеч, талии и бедер. Это позволяет скрыть недостатки и акцентировать природные преимущества при помощи правильно подобранного кроя.

Фото: Pravda.ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пиджак и черные шорты

Методика определения типа фигуры

Для точной классификации стоит сделать несколько снимков в облегающей одежде при естественном освещении. Важно оценивать не объемы в сантиметрах, а визуальное соотношение линий. Если ширина плеч доминирует над тазом, это перевернутый треугольник. Преобладание нижней части характерно для груши, а отсутствие выраженного сужения в районе талии — для прямоугольника.

Чистые типы встречаются редко, поэтому гардероб стоит строить вокруг наиболее выраженного признака. Понимание геометрии собственного тела помогает подбирать базовый гардероб, который не конфликтует с внешностью. Женщинам после 30 лет важно учитывать структурность тканей, которые удерживают форму изделия.

Груша: перенос внимания наверх

При заметно широких бедрах основной задачей становится визуальное расширение плечевого пояса. В этом помогают топы с вырезом лодочка, открытые плечи и воротники с активным декором. Для нижней части тела оптимально использовать матовые ткани темных оттенков и фасоны без накладных карманов.

Хорошим решением станут юбки А-силуэта и прямые брюки из плотного материала. Если вы выбираете стильный деним, отдавайте предпочтение моделям со средней или высокой посадкой. Это позволит избежать лишних горизонтальных линий в самой широкой части бедра.

Яблоко: создание вертикальных линий

Для конституции со склонностью к накоплению объема в области живота критически важна работа с многослойностью. Расстегнутые жакеты, кардиганы и длинные украшения создают необходимые вертикали, которые вытягивают торс. Стройные ноги позволяют использовать укороченные платья-рубашки и туники в сочетании с узкими брюками.

V-образные вырезы и одежда с запахом — основные инструменты для коррекции этой фигуры. Нередко такая задача требует знания того, как скрыть живот без потери общего стиля. Важно избегать жестких поясов на талии, заменяя их на акцентную обувь или аксессуары в портретной зоне.

"Использование качественных натуральных тканей, таких как лен или плотный хлопок, помогает вещам сидеть безупречно даже при нюансах фигуры", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Песочные часы: сохранение баланса

Этот тип считается наиболее пропорциональным, однако избыток объема в вещах оверсайз может сделать его грузным. Рекомендуется использовать приталенные жакеты, пояса и юбки-карандаш. Основная цель — повторять естественные контуры тела, не допуская лишних наслоений ткани.

Для летнего сезона прекрасно подойдет универсальное платье, которое мягко очерчивает талию. Высокая посадка брюк и юбок подчеркнет переход от талии к бедрам, сохраняя гармонию образа.

Тип фигуры Рекомендуемый фасон
Груша Топы с широким вырезом, юбки А-силуэта
Яблоко Прямые блейзеры, платья с завышенной талией
Прямоугольник Брюки палаццо, жакеты с ремнем

Прямоугольник: имитация женственных форм

Спортивному телосложению часто не хватает мягкости линий. Эффект изгибов создается за счет добавления объема сверху и снизу одновременно. Широкие брюки в сочетании с топами с баской или пышными рукавами — классический прием для этого случая. Также уместно смотрится многослойность из легких тканей: льна, шелка или вискозы.

Если нет желания искусственно рисовать талию, можно использовать концепцию архитектурного кроя. Свободные, но держащие форму вещи создают современный и дорогой образ. Главное — следить за пропорциями, чтобы одежда не выглядела так, будто она велика на два размера.

"Выбор правильного кроя способен изменить восприятие роста и веса без изнурительных диет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Малышева Ксения.

Ответы на популярные вопросы о выборе одежды

Как понять свой тип фигуры, если есть лишний вес?

Ориентируйтесь на костную структуру: ширину плечевого пояса относительно таза. Даже при наборе веса основные пропорции скелета остаются прежними, что определяет вектор коррекции.

Можно ли носить оверсайз при невысоком росте?

Да, если соблюдать правило одной объемной вещи в образе. Сочетайте широкий верх со структурным низом и обязательно открывайте щиколотки или запястья для придания легкости.

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, дизайнер одежды Малышева Ксения
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
