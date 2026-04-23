Высыпания атакуют одну и ту же зону лица: привычная вещь дома может оказаться главным виновником

Высыпания, которые появляются на одной и той же стороне лица, могут указывать на демодекоз, герпес или аллергическую реакцию, в том числе на перьевую подушку. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

Врач объяснила, что топографическое расположение высыпаний в дерматологии имеет диагностическое значение. Специалист уточнила, что при осмотре всегда учитывается, где именно появилась сыпь, насколько она симметрична и как выглядит в рамках общего кожного процесса. При этом один признак сам по себе не позволяет поставить диагноз, поскольку оценивать необходимо всю совокупность симптомов.

"Если высыпания появляются на одной стороне лица, это может говорить о разных причинах. Например, так нередко протекает демодекоз. Возможна и аллергическая реакция, если человек постоянно спит на одной стороне, а подушка у него перьевая. Кроме того, на одной стороне лица может проявляться герпес — как простой, так и опоясывающий. Поэтому вариантов здесь много, и по одной только локализации делать окончательный вывод нельзя", — отметила Галлямова.

Она добавила, что при периодических высыпаниях в одной и той же зоне лица врач скорее предполагает внешнее воздействие, чем внутренние нарушения. Она уточнила, что такая картина не выглядит как острый процесс и требует более внимательной оценки образа жизни и возможных раздражающих факторов.

"Если высыпания на одной и той же зоне лица появляются периодически и не носят острого характера, то здесь мы скорее не говорим о внутренних проблемах. Вероятнее, речь идет о внешних причинах, можно предположить и пищевую аллергию, но это только предположение. В любом случае здесь не хватает данных, поэтому делать выводы без осмотра нельзя. При любых высыпаниях стоит обращаться к врачу, потому что любые высыпания на коже — это ненормально", — заключила врач.