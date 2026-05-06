Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушка доступности: как коммунальные квартиры превратились в способ выживания
Ловушка на асфальте: почему нарисованная коляска без знака не запрещает вам парковку
Самозанятые вместо бизнеса: как сокращение грантов меняет рынок труда в России и услуги
Взросление без фальши: Билли Айлиш объяснила своё желание стареть естественно и рожать детей
Кордицепс и энергия: почему гриб-зомби стал объектом науки — ученые удивлены
Звезда Голливуда вне игры: почему Джейкоб Элорди отстранён от работы на Каннском фестивале
Стаж — это просто цифры: как рождается настоящее мастерство за рулём
Скрытая угроза в лесу: как температура влияет на поведение иксодовых клещей
Дикая природа на расстоянии вытянутой руки: как устроить себе незабываемый уик-энд на Амуре

Сила сдержанности: как российские мужчины адаптируют тренды под консервативный вкус

Моя семья » Красота и стиль

Современный мужской стиль уходит от громоздких силуэтов, делая ставку на выверенные пропорции и качество материалов. Основатель премиального бренда Damerino Ронни Раджпал выделил ключевые антитренды, которые мгновенно выдают неактуальный образ. В список устаревших вещей попали неоправданно длинные пиджаки с тремя пуговицами, визуально утяжеляющие фигуру, а также чрезмерно узкие брюки, которые перестали отвечать требованиям делового этикета.

Мужчина в кафе с видом на город
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в кафе с видом на город

Перемены затронули и аксессуары: ширина галстуков сократилась до 9 сантиметров, а силуэты рубашек стали более приталенными. Как cообщает Газета.Ru, разница между масс-маркетом и люксом сегодня определяется не громким логотипом, а составом ткани. Инвестиция в качественную шерсть высокой степени кручения или натуральный трикотаж из кашемира и шелка позволяет вещам "движаться" вместе с владельцем, сохраняя безупречную посадку. Чтобы создать гармоничный силуэт в верхней одежде, важно выбирать классический плащ или пальто правильной длины, полностью закрывающей пиджак.

"Мужская мода становится более осознанной: на смену демонстративному потреблению приходит тихая роскошь, где акцент смещен на текстуру полотна и точность кроя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Малышева Ксения.

В вопросе выбора цвета российские мужчины остаются консервативными, предпочитая базу из темно-синего, серого и черного оттенков. Несмотря на глобальные тренды и рекомендации институтов моды, яркие тона вроде розового или красного практически не приживаются в отечественном гардеробе. Для создания завершенного образа эксперт рекомендует иметь 5-6 базовых костюмов, дополняя их компактными аксессуарами и качественной обувью: оксфордами, монками или классическими полусапогами для холодного сезона.

Ответы на популярные вопросы о мужском гардеробе

Почему длинные пиджаки считаются устаревшими?

Такие модели, особенно с тремя пуговицами, нарушают современные каноны пропорций, делая мужской силуэт избыточно тяжелым и приземистым.

Какие ткани лучше выбирать для премиального образа?

Оптимальным выбором считается шерсть высокого кручения (Super 130+), а также натуральные смеси с добавлением кашемира, льна или шелка.

Актуальны ли узкие брюки в деловом стиле?

На сегодняшний день экстремально узкие модели считаются неуместными для делового мужчины; тренд сместился в сторону более естественной и свободной посадки.

Какие цвета считаются базовыми для мужского костюма в России?

Основу гардероба составляют сдержанные оттенки: универсальный темно-синий, графитовый серый и классический черный.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Садоводство, цветоводство
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Последние материалы
Ключ под подушкой, а авто уже в пути: как защититься от самой хитрой кражи нашего времени
От комика до террориста: Зеленский открыто угрожает ударом по Красной площади 9 мая
Ловушка на асфальте: почему нарисованная коляска без знака не запрещает вам парковку
Самозанятые вместо бизнеса: как сокращение грантов меняет рынок труда в России и услуги
Взросление без фальши: Билли Айлиш объяснила своё желание стареть естественно и рожать детей
Кордицепс и энергия: почему гриб-зомби стал объектом науки — ученые удивлены
Звезда Голливуда вне игры: почему Джейкоб Элорди отстранён от работы на Каннском фестивале
Сбои в самых популярных банках неизбежны: почему нужно срочно снимать наличные
В океане проснулись водяные монстры: 35-метровые стены воды пересекли полпланеты
Налог на питомца с 1 июля: как не получить штраф за отсутствие прописки у собаки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.