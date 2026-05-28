Лето отменило скучные образы: эти шорты моментально делают гардероб дороже и свежее

Летний полдень в городе часто превращается в испытание: раскаленный асфальт диктует свои правила, и на смену любимым джинсам приходят шорты. Этот предмет гардероба перестал быть исключительно пляжной историей и уверенно закрепился в городских образах. На практике видно, что правильно подобранная пара не только спасает от духоты, но и помогает выглядеть собранно в любой ситуации.

Девушка в шелковых шортах
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Для женщин, которые ценят комфорт и уверенность, наступает время интересных находок. Ограничения по возрасту ушли в прошлое, уступив место функциональности и здравому смыслу. Главное — заметить, что актуальные модели теперь сочетают в себе элементы классического костюма и расслабленный спортивный крой. Существует одна деталь, которая позволяет даже коротким моделям смотреться благородно.

Возвращение объема и мягких линий

В глаза бросается популярность так называемых bloomers — объемных шорт, которые отсылают к эстетике прошлого века. Эластичный пояс и мягкие сборки создают ощущение легкости, не сковывая движений. Такие модели подходят тем, кто ищет замену привычным трикотажным вариантам, сохраняя верность расслабленному стилю. Сочетание с простым топом делает образ законченным и понятным.

"Объемные модели с рюшами или сборками на талии — это отличный способ добавить динамики в летний гардероб без ущерба для удобства", — подчеркнула эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

При выборе такой одежды стоит следить за тем, чтобы верх был лаконичным. Это позволяет сбалансировать пропорции и не перегружать силуэт лишними складками. Подобный вариант станет удачным решением для долгих прогулок, когда хочется забыть о жестких ремнях и плотных тканях.

Цветовые акценты и классический деним

Белые джинсовые шорты стали настоящим фаворитом. Светлый деним освежает и легко комбинируется с любой обувью. На деле же выходит, что именно белый цвет придает привычной джинсе налет элегантности. Это универсальное решение для тех, кто не готов к сложным экспериментам и предпочитает проверенные временем сочетания.

Наряду со спокойными цветами в моде закрепился ярко-красный. Шорты на кулиске в таком оттенке моментально приковывают взгляд и не требуют дополнительных украшений. Этот нюанс помогает создать энергичный образ, приложив минимум усилий. В жару такие вещи становятся спасением, добавляя красок в городские будни.

"Светлые оттенки визуально облегчают образ, а яркий красный добавляет уверенности, что особенно важно при создании повседневного комплекта", — рассказала стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Геометрия силуэта и деловой подход

Шорты А-силуэта средней длины завоевали признание благодаря своей способности корректировать фигуру. Свободный крой штанин визуально делает ноги стройнее, а высокая посадка подчеркивает талию. Такой фасон уместен даже в рабочей обстановке, если дополнить его строгой рубашкой или легким жакетом. Если смотреть на вещи проще, это полноценная замена юбке-миди.

Тот самый секрет популярности бермуд кроется в их строгих линиях. Современные модели имеют четкую посадку и часто дополняются стрелками. Это позволяет использовать их в составе летнего костюма. Такой вариант выбирают те, кто привык к офисной эстетике, но не хочет страдать от перегрева.

Блеск ткани и радикальная длина

Сатиновые модели из тафты или плотного атласа — еще один заметный тренд. Ткань с легким блеском делает шорты нарядными, позволяя носить их не только днем, но и на вечерние мероприятия. Часто такие вещи дополняются металлической фурнитурой: молниями или кнопками, что привносит в образ некоторую жесткость. С этим стоит быть аккуратнее, выбирая спокойные аксессуары в дополнение.

Микро-шорты также остаются в поле зрения, но правила их ношения изменились. Чтобы образ не выглядел слишком открытым, рекомендуется сочетать их с объемным верхом: мужской рубашкой или оверсайз-футболкой. Каждая деталь здесь важна для сохранения баланса.

"Использование сатина и атласа позволяет перевести шорты из разряда повседневности в категорию одежды для особых случаев", — отметила историк моды Вера Ермакова.

Завершает список интересных направлений внимание к культурным кодам прошлых десятилетий. Дизайнеры обращаются к знакомым формам, придавая им современную функциональность. Нетипичный аксессуар или необычный материал способны преобразить самую простую модель шорт.

Как подобрать длину шорт, чтобы они выглядели уместно в городе?

Оптимальным выбором считаются модели до середины бедра или бермуды до колена. Они выглядят достаточно сдержанно для прогулок и посещения общественных мест.

С какой обувью лучше сочетать широкие шорты?

Объемные модели хорошо смотрятся с сандалиями на плоском ходу, мюлями или лаконичными кедами. Это подчеркивает расслабленность образа.

Можно ли носить джинсовые шорты в офис?

Если дресс-код не отличается строгостью, стоит выбирать удлиненные модели белого или черного цвета без потертостей и рваных краев, сочетая их с жакетом.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, историк моды Вера Ермакова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
