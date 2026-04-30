Самые популярные мифы о косметологии рухнули: соцсети годами кормили людей иллюзиями

Главное заблуждение пациентов — ожидание быстрого и радикального преображения: процедуры улучшают кожу и корректируют возрастные изменения, но не заменяют системный уход и не меняют внешность вопреки индивидуальным особенностям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала косметолог Василина Миронова.

Миронова объяснила, что пациенты нередко ждут от косметологии быстрого и заметного преображения. Такие запросы обычно связаны с желанием получить выраженный эффект в короткие сроки и решить сразу несколько эстетических задач.

"Одно из самых частых заблуждений — ожидание мгновенных и радикальных результатов. Человек может хотеть выглядеть на 20 лет моложе после одной процедуры или рассчитывать, что через неделю глубокие морщины полностью исчезнут. Но косметология направлена на замедление процессов старения, улучшение внешнего вида и коррекцию видимых признаков, а не на обнуление возраста. Результаты многих процедур накопительные и требуют времени. Уход за кожей — это марафон в долгую, а не спринт", — пояснила она.

Косметолог также указала на распространенное желание пациентов добиться сходства с моделями или знаменитостями. Такой запрос, по ее словам, часто мешает учитывать индивидуальные пропорции и особенности лица. Грамотная косметология направлена не на копирование чужой внешности, а на гармонизацию природных черт.

"Косметология может гармонизировать черты лица, скорректировать небольшие недостатки, придать объемы или подчеркнуть существующие достоинства. Но кардинальное изменение анатомических особенностей, которое нарушает пропорции лица, невозможно или приведет к неестественному результату. Важно стремиться именно к гармонии, а не к копированию чужих образов. То же самое касается ожиданий от чудодейственного крема или одной таблетки. Идеальная кожа — это результат комплексного подхода, а не одного универсального средства", — указала специалист.

Еще одно распространенное заблуждение связано с верой в то, что домашний уход, БАДы или одна процедура могут навсегда решить все проблемы кожи. Миронова напомнила, что кремы и сыворотки важны, но работают в основном на поверхности или в верхних слоях кожи. При более выраженных изменениях обычно требуются другие методы воздействия и регулярная поддержка результата.

"Нельзя рассчитывать, что один крем или одна добавка решат все проблемы с кожей. БАДы, в том числе популярный коллаген, могут быть только поддержкой, но не панацеей и не заменой косметологическим методикам. Эффект многих процедур тоже не остается навсегда: препараты со временем рассасываются и выводятся естественным путем. Кроме того, процессы старения мы не останавливаем — мы можем только работать с их признаками. Поэтому результат нужно поддерживать правильным домашним уходом и плановой системой процедур", — отметила косметолог.

Специалист добавила, что даже после чистки или пилинга кожа не становится беспроблемной навсегда. Она реагирует на гормональные изменения, стресс, питание и климат, а после процедур может требовать восстановления. Завышенные ожидания, по словам Мироновой, часто формируют соцсети, реклама и журналы, где идеальный результат нередко связан с макияжем, обработкой фото или многолетней работой над собой, а не с разовым визитом к косметологу.