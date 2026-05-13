Вес уходит, а лицо страдает: похудение может оставить неприятный след на коже

Жесткие диеты могут лишить кожу влаги, упругости и здорового цвета, спровоцировать воспаления, усилить пигментацию, а также ухудшить состояние волос и ногтей из-за дефицита белка, жиров, витаминов и минералов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

Она отметила, что кожа чутко реагирует на резкие ограничения в питании, потому что отражает внутреннее состояние организма. При жестких диетах человек снижает не только калорийность рациона, но и поступление веществ, необходимых для нормального обновления кожи. Особенно заметны последствия, когда одновременно возникает дефицит белков, жиров, витаминов и минералов.

"При жесткой диете кожа часто теряет влагу и упругость, становится сухой, шелушится и хуже сохраняет эластичность. Из-за этого становятся заметнее мелкие морщины. Также ухудшается цвет лица: кожа теряет сияние, приобретает сероватый или землистый оттенок, тон становится неровным. Это связано с дефицитом витаминов группы В, железа и других микроэлементов, необходимых для нормального кровообращения и синтеза гемоглобина", — пояснила косметолог.

Специалист обратила внимание, что жесткие диеты могут ухудшить состояние кожи при акне и воспалениях. Резкое ограничение жиров нарушает работу сальных желез, из-за чего кожа становится либо более жирной, либо, наоборот, более чувствительной. На этом фоне защитные функции ослабевают, а высыпания и воспалительные процессы могут усиливаться.

"При резком ограничении питания состояние кожи при акне и воспалительных процессах может ухудшаться. Кожа иногда становится либо более жирной, либо более чувствительной, так как дефицит жиров нарушает работу сальных желез. Недостаток отдельных питательных веществ, например витамина А, ослабляет защитные функции кожи, из-за чего усиливается склонность к воспалениям. В результате вместо ожидаемого улучшения иногда возникает обострение высыпаний", — указала Миронова.

Косметолог добавила, что последствия жестких диет затрагивают не только лицо. Волосы и ногти тоже зависят от полноценного поступления питательных веществ, поэтому быстро реагируют на дефициты. Летом проблема может стать заметнее из-за дополнительной нагрузки ультрафиолета на ослабленную кожу.

"Для синтеза кератина нужен белок, а также витамины группы В, железо, цинк и селен. При их дефиците ухудшаются рост и структура волос и ногтей. Ранки и царапины заживают медленнее, потому что коже необходимы белок, витамин С и цинк. На фоне ослабленной кожи могут усиливаться старые пигментные пятна или появляться новые, так как нарушенный метаболизм и нехватка антиоксидантов повышают чувствительность к ультрафиолету", — подчеркнула эксперт.

Миронова добавила, что после возвращения к полноценному питанию кожа чаще всего восстанавливается, но не сразу. Рацион нужно расширять постепенно, не переходя с одной жесткой диеты на другую. Важно вернуть макро- и микронутриенты, воду, витамины А, С, Е, группы В, железо, цинк, селен и омега-3. Иногда питьевого режима мало, и коже требуется профессиональное увлажнение у косметолога.

"Полное восстановление кожи может занимать несколько недель, а иногда и несколько месяцев, так как она обновляется постепенно. Вместо жестких диет, которые создают стресс для организма и кожи, лучше выбирать сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки. Оптимально составить рацион с достаточным количеством витаминов, минералов и других необходимых веществ", — заключила она.