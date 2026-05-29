Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взбитые сливки в вашем саду: этот многолетник десятилетиями сохранит вид элитного сада
Эту ложь готовили десять лет: в Сирии пытаются реанимировать старый сценарий западных спецслужб
Килограммы клубники и томатов без дачного участка: как оживить бетонный балкон
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Кондиционер превратился в рассадник пыли? Простые способы вернуть его к жизни
Словацкая пощечина для Киева: условие Братиславы лишило надежды на легкий путь в Европу
Токсичный привет от бывших хозяев: восемь вещей, которые нельзя брать с рук
Летний гардероб без пота и заломов: ткани, которые держат форму и позволяют коже дышать летом
Меняем селектив на винтаж: почему стильные девчонки массово охотятся за духами из СССР

Эффект грязной маски вместо свежести: один популярный крем уродует лицо в жару

Моя семья » Красота и стиль

Летняя жара заставляет пересматривать содержимое косметички, заменяя привычные тональные основы на облегченные формулы. Увлажняющий крем с тоном объединяет декоративный эффект и полноценный уход, позволяя коже дышать даже при высоких температурах.

Нанесение крема на лицо
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нанесение крема на лицо

Отличие от классического тона

Главная особенность гибридного средства заключается в низкой концентрации пигмента. Если стандартный крем полностью перекрывает естественный оттенок, то увлажняющее средство лишь выравнивает его. Это создает прозрачное покрытие, через которое видна текстура кожи, что соответствует современным трендам макияжа 2026 года.

"Такие продукты не предназначены для маскировки серьезных дефектов, их задача — придать лицу отдохнувший вид без ощущения маски", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Важно понимать, что из-за легкой текстуры подобные составы не могут долго удерживаться на лице без фиксации. Они склонны к миграции в течение дня, особенно в условиях высокой влажности. Поэтому ожидать от них плотного камуфляжа или экстремальной стойкости не стоит.

Выбор по типу кожи

Подбор средства зависит от индивидуальных потребностей эпидермиса. Для сухой кожи критически важно наличие в составе компонентов, удерживающих воду. Это предотвратит появление шелушений, которые под слоем пигмента становятся заметнее. Грамотное использование активов помогает поддерживать эластичность тканей.

Тип кожи Рекомендуемые компоненты
Сухая Гиалуроновая кислота, глицерин, масла
Жирная Каолин, себорегулирующие экстракты, цинк
Чувствительная Ниацинамид, керамиды, пантенол

Жирная кожа требует иного подхода. Здесь избыток увлажняющих компонентов может спровоцировать сальный блеск. В этом случае стоит обратить внимание на составы с матирующим финишем, которые абсорбируют кожное сало без пересушивания глубоких слоев.

Техника нанесения для стойкости

Работать с кремом с тоном можно разными способами. Пальцы обеспечивают наиболее тонкое и естественное покрытие за счет тепла рук. Спонж дает более ровный слой, но поглощает часть продукта. Кисть позволяет точечно наслаивать средство на участки, требующие большего внимания.

"Летний макияж требует минимализма. Лучше наслоить продукт на проблемных зонах, чем покрывать всё лицо толстым слоем", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Чтобы покрытие не исчезло через два часа, следует уделить внимание Т-зоне. Легкая бесцветная пудра зафиксирует пигмент, сохранив при этом сияние на скулах. Такой прием позволяет избежать неаккуратного блеска в центре лица. При этом важно не забывать об омолаживающих деталях, таких как правильная форма ногтей и цвет лака, которые дополнят свежий образ рук.

Подготовка лица к макияжу

Даже легкий крем требует очищенной базы. Наличие дневного крема под тонирующим средством обязательно, если кожа склонна к сильной дегидратации. Солнцезащитный фактор в составе косметики часто бывает недостаточным, поэтому отдельный SPF-экран остается необходимым этапом утренней рутины.

"Качество покрытия на 70% зависит от того, насколько грамотно выстроена система регенерации и питания в конце дня", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Для восстановления ресурса тканей полезна ночная регенерация, которая включает глубокое очищение. Это минимизирует риск забивания пор при использовании любой декоративной косметики днем. Свежая кожа после сна лучше принимает пигмент и удерживает влагу.

Ответы на популярные вопросы о креме с тоном

Может ли увлажняющий крем с тоном заменить консилер?

Нет, плотность пигмента в таких средствах слишком мала для маскировки темных кругов. В этом случае лучше комбинировать легкий тон с точечным нанесением плотного корректора.

Нужно ли использовать базу под макияж?

Для повседневного выхода база не обязательна, так как продукт сам по себе обладает уходовыми свойствами. Праймер может понадобиться только для выравнивания рельефа при расширенных порах.

Смывается ли такой крем обычной водой?

Несмотря на легкость, в составе есть пигменты и часто силиконы. Для полного очищения необходимо использовать мицеллярную воду или гидрофильное масло.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Мир. Новости мира
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Садоводство, цветоводство
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Мечты Киева разбились о танкеры: попытка задушить Москву обернулась неожиданным финалом
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Последние материалы
Эту ложь готовили десять лет: в Сирии пытаются реанимировать старый сценарий западных спецслужб
Килограммы клубники и томатов без дачного участка: как оживить бетонный балкон
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Кондиционер превратился в рассадник пыли? Простые способы вернуть его к жизни
Нежный творожный чизкейк без муки: ресторанный десерт у вас дома за копейки
Словацкая пощечина для Киева: условие Братиславы лишило надежды на легкий путь в Европу
Токсичный привет от бывших хозяев: восемь вещей, которые нельзя брать с рук
Летний гардероб без пота и заломов: ткани, которые держат форму и позволяют коже дышать летом
Меняем селектив на винтаж: почему стильные девчонки массово охотятся за духами из СССР
Соседи собирают ведрами, а у вас мелкий горох: эта июньская ошибка губит клубнику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.