Магия цифр или обман? Почему SPF 100 почти не отличается от SPF 30 и за что мы зря переплачиваем

Выбор солнцезащитного средства требует понимания физики процесса: защита SPF 100 не дает права на бесконечное пребывание под палящими лучами. Разница в эффективности между фильтрами нелинейна: SPF 30 отсекает около 97% UVB-излучения, в то время как SPF 50 и 100 блокируют 98% и 99% соответственно.

Девушка наносит солнцезащитный крем
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Девушка наносит солнцезащитный крем

Для условий мегаполиса вполне достаточно базового индекса 30, однако на пляже или в горах необходима более мощная преграда. Как cообщает издание Газета.Ru со ссылкой на эксперта Ивана Пивкина, обновлять защитный слой следует каждые два часа, особенно после водных процедур или использования полотенца.

Помимо защиты от ожогов, важно учитывать воздействие UVA-лучей, которые провоцируют фотостарение и глубокие повреждения дермы даже сквозь облака или оконные стекла. Эффективная профилактика требует использования продуктов с маркировкой Broad Spectrum или индексами PA/UVA.

Ключевая ошибка пользователей заключается в экономии средства: на лицо и шею необходимо наносить объем, равный двум полоскам на пальцах, а для всего тела взрослого человека потребуется доза объемом с рюмку (около 30 мл). Тщательная проработка открытых участков, таких как уши и линия роста волос, жизненно важна, ведь несмытый или просроченный spf может стать причиной серьезного раздражения.

Текстуру косметики стоит подбирать под биохимические особенности кожи: сухой показаны кремы с гиалуроновой кислотой и скваланом, жирной — легкие флюиды без масел, а чувствительной — составы без спирта и агрессивных ароматизаторов. При выборе протекции для детей лучше отдавать предпочтение водостойкому молочку или стикам, избегая аэрозолей из-за риска вдыхания мелкодисперсных частиц.

Стоит помнить, что декоративная косметика с защитным фактором лишь дополняет уход, но не заменяет основной крем. Грамотная защита от солнца строится на комплексном подходе, включающем правильную одежду и аксессуары.

"SPF показывает, насколько средство защищает от UVB-лучей, которые чаще вызывают ожоги. На активном солнце средство нужно обновлять примерно каждые два часа, а также после купания, обильного потоотделения или вытирания полотенцем. Даже водостойкий крем не остается на коже бесконечно", — подчеркнул Пивкин.

«При выборе солнцезащитного средства стоит обращать внимание не только на SPF, но и на состав. Для чувствительной кожи лучше избегать большого количества спирта и ярких отдушек, а ухаживающие компоненты — например, витамин Е или пантенол — помогут снизить стресс для кожи от солнца», — объяснила эксперт в беседе с Pravda.Ru Алина Чернова.

Ответы на популярные вопросы о солнцезащитных средствах

Нужно ли смывать SPF-крем специальными средствами?

Да, фильтры создают на коже плотную стойкую пленку, против которой зачастую бессильно обычное мыло. Для качественного очищения пор и предотвращения высыпаний рекомендуется использовать гидрофильные масла или мицеллярную воду.

Заменяет ли пудра с SPF 15 полноценный крем?

Нет, декоративная косметика не может обеспечить заявленный уровень защиты, так как наносится слишком тонким слоем. Пудра или кушон служат лишь финишным вспомогательным барьером поверх основного средства.

Почему нельзя использовать аэрозольные спреи для защиты детей?

Главная опасность заключается в риске попадания частиц состава в дыхательные пути ребенка при распылении. Кроме того, спрей сложнее распределить равномерно, что ведет к появлению незащищенных участков и ожогов.

Защищает ли SPF-крем от появления пигментных пятен?

Крем минимизирует риск, но не гарантирует полную безопасность, если в составе отсутствуют фильтры широкого спектра (UVA). Только маркировка PA+ или значок UVA в кружочке подтверждают защиту от лучей, вызывающих гиперпигментацию.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
