Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минфин ужесточает критерии семейной ипотеки: новые правила для заемщиков
Непосильная ноша: врач погиб от сердечного приступа, помогая на похоронах
То, что плещется под нашими ногами, может перевернуть представления о воде на планете — и это не магма
Демографическую яму хотят закрыть подростковыми браками: психолог раскрыла пугающий итог
Японские учёные обнаружили живой организм там, где давление сплющивает всё в блин — и он процветает
Подавленность начинает сдавать, когда тело входит в движение: важно не испортить эффект
Урок физкультуры станет предсказуемым: в школах введут единый учебник
Гуманитарная маска Токио: почему Япония внезапно вспомнила о поездках граждан к могилам предков
На обратной стороне Солнца произошло то, что заставило ученых срочно следить за поворотом звезды

Мина замедленного действия: старая косметика превращается в рассадник инфекций и вирусов

Моя семья » Красота и стиль

Использование декоративной косметики с истекшим сроком годности способно привести к серьезным дерматологическим проблемам, включая стойкие аллергические реакции и развитие инфекционных воспалений. О рисках пренебрежения правилами безопасности при хранении бьюти-продуктов Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

Косметика
Фото: unsplash.com by Zahrin Lukman is licensed under Free to use under the Unsplash License
Косметика

Важно понимать, что инвентаризация косметички должна проводиться регулярно, так как средства, которые провоцируют воспаления, могут выглядеть вполне безобидно. Эксперт подчеркивает, что сроки годности на упаковках — это не маркетинговый ход, а результат сложных химических испытаний в токсикологических лабораториях.

"Использование просроченной косметики действительно может привести к различным нарушениям. Потому что вся косметика создается согласно ГОСТу и проходит токсикологическую лабораторию. И самое главное — в ней есть консерванты и стабилизаторы. Их основная роль в декоративной косметике — во-первых, сохранить эффективность основных ингредиентов, а во-вторых, не допустить химической реакции между компонентами, которые входят в состав", — пояснила Галлямова.

Специалист объяснила, что по истечении указанного срока стабилизаторы перестают выполнять свою функцию. Внутри тюбиков и палеток начинают происходить неконтролируемые химические процессы. Часто неэффективное очищение кожи в сочетании с агрессивным воздействием распадающихся компонентов приводит к шелушению, раздражению и покраснению дермы.

"Декоративная косметика содержит антисептические стабилизаторы — вещества, которые препятствуют присоединению вторичной инфекции, то есть различных микробов, вирусов и так далее. То есть она остается чистой. По истечении срока годности в ней могут присоединяться и активно размножаться различные инфекции: вирусы, протеи, микробы и многие другие. Чем это грозит для кожи? Это может привести к появлению гнойничков, воспалений и высыпаний от использования такой декоративной косметики", — отметила Галлямова.

По словам врача, даже привычные вещи в домашнем обиходе могут стать источником неприятностей, если не соблюдать гигиену их хранения. Галлямова подчеркнула, что любые патологические проявления на лице требуют профессиональной медицинской помощи. Если же речь идет о понятной аллергии, первым делом стоит избавиться от косметического средства. Придерживаясь жестких стандартов ухода, можно избежать многих проблем, хотя иногда нарушение кожного барьера происходит незаметно для самого пользователя.

Читайте также

Экспертная проверка: Дерматокосметолог Илья Руднев, Эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Наука и техника
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Минфин ужесточает критерии семейной ипотеки: новые правила для заемщиков
Мина замедленного действия: старая косметика превращается в рассадник инфекций и вирусов
Непосильная ноша: врач погиб от сердечного приступа, помогая на похоронах
Забудьте о захламлении: как превратить тесный балкон в стильную зону отдыха
Пышный злак превратится в сухую кочку: один незаметный промах весной губит дорогой декор
Капуста в пирожках больше не будет жесткой: один кулинарный прием меняет вкус начинки
В Брюсселе рвут бумаги и спорят до крика: маленькие страны начали выходить из строя — и союз затрещал
То, что плещется под нашими ногами, может перевернуть представления о воде на планете — и это не магма
Переделываем кладовку в огород: как создать на своём балконе продуктивный овощной оазис
Прохлада без затрат: как турецкая хитрость превращает раскаленную квартиру в прохладный оазис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.