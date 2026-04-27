Солнце превращает популярные бьюти-процедуры в риск: кожа отвечает ожогами и пятнами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моя семья » Красота и стиль

Весной и летом серединные и глубокие пилинги, абляционные лазерные шлифовки, фотоомоложение и некоторые виды лазерной эпиляции могут повысить чувствительность кожи к солнцу и спровоцировать ожоги, воспаление или гиперпигментацию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

Химический пилинг
Химический пилинг

Миронова объяснила, что весной и летом часть косметологических процедур становится нежелательной из-за высокой солнечной активности. После агрессивного воздействия кожа хуже защищена от ультрафиолета, поэтому даже короткое пребывание на солнце может спровоцировать темные пятна. 

"Отказаться лучше от агрессивных пилингов — серединных и более глубоких. Они повреждают верхние слои кожи и делают ее уязвимой перед ультрафиолетом. Даже небольшое воздействие солнца после таких процедур может привести к темным пятнам и гиперпигментации. При этом весной и летом допустимы легкие поверхностные пилинги, например на основе фруктовых кислот или кислот в низкой концентрации. После них в большинстве случаев нужно использовать SPF-крем", — отметила Миронова.

Она подчеркнула, что отдельный блок ограничений касается аппаратных методик, которые создают выраженное повреждение кожи. Такие процедуры требуют долгого восстановления, поэтому в период активного солнца их обычно переносят на более безопасный сезон. При этом у части методик есть более щадящие альтернативы, но решение должен принимать врач после оценки состояния кожи.

"Весной и летом не делают абляционные лазерные шлифовки, в том числе CO2-лазеры. Они, как и глубокие пилинги, создают контролируемое повреждение кожи и требуют долгого восстановления со строгой защитой от солнца. Альтернативой могут быть неабляционные лазеры: они воздействуют глубже и меньше повреждают поверхность кожи. Но такие процедуры нужно согласовывать с врачом. Фотоомоложение в теплый сезон тоже не рекомендуется, потому что свет при этой процедуре поглощается меланином", — пояснила специалист.

При загаре кожа содержит больше меланина, поэтому воздействие света может привести к боли, ожогам и неравномерной пигментации. По этой же причине, по словам косметолога, осторожность нужна при некоторых видах лазерной эпиляции, в частности на александритовых лазерах. Перед инъекционными препаратами также важно обсудить с косметологом, не повышают ли они временно фоточувствительность кожи.

"К некоторым процедурам можно вернуться, если заранее отказаться от загара. Но при склонности к гиперпигментации фотоомоложение весной и летом все равно не рекомендуется из-за высокого риска повторной пигментации. Некоторые инъекционные препараты тоже могут временно повышать чувствительность кожи к солнцу, поэтому их нужно заранее обсуждать с косметологом. Летом также нежелательны процедуры с сильным воспалением: жара и пот могут ухудшить состояние кожи", — добавила Миронова.

К процедурам, которые могут вызывать выраженное воспаление и тяжелее переноситься в жару, Миронова отнесла тред-лифтинг лица с установкой нитей. Это относительное противопоказание, однако после вмешательства остаются ранки и повреждения, поэтому реабилитация летом может проходить дольше и тяжелее. При этом, по словам косметолога, почти для всех популярных процедур уже существуют аналоги, которые разрешены или даже полезны в теплый период.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.