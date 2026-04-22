Минимум драмы, максимум стиля: как не перегрузить праздничный наряд лишними деталями

Подготовка к выпускному вечеру требует не только эстетического чутья, но и строгого прагматизма в выборе праздничного наряда. Редактор моды Lamoda Юлия Ишимова рекомендует выпускницам ориентироваться на внутреннее самоощущение и физический комфорт, чтобы торжество не превратилось в испытание. Важно учитывать не только визуальную составляющую, но и практичность: платье должно позволять свободно двигаться и сохранять уверенность в себе на протяжении многих часов.

Фото: https://ru.freepik.com by lookstudio is licensed under Free
Одежда для вечеринки

Эксперт выделила три ключевых критерия для идеального выбора:

"Есть всего три пункта, которые стоит учитывать при выборе платья: удобно ли в нем сидеть, сможете ли вы протанцевать в нем всю ночь и чувствуете ли вы себя в нем на миллион", — заявила Ишимова.

Анализируя функциональность гардероба, она отметила, что вечерние платья уместны лишь на редких приемах, в то время как брючный костюм гораздо легче интегрировать в повседневную жизнь, разделяя его элементы. Например, жакет превращается в часть стиля спорт-шик в сочетании с трениками, а брюки дополняются базовой футболкой или рубашкой.

В вопросе детализации образа допустим радикальный минимализм в духе девяностых, где достаточно лаконичного кроя и туфель с острым мысом. Как сообщает Газета. Ru, обилие аксессуаров может оказаться лишним, если того не требует историческая стилизация, например в духе рококо. В случае сложного образа уместны жемчужные нити и ленты, но общая концепция должна оставаться легкой. Актуально дополнить открытую обувь качественным уходом, заранее изучив главные тренды летнего педикюра, чтобы завершить композицию без лишнего нагромождения украшений.

"Лучше создать впечатление, будто вы немного не старались, чем перенасытить образ деталями и отвлечь внимание от самого главного — вас", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Морозова Анна.

Ответы на популярные вопросы о выборе платья на выпускной

Что важнее: тренды или удобство?

Безусловный приоритет остается за удобством, так как дискомфорт от тесного корсета или слишком длинного шлейфа мгновенно отражается на настроении и осанке выпускницы.

Стоит ли покупать платье на один раз?

С точки зрения осознанного потребления выгоднее выбирать модели, которые можно надеть повторно, например, элегантное платье-комбинацию или брючную "двойку".

Нужны ли аксессуары в минималистичном образе?

Минимализм подразумевает отказ от избыточности, поэтому можно обойтись без клатча и крупных колье, сделав ставку на идеальную посадку одежды и ухоженный внешний вид.

Как не перегрузить праздничный образ?

Стилисты советуют придерживаться правила "небрежной элегантности", когда детали не спорят друг с другом, а лишь подчеркивают индивидуальность владельца.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
