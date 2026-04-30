Купили обручальное кольцо в ломбарде — готовьтесь к лечению: сплавы, которые заставляют чесаться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моя семья » Красота и стиль

Выбор обручальных колец традиционно фокусируется на эстетике золота и платины, однако безопасность украшений зависит не от чистоты металла, а от состава лигатуры. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, что именно вспомогательные компоненты сплава, добавляемые для прочности, чаще всего провоцируют аллергию. В бюджетных изделиях и подделках под белое золото основным виновником кожных реакций становится никель, который при взаимодействии с потом и кожным секретом высвобождает агрессивные ионы.

Особого коварства полны изделия с тонким родиевым напылением: блестящий слой временно изолирует кожу от дешевого основания, но по мере износа контакт с аллергеном становится неизбежным. Как сообщает Газета.Ru, качественные белые сплавы создаются на базе палладия и платины, обладающих колоссальной химической инертностью. В то же время присутствие меди или кобальта в неофициальных сплавах ускоряет процессы коррозии, превращая повседневное ношение кольца в риск развития контактного дерматита. Подобные негативные реакции организма на внешние раздражители подчеркивают важность осознанного подхода не только к покупкам, но и к ежедневному очищению кожи от токсичных микрочастиц.

"Наиболее безопасными считаются изделия из высокопробного золота, платины и палладиевых сплавов с четко обозначенным составом. Такие материалы обладают высокой коррозионной стойкостью и минимальной способностью вступать в реакции с компонентами кожного секрета. При этом высокая проба сама по себе не гарантирует гипоаллергенность, если в сплаве присутствуют нежелательные примеси. Поэтому важно выбирать изделия с официальным пробирным клеймом, документами о составе и приобретать их у производителей или продавцов, которые подтверждают происхождение и характеристики сплава", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Дополнительная опасность подстерегает тех, кто выбирает украшения с историей, например, в ломбардах. Химик предупредил, что изношенный микрорельеф и стертая полировка увеличивают площадь соприкосновения металла с эпителием, катализируя химические процессы. По словам Дорохова, на границе материалов активизируется обмен ионами, что может вызвать внезапную реакцию даже на привычное дорогое изделие. В таких случаях эксперты рекомендуют обращать внимание на комплексное состояние организма, ведь иногда кожные проявления могут коррелировать с общим стрессом.

Ответы на популярные вопросы о выборе колец

Почему белое золото часто вызывает аллергию?

В недорогих сплавах для придания белого оттенка вместо дорогого палладия используют никель. При длительном контакте с влагой этот металл окисляется и провоцирует раздражение.

Безопасно ли покупать кольца в ломбардах?

Такие изделия требуют профессиональной очистки и восстановления покрытия. Изношенная поверхность и отсутствие защитного слоя родия повышают риск развития дерматита.

Гарантирует ли высокая проба отсутствие реакции?

Нет, проба указывает лишь на содержание благородного металла. Оставшаяся часть сплава может содержать медь или никель, которые являются активными аллергенами.

Как защитить кожу при ношении кольца?

Необходимо выбирать украшения с государственным пробирным клеймом и регулярно отдавать их ювелиру для обновления защитного слоя и полировки микротрещин.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.