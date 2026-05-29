Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пролежал в песках 1200 лет: в Саудовской Аравии раскопали горшок, набитый золотом паломников
Сложите её пополам! Простой секундный тест, который приговорит вашу подушку к утилизации
Бюрократический ад на вокзалах закончился: отмена загранпаспортов для детей перевернула планы тысяч семей
Полвека поисков завершены: признание новой системы крови изменило правила экстренной помощи
Такого точно не ждали: индексация июньских выплат затронула самые уязвимые слои населения
Секрет успеха, который злит мужчин: почему женщины строят империи в разы быстрее
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов

Тональный крем ложится как штукатурка? Способы превратить замазку в идеальный финиш

Моя семья » Красота и стиль

Плотный тональный крем — спасение или бьюти-катастрофа? Многие боятся эффекта маски, но секрет безупречного лица кроется не в толщине слоя, а в деталях. Рассказываем, как усмирить капризные текстуры, подобрать идеальный финиш и создать макияж, который держится весь день.

Тональный крем
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Тональный крем

Выбор текстуры под тип кожи

Первый шаг к идеальному тону — учет индивидуальных особенностей лица. "Сухие" формулы оптимальны для жирной кожи: они эффективно минимизируют избыточный блеск и не скатываются в течение дня. Сухой коже, напротив, требуются продукты с влагоудерживающими компонентами, такими как гиалуроновая кислота или натуральные масла — это помогает замаскировать шелушения.

Для комбинированного и нормального типа кожи лучше всего подходят легкие флюиды или BB-кремы. Они создают естественное покрытие и равномерно распределяются, не перегружая эпидермис. Помните, что удачно подобранный состав — база для ухоженного вида.

Финиш: матовый, сатиновый или сияющий

Выбор финиша определяет, как лицо будет выглядеть при дневном или искусственном освещении. Матовый эффект рекомендован для жирной кожи, так как он сглаживает поры. Сияющие текстуры придают лицу здоровый вид, но зачастую подчеркивают рельефность кожи и неровности, поэтому их нужно использовать с осторожностью.

Сатиновый финиш считается "золотой серединой". Он обеспечивает деликатное свечение, лишенное эффекта "мокрого" лица или интенсивного блеска. Если вы сомневаетесь, какой эффект предпочесть, сатин станет наиболее безопасным и универсальным решением.

Тип финиша Особенности кожи
Матовый Жирная, склонная к блеску
Сияющий Нормальная, без выраженных неровностей
Сатиновый Универсальный, для любого типа

Чтобы макияж и образ в целом выглядели гармонично, важно учитывать всё, включая головные уборы. Правильно подобранная шапка, берет или шляпа могут круто дополнить мейкап и сделать аутфит по-настоящему цельным.

Подготовка эпидермиса к макияжу

База под макияж играет решающую роль в стойкости результата. Жирную или комбинированную кожу стоит подготовить матирующим средством или крем-гелем. Для сухой кожи выбирайте плотные питательные текстуры. После нанесения ухода важно подождать 2-3 минуты, чтобы продукты "уселись".

Игнорирование этого времени — частая причина того, что тон начинает "плыть" или собираться в складках. Очищение должно быть бережным, чтобы не повредить защитный барьер, о чем часто предупреждают специалисты по уходу.

"Подготовка крайне важна: поспешность в наслаивании продуктов приводит к тому, что тон скатывается уже через час после выхода из дома", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Инструменты для нанесения тона

Выбор техники нанесения меняет плотность итогового покрытия. Пальцы — лучший инструмент для флюидов. Тепло рук помогает текстуре буквально "вплавиться" в кожу. Использование кистей оправдано для средств средней плотности, позволяя лучше контролировать границы растушевки.

Спонж идеально подходит для наслаивания. Влажный аксессуар позволяет создать наиболее тонкий и естественный слой, тогда как сухой вариант делает покрытие более плотным. Особое внимание стоит уделить локальной коррекции: наносите легкий тон на все лицо, а проблемы вроде красноты или темных кругов перекрывайте консилером точечно.

Как освежить макияж в течение дня

Главная ошибка — попытка наслоить новый крем поверх имеющегося макияжа. Это создает неряшливый вид. Если проявился жирный блеск, просто промокните лицо матирующей салфеткой. Она уберет излишки себума, сохранив основные слои макияжа невредимыми.

При необходимости коррекции используйте кушон или BB-крем в минимальном количестве. Проблемные зоны, где тон мог стереться, лучше локально подправить консилером. Такой подход позволяет сохранить свежесть лица до самого вечера.

"Не пытайтесь замаскировать все дефекты плотным тоном. Консилер — ваш главный помощник для точечной коррекции, который спасает образ от эффекта маски", — пояснила в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Ответы на популярные вопросы о макияже

Можно ли наносить тон пальцами?

Да, тепло рук способствует лучшему распределению флюидов и их слиянию с текстурой кожи.

Почему тональный крем собирается в морщинках?

Скорее всего, вы не дождались полного впитывания уходового средства перед нанесением тона или выбрали текстуру, не подходящую типу кожи.

Как избавиться от блеска в течение дня?

Используйте матирующие салфетки. Они впитывают жир, не нарушая целостность макияжа.

Что выбрать для маскировки прыщиков?

Используйте консилер. Его нужно наносить точечно на проблемную зону и тщательно растушевывать границы.

Экспертная проверка: эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, дерматокосметолог Илья Руднев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Новости спорта
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов
Шесть часов в ледяной бездне: российские космонавты вернулись на станцию с ценным грузом
Дочь Брюса Уиллиса пошла войной на бывшего: вскрылись детали, от которых бегут мурашки
Огромные медведи с заплатами: региональные власти подготовили неоднозначный сюрприз молодежи
На торжественном приёме в честь Дня Африки высоко оценили африканские проекты Центра народной дипломатии
Невидимые колонии бактерий в отелях: копеечное средство перекроет доступ заразе к вашим рукам
Останутся одни жилки: это невидимое полчище сожрет вашу яблоню до коры за считанные дни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.