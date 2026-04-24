Сладкое бьет не только по фигуре: перхоть может усилиться из-за привычных продуктов

Перхоть вызывается жизнедеятельностью условно-патогенной грибковой флоры, а ее появлению способствуют гормональные перестройки, неправильный уход, избыток сладкого в рационе и стресс. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала трихолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева.

Яковлева объяснила, что перхоть может проявляться по-разному, поэтому при ее появлении важно оценивать не только само шелушение, но и состояние кожи головы в целом. Если нет признаков воспаления, проблему часто можно скорректировать уходом. Однако врач подчеркнула, что перхоть связана не только с внешними факторами, но и с активностью микрофлоры кожи.

"Перхоть, если она не развилась в себорейный дерматит, бывает сухая и жирная — в зависимости от типа кожи и конституции человека. Если состояние не перешло в дерматоз, воспалительные пятнышки, зуд и покраснения, то помогают средства от перхоти. Перхоть прежде всего вызывается жизнедеятельностью условно-патогенной грибковой флоры. Она размножается, когда человек моет голову не по потребности, поэтому голову нужно мыть так часто, как она загрязняется. Средства ухода при этом должны быть правильно подобраны", — отметила она.

Яковлева отметила, что усиление перхоти может быть связано не только с неправильно подобранным уходом, но и с изменениями в организме. На состояние кожи головы влияют гормональный фон, возрастные особенности, стресс, поездки и нарушения привычного режима питания. Врач отметила, что избыток сладкого, газированных напитков, пакетированных соков и кондитерских изделий может усиливать шелушение.

"В подростковом возрасте, когда начинаются гормональные перестройки организма, может возникнуть избыток себума, и это физиологично. Из-за этого условно-патогенная флора переходит в более активное состояние, и появляется большое количество перхоти, шелушения, жирных или сухих чешуек. Дрожжеподобные грибки чувствительны к повышенному содержанию глюкозы, поэтому злоупотребление сладким тоже может приводить к усилению перхоти", — добавила специалист.

Дерматолог уточнила, что не каждое появление перхоти требует срочного обращения к врачу. Иногда шелушение проходит самостоятельно после возвращения к привычному режиму дня и питания. Но если после использования специальных средств от перхоти симптомы сохраняются или появляются зуд и покраснение, таких средств уже недостаточно и нужна консультация специалиста.

"Если появляются раздражение, покраснение, зуд или дискомфорт, это уже повод обратиться к врачу и выяснять, что этому способствует. В таком случае уже недостаточно просто средств по уходу, которые продаются в массмаркете — требуется назначение аптечных медикаментозных препаратов. Для кожи, склонной к перхоти, существует широкий выбор шампуней, сывороток и пилингов, но при появлении воспалительных симптомов самолечение может быть неэффективным, и нужна консультация специалиста", — заключила Яковлева.