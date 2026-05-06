Сила сдержанности: как российские мужчины адаптируют тренды под консервативный вкус

Современный мужской стиль уходит от громоздких силуэтов, делая ставку на выверенные пропорции и качество материалов. Основатель премиального бренда Damerino Ронни Раджпал выделил ключевые антитренды, которые мгновенно выдают неактуальный образ. В список устаревших вещей попали неоправданно длинные пиджаки с тремя пуговицами, визуально утяжеляющие фигуру, а также чрезмерно узкие брюки, которые перестали отвечать требованиям делового этикета.

Мужчина в кафе с видом на город

Перемены затронули и аксессуары: ширина галстуков сократилась до 9 сантиметров, а силуэты рубашек стали более приталенными. Как cообщает Газета.Ru, разница между масс-маркетом и люксом сегодня определяется не громким логотипом, а составом ткани. Инвестиция в качественную шерсть высокой степени кручения или натуральный трикотаж из кашемира и шелка позволяет вещам "движаться" вместе с владельцем, сохраняя безупречную посадку. Чтобы создать гармоничный силуэт в верхней одежде, важно выбирать классический плащ или пальто правильной длины, полностью закрывающей пиджак.

"Мужская мода становится более осознанной: на смену демонстративному потреблению приходит тихая роскошь, где акцент смещен на текстуру полотна и точность кроя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Малышева Ксения.

В вопросе выбора цвета российские мужчины остаются консервативными, предпочитая базу из темно-синего, серого и черного оттенков. Несмотря на глобальные тренды и рекомендации институтов моды, яркие тона вроде розового или красного практически не приживаются в отечественном гардеробе. Для создания завершенного образа эксперт рекомендует иметь 5-6 базовых костюмов, дополняя их компактными аксессуарами и качественной обувью: оксфордами, монками или классическими полусапогами для холодного сезона.

Ответы на популярные вопросы о мужском гардеробе

Почему длинные пиджаки считаются устаревшими?

Такие модели, особенно с тремя пуговицами, нарушают современные каноны пропорций, делая мужской силуэт избыточно тяжелым и приземистым.

Какие ткани лучше выбирать для премиального образа?

Оптимальным выбором считается шерсть высокого кручения (Super 130+), а также натуральные смеси с добавлением кашемира, льна или шелка.

Актуальны ли узкие брюки в деловом стиле?

На сегодняшний день экстремально узкие модели считаются неуместными для делового мужчины; тренд сместился в сторону более естественной и свободной посадки.

Какие цвета считаются базовыми для мужского костюма в России?

Основу гардероба составляют сдержанные оттенки: универсальный темно-синий, графитовый серый и классический черный.

