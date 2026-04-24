Защитный слой кожи рушится тихо: эти ошибки в уходе открывают дорогу зуду и инфекции

Неправильно подобранный уход, холод, ветер, солнце и аллергические кожные заболевания могут ослаблять кожный барьер, из-за чего кожа становится более чувствительной, появляется стянутость, зуд и повышается риск присоединения вторичной инфекции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог, косметолог Лариса Сафонова.

Сафонова отметила, что состояние кожного барьера во многом зависит от того, насколько уход соответствует типу кожи. Особенно быстро дискомфорт может появляться у людей с уже повышенной чувствительностью, когда неподходящие средства и внешние раздражители дополнительно нагружают кожу.

"Неправильный уход, чрезмерное количество неправильно подобранных средств может сильно пересушивать кожу. Если кожа сухая, а человек использует очищение для нормальной или жирной кожи, барьер страдает. Атмосферные факторы — ветер, холод, солнце — тоже меняют барьер кожи. При атопическом дерматите или хронической экземе кожа уже чрезмерно чувствительная, поэтому внешние воздействия влияют на нее значительно сильнее", — пояснила врач.

Специалист добавила, что повреждение кожного барьера влияет не только на внешний вид кожи, но и на ее способность защищаться от раздражителей и микроорганизмов. Поэтому при стойком дискомфорте важно не усиливать очищение и не менять средства хаотично, а подобрать уход, который будет восстанавливать защитный слой кожи и учитывать ее чувствительность.

"Измененный кожный барьер хуже защищает кожу, поэтому легче присоединяется вторичная инфекция, чаще всего грибковая. У человека появляется постоянное чувство стянутости, может беспокоить легкий зуд, и со временем эти ощущения усиливаются. В такой ситуации нужен не случайный подбор средств, а уход для восстановления барьера: грамотное очищение, увлажнение и питание, в том числе средствами с увлажняющими компонентами, лакто- и бифидобактериями", — подчеркнула дерматолог.

Она уточнила, что уход лучше подбирать вместе со специалистом, однако человек, который хорошо знает свой тип кожи, может ориентироваться и самостоятельно. При повышенной чувствительности стоит выбирать средства с пометками "для чувствительной кожи" или "для кожи, склонной к атопии". Если же дискомфорт сохраняется или появляются заметные изменения, лучше обратиться к дерматологу или косметологу.