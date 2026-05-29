Тренды лета-2026: 5 моделей солнцезащитных очков, которые подойдут почти всем

Летний сезон диктует новые правила выбора аксессуаров, превращая солнцезащитные очки в центральный элемент визуальной концепции. В этом году дизайнеры отказались от избыточного декора в пользу выразительных силуэтов, матовых фактур и сложных цветовых решений, подходящих для разных типов лица.

Спортивная эстетика и маски

Очки-маски с монолитной линзой закрепились в списке востребованных моделей. Футуристичный дизайн органично дополняет городской стиль, сочетаясь с объемными жакетами и базовым трикотажем. Зеркальное напыление линз добавляет конструкции технологичности, делая аксессуар заметным акцентом в повседневном наборе вещей.

"Массивные формы требуют баланса в одежде: они лучше всего работают с лаконичными фактурами и свободным кроем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Параллельно развивается тренд на обтекаемые спортивные оправы. Изогнутая форма плотно прилегает к лицу, обеспечивая комфорт при активном движении. Такие модели часто комплектуются цветными линзами — от холодного голубого до насыщенного желтого, что позволяет интегрировать их в летний гардероб любого уровня сложности.

Овальные формы и минимализм

Вытянутые овалы, отсылающие к эстетике конца прошлого века, остаются универсальным решением. Черные, графитовые и темные вишневые оправы подчеркивают линию скул и подходят как к офисному дресс-коду, так и к вечерним выходам. Деликатность формы позволяет носить такие очки с легкими платьями А-силуэта без риска перегрузить образ.

Безоправные конструкции — еще один способ подчеркнуть легкость. Полупрозрачные линзы дымчатых и коричневых оттенков создают эффект отсутствия аксессуара, сохраняя при этом функциональность. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между актуальными тенденциями и желанием сохранить естественность пропорций лица.

Тип модели Характерные черты Маска Единая широкая линза, зеркальное покрытие Овал Лаконичный черный пластик, узкий силуэт 70-е Крупная роговая или цветная оправа

Ретро-стиль семидесятых годов

Крупные формы в духе семидесятых возвращают в моду массивный пластик теплых оттенков. Карамельные, медовые и оливковые оправы создают мягкий контраст с кожей. Эти аксессуары идеально сочетаются с натуральными тканями — льном и замшей, которые часто встречаются в современных пляжных трендах этого года.

"Цветная оправа в винтажном стиле способна заменить макияж, расставив нужные тени и акценты на лице", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Для сторонников более строгих решений предусмотрены тонкие металлические рамки. Они не доминируют в образе, но придают ему законченность. Важно выбирать металл, который гармонирует с остальными украшениями и фурнитурой сумок, чтобы избежать визуального шума.

Технические параметры и защита

Эстетическая составляющая не должна подменять функционал. Качественные линзы обязаны блокировать ультрафиолет, предотвращая повреждение роговицы. Серые и коричневые фильтры считаются наиболее комфортными для глаз, так как они минимально искажают цветопередачу и снижают нагрузку при длительном ношении на ярком солнце.

Градиентное окрашивание — когда линза светлеет к нижней части — удобно для тех, кто часто меняет освещение, например, заходя в помещение или управляя автомобилем. В сочетании с правильно подобранным стилем и ароматом, такие очки завершают целостность персонального имиджа.

Рекомендации по подбору

При выборе оправы следует учитывать не только геометрию лица, но и общую палитру гардероба. Теплые оттенки пластика хорошо работают с бежевым и коричневым, в то время как холодные металлические оправы лучше сочетаются с синей и серой гаммой. Важно, чтобы верхняя линия очков не перекрывала брови полностью, сохраняя мимику открытой.

"Аксессуар должен сидеть плотно, но не сдавливать виски. Неправильная посадка может вызвать дискомфорт уже через час ношения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Долговечность изделия зависит от материалов: качественный ацетат устойчив к нагреву и деформациям, а поляризационные фильтры эффективно убирают блики с горизонтальных поверхностей. Инвестиция в надежную пару оправдывает себя сохранением здоровья глаз и стабильностью визуального образа в течение нескольких сезонов.

Ответы на популярные вопросы о выборе очков

Как проверить защиту от ультрафиолета в магазине?

Маркировка UV400 на дужке указывает на максимальную защиту. В профильных оптиках можно проверить линзы на специальном тестере, который определяет светопропускание в заданном диапазоне.

Какие линзы лучше подходят для вождения?

Оптимальным выбором станут поляризационные линзы серого или коричневого цвета. Они нейтрализуют отраженный свет от мокрого асфальта и лобовых стекол встречных машин.

Можно ли носить спортивные очки с классическим костюмом?

Да, современный стиль допускает сочетание динамичных оправ-масок со строгими жакетами. Это создает актуальный контраст и избавляет образ от излишней консервативности.

