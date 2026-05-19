Мина замедленного действия: старая косметика превращается в рассадник инфекций и вирусов

Использование декоративной косметики с истекшим сроком годности способно привести к серьезным дерматологическим проблемам, включая стойкие аллергические реакции и развитие инфекционных воспалений. О рисках пренебрежения правилами безопасности при хранении бьюти-продуктов Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

Косметика

Важно понимать, что инвентаризация косметички должна проводиться регулярно, так как средства, которые провоцируют воспаления, могут выглядеть вполне безобидно. Эксперт подчеркивает, что сроки годности на упаковках — это не маркетинговый ход, а результат сложных химических испытаний в токсикологических лабораториях.

"Использование просроченной косметики действительно может привести к различным нарушениям. Потому что вся косметика создается согласно ГОСТу и проходит токсикологическую лабораторию. И самое главное — в ней есть консерванты и стабилизаторы. Их основная роль в декоративной косметике — во-первых, сохранить эффективность основных ингредиентов, а во-вторых, не допустить химической реакции между компонентами, которые входят в состав", — пояснила Галлямова.

Специалист объяснила, что по истечении указанного срока стабилизаторы перестают выполнять свою функцию. Внутри тюбиков и палеток начинают происходить неконтролируемые химические процессы. Часто неэффективное очищение кожи в сочетании с агрессивным воздействием распадающихся компонентов приводит к шелушению, раздражению и покраснению дермы.

"Декоративная косметика содержит антисептические стабилизаторы — вещества, которые препятствуют присоединению вторичной инфекции, то есть различных микробов, вирусов и так далее. То есть она остается чистой. По истечении срока годности в ней могут присоединяться и активно размножаться различные инфекции: вирусы, протеи, микробы и многие другие. Чем это грозит для кожи? Это может привести к появлению гнойничков, воспалений и высыпаний от использования такой декоративной косметики", — отметила Галлямова.

По словам врача, даже привычные вещи в домашнем обиходе могут стать источником неприятностей, если не соблюдать гигиену их хранения. Галлямова подчеркнула, что любые патологические проявления на лице требуют профессиональной медицинской помощи. Если же речь идет о понятной аллергии, первым делом стоит избавиться от косметического средства. Придерживаясь жестких стандартов ухода, можно избежать многих проблем, хотя иногда нарушение кожного барьера происходит незаметно для самого пользователя.

