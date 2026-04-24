ФСБ предупреждает о системной работе Украины, чтобы настроить российское общество против государства
Винтажный скафандр в мире гибридов: феномен японской любви к машинам УАЗ
Сладкое бьет не только по фигуре: перхоть может усилиться из-за привычных продуктов
Выключили музыку — и стало тревожно: как вернуть себе спокойствие без фонового шума
Авто с пробегом превращаются в скидочные хиты: эти китайские модели теряют в цене быстрее всех
Автосигнализация срабатывает сама по себе: водители поздно понимают, чем это грозит
Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5% и дала оценку роста экономики
Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте
Борьба за соседа: почему в Белоруссии Lada стоит на 200 тысяч рублей дешевле

Защитный слой кожи рушится тихо: эти ошибки в уходе открывают дорогу зуду и инфекции

Неправильно подобранный уход, холод, ветер, солнце и аллергические кожные заболевания могут ослаблять кожный барьер, из-за чего кожа становится более чувствительной, появляется стянутость, зуд и повышается риск присоединения вторичной инфекции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог, косметолог Лариса Сафонова.

Сафонова отметила, что состояние кожного барьера во многом зависит от того, насколько уход соответствует типу кожи. Особенно быстро дискомфорт может появляться у людей с уже повышенной чувствительностью, когда неподходящие средства и внешние раздражители дополнительно нагружают кожу.

"Неправильный уход, чрезмерное количество неправильно подобранных средств может сильно пересушивать кожу. Если кожа сухая, а человек использует очищение для нормальной или жирной кожи, барьер страдает. Атмосферные факторы — ветер, холод, солнце — тоже меняют барьер кожи. При атопическом дерматите или хронической экземе кожа уже чрезмерно чувствительная, поэтому внешние воздействия влияют на нее значительно сильнее", — пояснила врач.

Специалист добавила, что повреждение кожного барьера влияет не только на внешний вид кожи, но и на ее способность защищаться от раздражителей и микроорганизмов. Поэтому при стойком дискомфорте важно не усиливать очищение и не менять средства хаотично, а подобрать уход, который будет восстанавливать защитный слой кожи и учитывать ее чувствительность.

"Измененный кожный барьер хуже защищает кожу, поэтому легче присоединяется вторичная инфекция, чаще всего грибковая. У человека появляется постоянное чувство стянутости, может беспокоить легкий зуд, и со временем эти ощущения усиливаются. В такой ситуации нужен не случайный подбор средств, а уход для восстановления барьера: грамотное очищение, увлажнение и питание, в том числе средствами с увлажняющими компонентами, лакто- и бифидобактериями", — подчеркнула дерматолог.

Она уточнила, что уход лучше подбирать вместе со специалистом, однако человек, который хорошо знает свой тип кожи, может ориентироваться и самостоятельно. При повышенной чувствительности стоит выбирать средства с пометками "для чувствительной кожи" или "для кожи, склонной к атопии". Если же дискомфорт сохраняется или появляются заметные изменения, лучше обратиться к дерматологу или косметологу.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Садоводство, цветоводство
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Популярное
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.

Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Последние материалы
Зарубежный зритель выбирает российское кино — Голливуду такое не понравится
Не повторяйте ошибок новичков: как грамотно высадить гладиолусы в весенний грунт
Защитный слой кожи рушится тихо: эти ошибки в уходе открывают дорогу зуду и инфекции
Иммунитет заставили убивать рак: технология уже работает — но подходит не каждому
ФСБ предупреждает о системной работе Украины, чтобы настроить российское общество против государства
Винтажный скафандр в мире гибридов: феномен японской любви к машинам УАЗ
Сладкое бьет не только по фигуре: перхоть может усилиться из-за привычных продуктов
За золотыми клетками квартир: когда домашней кошке жизненно необходимы прогулки на улице
Кажется безобидным, а бьёт по кошельку: из-за этой замены мотор просит капремонт
Выключили музыку — и стало тревожно: как вернуть себе спокойствие без фонового шума
