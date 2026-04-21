Коварные детали: почему неправильные носки и кроссовки могут разрушить ваш образ

Современный деловой этикет претерпевает значительные изменения, предлагая мужчинам более комфортные альтернативы традиционному костюму. По мнению эксперта моды Юлии Ишимовой, в офисном гардеробе классический пиджак все чаще уступает место лаконичному бомберу. Дизайнеры мировых брендов, таких как Zegna, Brioni и Giorgio Armani, в своих коллекциях сделали ставку на модели из премиальной кожи, кашемира и фактурной замши, которые идеально вписываются в концепцию минимализма. Сегодняшние студенты на подиуме и ведущие модельеры подтверждают, что такая замена делает образ более динамичным, сохраняя при этом необходимую строгость.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужской стиль в духе Гая Ричи

Для создания респектабельного образа рекомендуется выбирать бомберы из натурального льна, хлопка или тонкой шерсти, которые хорошо держат форму и лишены ярких нейлоновых вставок или нашивок. Как cообщает Газета.Ru, ключевым аспектом является правильная посадка: длина изделия должна совпадать с линией пояса брюк, обеспечивая подтянутый силуэт. Такую вещь можно комбинировать с классическими рубашками, водолазками или поло, однако сочетание со спортивными худи лучше оставить для неформальных прогулок. Стоит помнить, что гармония внешнего вида зависит и от общей опрятности, включая режим гигиены и ухоженную прическу.

Особое внимание Ишимова уделила обуви, отметив, что массивные трекинговые кроссовки категорически не подходят к классическому костюму или строгому бомберу. Оптимальным выбором станут минималистичные теннисные модели или кеды на плоской подошве в базовых цветах. Тем же, кто предпочитает оксфорды или лоферы, необходимо следить за длиной носков, чтобы при движении не обнажалась голая нога. Подчеркивая важность деталей, редактор заявила: "Любой контраст в сочетании со строгими брюками мгновенно упрощает образ и не вписывается в дресс-код".

"Бомбер действительно стал универсальным инструментом в мужском арсенале, позволяя балансировать между официальным статусом и личным комфортом. Важно выбирать модели без лишней фурнитуры и следить, чтобы ткань гармонировала с фактурой брюк — это создает целостный и дорогой визуальный ряд", -- отметила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия Ринатовна.

Ответы на популярные вопросы о мужском стиле

Можно ли носить бомбер с классической рубашкой и галстуком?

Да, если бомбер выполнен из костюмной шерсти или шелка в минималистичном стиле и имеет приталенный крой, он вполне допускает использование рубашки с галстуком в рамках стиля business casual.

Какая обувь лучше всего сочетается с офисным бомбером?

Лучшим выбором станут кожаные кеды, лоферы или дерби. Главное правило — избегать излишне спортивных элементов и слишком массивной подошвы.

Нужно ли всегда надевать носки под лоферы?

В строгом офисном дресс-коде высокие носки в тон брюк обязательны. В неформальной обстановке или летом допускается ношение лоферов на босу ногу (или с короткими "невидимками").

Как избежать эффекта "фитнес-образа" при сочетании кроссовок с костюмом?

Необходимо выбирать лаконичные модели из гладкой кожи или замши без ярких логотипов и неоновых вставок, которые по форме напоминают классические туфли.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
