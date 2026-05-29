Солярий дает загар на дни, а последствия — на годы: клетки кожи начинают опасную перестройку

Посещение солярия провоцирует необратимые изменения в структуре дермы и многократно увеличивает риск развития онкологических патологий, предупредила доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что искусственный ультрафиолет признан мировым медицинским сообществом безусловным фактором вреда.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Загар в солярии

Основная опасность соляриев заключается в кумулятивном эффекте облучения, который проявляется спустя годы. По словам специалиста, увлечение искусственным загаром радикально приближает внешние признаки старения. При этом медицинская статистика подтверждает прямую связь между регулярными сеансами в молодом возрасте и последующим возникновением агрессивных форм рака. Для минимизации ущерба в повседневной жизни медики рекомендуют соблюдать строгие правила использования защитных средств, предотвращающих разрушение тканей.

"Солярий признан вредным для кожи во всем мире. Он ускоряет старение кожи, и существует достаточно научных исследований, доказывающих, что регулярное посещение солярия в молодом возрасте является явным предиктором меланомы — самого злокачественного заболевания кожи", — пояснила Галлямова.

Особую тревогу врачей вызывает отсутствие жесткого законодательного регулирования в этой сфере. В отличие от многих стран, где доступ к ультрафиолетовым лампам разрешен строго с 18 лет, в России возраст начала посещений не ограничен. Кроме того, остается открытым вопрос технического состояния оборудования. Нередко пользователи не знают, как часто проводится замена ламп и исправны ли фильтры. Специалисты напоминают, что даже качественная защита от солнца зачастую оказывается бессильна перед мощным излучением в кабине солярия.

Для контроля нагрузки на организм экспертное сообщество предлагает внедрить специальные документы для клиентов. Это позволит отслеживать общее время экспозиции и не допускать критического уровня облучения.

Галлямова отметила, что дерматологи всего мира ведут борьбу за ограничение использования соляриев в эстетических целях. Параллельно с этим важно помнить о базовой безопасности: часто даже самая дорогая маркировка на упаковке фильтров не гарантирует защиты, если само воздействие избыточно. Также стоит учитывать, что повседневные привычки и знание текущего УФ-индекса помогают сохранить молодость гораздо эффективнее, чем стремление к быстрому загару.

"Необходимо ввести контроль за соляриями, лампами и фильтрами — жесткого контроля, по-видимому, сейчас нет. Также стоит ввести паспорт посещений, чтобы человек не увлекался загаром. Солярии вредят коже, с этим борются дерматологи всего мира, и научные исследования это подтверждают", — подытожила специалист.

