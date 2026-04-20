Следующее поколение: студенты на подиуме Московской недели моды

Московская неделя моды открывает студентам дверь в индустрию раньше, чем они успевают получить диплом — живой подиум, профессиональная аудитория и реальный старт в карьере. В марте 2026-го в Московской недели моды приняли участие 11 ведущих профильных университетов страны: на подиуме были представлены пушкинские сказки, русские народные промыслы, кукольные образы, средневековья в духе модернистского касл-кора и многое другое.

Школа моды Сергея Сысоева в Университете Косыгина (Москва)

Студенты школы моды Сергея Сысоева в РГУ им. А. Н. Косыгина представили новую коллекцию, вдохновленную сказками А. С. Пушкина. Для создания линейки молодые дизайнеры обращались к инновационным и ремесленным практикам, а также разрабатывали авторские принты и вышивки с помощью бисера, пайеток, стекляруса и камней Swarovski. Не обошлось и без легендарного приема школы моды Сергея Сысоева в РГУ им. А. Н.Косыгина — реконструкция исторического костюма из суровой бязи. На этот раз основой для интерпретации образов XIX века стали старинные гравюры, эскизы и литературные описания.

Школа дизайна НИУ ВШЭ (Москва)

В рамках Московской недели моды коллекцию представили студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. В своих работах они исследовали феномен эскапизма и как меняется мир за последние годы. Студенты создали мистический мир, где костюмы стали продолжением флоры и фауны. Фантазийные детали соединялись со сложносочиненными силуэтами: наплечники-буфы неровной формы контрастировали на фоне королевского подола, украшенного длинной бахромой, а корсетное платье напоминало праздничный торт, декорированный бумажными оригами и дополнительными корсетами.

Кафедра дизайна и ДПИ МГИК (Москва)

Четвертый день Московской недели моды начался с показа кафедры дизайна и ДПИ МГИК. Студенты представили коллекцию, вдохновленную русскими народными промыслам и культурным наследием — совместная линейка получила название "В поисках русского". Показ был разделен на 8 блоков: среди них коллекции "Филимоново.Style", в основу которой легла традиционная Филимоновская глиняная игрушка, "Жили-были кони красные", посвященной Мезенской росписи, "Архитектура: Московская линия" об эстетике зданий русского модерна и московского конструктивизма. Также на подиуме мы увидели изделия из линейки "Альбом моей бабушки", "Русская душа", "Хтонь", "Забава", "Иван Купала".

Национальный институт дизайна (Москва)

Студенты Национального института Дизайна также представили свои работы в рамках Московской недели моды под руководством ведущих преподавателей кафедры дизайна костюма. На подиуме зрители увидели семь разных коллекций, где каждая повествует свою уникальную историю и охватывает широкий спектр тем: от кукольных образов до средневековья в духе модернистского касл-кора. Среди представленных линеек — "Безмолвие", "Алхимия", "Хрупкость памяти", "На вырост", "Сюзане", "Билет в прошлое" и "Биотрансформация". Каждая отличается сложными и уникальными силуэтами, символизмом, а также цветовыми и декоративными экспериментами.

Онлайн-академия брендинга и дизайна Metrics (Москва)

Пятый день Московской недели моды открыл показ выпускников Академии брендинга и дизайна Metrics. Дизайнеры представили коллекцию из пятидесяти образов, построенную на контрасте эпох и материалов. В линейке нашлось место как строгим современным костюмам, так и классическим платьям в пол. Главными художественными приемами стали асимметрия и многослойность. Коллекция обыгрывает противостояние фактур: латекс сменяется невесомым шифоном. Цветовая гамма простирается от базового черного, белого и серого до акцентных оттенков красного, фиолетового и небесно-голубого.

Новосибирский технологический институт РГУ им. А. Н. Косыгина (Новосибирск)

Студенты Новосибирского технологического института РГУ им. А. Н. Косыгина представили коллекцию, посвященную бескрайним просторам России. В линейке объединились нежные футуристичные образы с дерзкими и сексуальными решениями. Главным акцентом коллекции стала клетка, которая обыгрывается в пальто, юбках и аксессуарах. Через подбор тканей, фактур и деталей авторы исследуют связь с природой, традициями и ценностями родины, обращаясь к образам лесов, гор, степей и океана. Экспериментальные формы, вдохновленные русским народным костюмом, доказывают его вневременную актуальность, гармонично соединяя традиции и современность.

Институт бизнеса и дизайна B&D (Москва)

Коллекция студентов Института бизнеса и дизайна B&D пестрила разнообразием образов, форм и оттенков: глубокие темные тона перетекали в яркие цветовые сочетания, а асимметрия с авангардными деформированными элементами задавала динамику линейки. Дизайнеры вплели в ткань коллекции множество культурных кодов — от костюмов, расшитых монистами, до мужских юбок, отсылающих к шотландским корням. Переосмысливая исторические образы, студенты проанализировали техники прошлого, эволюцию материалов и технологии швейного производства, чтобы создать актуальные решения, обращенные в завтрашний день. Завершился показ образами с театральным переосмыслением русского ДНК.