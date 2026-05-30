Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде

Этим летом обувные тренды совершили резкий поворот. На смену расслабленным кедам и привычным кроссовкам пришел курс на женственность, утонченность и классическую элегантность. Поклонникам комфортной спортивной обуви в повседневных образах придется пересмотреть свой гардероб, чтобы соответствовать актуальным веяниям сезона 2026 года.

Светлые плетеные сандалии
Фото: Pravda.ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Главный ориентир сезона — легкость и открытость. Стилист подчеркивает, что пляжные модели уместны исключительно на курортных зонах, в то время как городская мода требует более продуманных решений. Ключевой элемент гардероба — открытые босоножки на каблуке, которые подчеркивают сексуальность и изящество походки.

При выборе цветовой палитры лучше ориентироваться на нежные и легкие оттенки. Такие тона не только визуально облегчают образ, но и идеально сочетаются с летними нарядами. Подбирая аксессуары, важно помнить, что правильная обувь — это лишь часть цельного образа, куда органично вписываются очки с линзами сложных форм, дополняющие общую концепцию чистоты и стиля.

Выбор каблука: от шпильки до повседневного мини

Стилист выделяет два базовых варианта высоты каблука, которые сохраняют актуальность на протяжении всего теплого сезона. Классическая тонкая шпилька остается вне времени — это беспроигрышный выбор для торжественных выходов или вечерних мероприятий, требующих особого шика.

Для тех, кто ценит комфорт, но не готов жертвовать элегантностью, отличным вариантом станет небольшой каблук высотой 2-3 сантиметра. Он обеспечивает необходимую поддержку стопе при длительных прогулках по городу, сохраняя при этом женственный силуэт, который сегодня является фундаментом моды.

Тип каблука Назначение
Тонкая шпилька Вечерние выходы и классические образы
Малый каблук (2-3 см) Повседневная носка и комфортный стиль

Что остается в гардеробе

Некоторые модели прошлых лет удачно вписались в текущие тренды. Например, остроносые туфли продолжают удерживать позиции благодаря своей способности делать стопу визуально длиннее и изящнее. Этот элемент классики легко сочетается с юбками разной длины и брючными костюмами.

Также актуальны казаки на небольшом устойчивом каблуке — они добавляют образу легкой небрежности и характера, оставаясь при этом удобными. Не стоит списывать со счетов и обувь с квадратным носом, которая возвращает нас к эстетике ретро. Такие модели сейчас переживают своеобразное переосмысление и гармонично смотрятся в современных городских сетах.

"Остроносые туфли остаются классикой, так как добавляют образу изящества, а казаки по-прежнему остаются стильным и удобным вариантом для повседневных задач", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист Алия Садыкова.

Главным антитрендом лета 2026 года признана спортивная обувь. Владислав Лисовец настаивает на том, что кроссовки и кеды должны быть исключены из повседневного гардероба и использоваться исключительно по прямому назначению — для тренировок. Использование спортивных пар в обычном ритме городской жизни противоречит заданному тренду на элегантность.

Мода стремится к возвращению женственности. Попытки вписать кроссовки в деловой или романтичный стиль в текущем сезоне будут выглядеть неуместно. Лучше выбирать модели, которые акцентируют внимание на строении стопы и красоте ног, отказываясь от грубых подошв и объемных форм.

"Кроссовки, кеды и любые другие спортивные модели этим летом лучше оставить для занятий спортом, а не для повседневной носки, ведь мода возвращается к истинной женственности", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о летней обуви

Можно ли носить кроссовки в городе, если они идеально чистые?

В текущем сезоне стилисты категорически рекомендуют отказаться от спортивной обуви вне спортзала, отдавая предпочтение моделям на каблуке.

Насколько практичен каблук 2-3 сантиметра?

Это оптимальный вариант для ежедневного использования: он обеспечивает комфорт и при этом визуально меняет осанку, добавляя образу утонченности.

Подходят ли туфли с квадратным носом ко всем видам одежды?

Да, современные варианты такой формы достаточно универсальны и отлично сочетаются как с джинсами, так и с классическими платьями, создавая актуальный образ.

Какие цвета считаются наиболее подходящими?

Стилисты рекомендуют выбирать нежные и легкие палитры, которые подчеркивают свежесть образа и гармонируют с ярким летним солнцем.

Экспертная проверка: стилист Алия Садыкова, эксперт по трендам Анна Морозова.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
