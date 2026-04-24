Генетика запускает таймер: 4 типа старения лица определяют будущее кожи раньше любых процедур

В эстетической медицине принято классифицировать возрастные изменения лица на четыре ключевых категории, которые редко встречаются в чистом виде, чаще образуя сложные комбинации. Врач-косметолог и ведущий эксперт бренда BIOGEL Алина Видельгауз подробно разобрала механизмы увядания кожи в зависимости от генетики и образа жизни. Понимание своего морфотипа позволяет вовремя скорректировать уход, чтобы избежать резкой потери тонуса или деформации контуров лица.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрелая женщина

Мелкоморщинистый тип старения обычно настигает обладателей светлой и сухой кожи с дефицитом подкожного жира, из-за чего эпидермис быстро теряет плотность и покрывается сетью тонких линий. При отсутствии глубокой гидратации к зрелому возрасту лицо приобретает текстуру "печеного яблока" или пергамента, а губы заметно теряют объем. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на косметолога, при таком сценарии овал лица долго остается четким, но общее качество кожного лоскута выдает реальные цифры в паспорте.

Наиболее характерным для славянской внешности считается деформационно-отечный тип, при котором из-за избытка мягких тканей и склонности к задержке жидкости лицо со временем приобретает "тяжесть". Видельгауз пояснила, что плотная кожа в сочетании с перераспределением жировых пакетов провоцирует появление брылей, мешков под глазами и второго подбородка. В отличие от него, "усталый" морфотип является облегченной версией деформации, при которой наблюдается тусклость и опущение уголков губ без значительного набора веса. Для поддержания свежести важно учитывать, что даже неправильные укладки могут визуально усилить эффект утомления, делая лицо более строгим и возрастным.

"Биологические процессы старения заложены генетически, но внешние факторы могут ускорить их проявление, превращая мелкие заломы в глубокие борозды", — объяснил дерматокосметолог в беседе с Pravda. Ru Илья Руднев.

Четвертый, мышечный тип, отличается прочным мышечным каркасом и минимальной жировой прослойкой, что позволяет долго сохранять моложавый вид, однако грозит гипертонусом жевательных мускулов и огрубением черт лица. Особое внимание стоит уделить профилактике воспалений, так как высыпания в одной и той же зоне при активной мимике могут заживать дольше, оставляя неровности рельефа.

"Мелкоморщинистый тип характерен для людей с тонкой, светлой кожей и небольшой жировой прослойкой. Основная проблема такого типа — кожа рано начинает терять плотность, формируются избытки кожного лоскута", — отметила Видельгауз.

Ответы на популярные вопросы о типах старения

Какой тип старения считается самым сложным в коррекции?

Наиболее трудоемким считается деформационный тип, так как он требует комплексной работы с лимфодренажем, уменьшением жировых пакетов и аппаратным укреплением связочного аппарата лица.

Как предотвратить появление мелкоморщинистой сетки?

Основной упор следует делать на биоревитализацию препаратами с гиалуроновой кислотой и использование защитных барьерных кремов, предотвращающих трансэпидермальную потерю влаги.

В чем особенность мышечного морфотипа у мужчин?

Мужчины чаще стареют по мышечному типу: лицо долго сохраняет чёткость, но со временем формируются выраженные заломы на лбу и в зоне носогубных складок, связанные с активной мимикой.

Может ли тип старения измениться в течение жизни?

Генетический морфотип неизменен, однако при значительном наборе веса усталый или мышечный тип может приобрести черты деформационно-отечного из-за увеличения жировой прослойки.

