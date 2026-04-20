Следующее поколение: студенты на подиуме Московской недели моды

Московская неделя моды открывает студентам дверь в индустрию раньше, чем они успевают получить диплом — живой подиум, профессиональная аудитория и реальный старт в карьере. В марте 2026-го в Московской недели моды приняли участие 11 ведущих профильных университетов страны: на подиуме были представлены пушкинские сказки, русские народные промыслы, кукольные образы, средневековья в духе модернистского касл-кора и многое другое.
Студенты школы моды Сергея Сысоева в РГУ им. А. Н. Косыгина представили новую коллекцию, вдохновленную сказками А. С. Пушкина. Для создания линейки молодые дизайнеры обращались к инновационным и ремесленным практикам, а также разрабатывали авторские принты и вышивки с помощью бисера, пайеток, стекляруса и камней Swarovski. Не обошлось и без легендарного приема школы моды Сергея Сысоева в РГУ им. А. Н.Косыгина — реконструкция исторического костюма из суровой бязи. На этот раз основой для интерпретации образов XIX века стали старинные гравюры, эскизы и литературные описания.
В рамках Московской недели моды коллекцию представили студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. В своих работах они исследовали феномен эскапизма и как меняется мир за последние годы. Студенты создали мистический мир, где костюмы стали продолжением флоры и фауны. Фантазийные детали соединялись со сложносочиненными силуэтами: наплечники-буфы неровной формы контрастировали на фоне королевского подола, украшенного длинной бахромой, а корсетное платье напоминало праздничный торт, декорированный бумажными оригами и дополнительными корсетами.
Четвертый день Московской недели моды начался с показа кафедры дизайна и ДПИ МГИК. Студенты представили коллекцию, вдохновленную русскими народными промыслам и культурным наследием — совместная линейка получила название "В поисках русского". Показ был разделен на 8 блоков: среди них коллекции "Филимоново.Style", в основу которой легла традиционная Филимоновская глиняная игрушка, "Жили-были кони красные", посвященной Мезенской росписи, "Архитектура: Московская линия" об эстетике зданий русского модерна и московского конструктивизма. Также на подиуме мы увидели изделия из линейки "Альбом моей бабушки", "Русская душа", "Хтонь", "Забава", "Иван Купала".
Студенты Национального института Дизайна также представили свои работы в рамках Московской недели моды под руководством ведущих преподавателей кафедры дизайна костюма. На подиуме зрители увидели семь разных коллекций, где каждая повествует свою уникальную историю и охватывает широкий спектр тем: от кукольных образов до средневековья в духе модернистского касл-кора. Среди представленных линеек — "Безмолвие", "Алхимия", "Хрупкость памяти", "На вырост", "Сюзане", "Билет в прошлое" и "Биотрансформация". Каждая отличается сложными и уникальными силуэтами, символизмом, а также цветовыми и декоративными экспериментами.
Пятый день Московской недели моды открыл показ выпускников Академии брендинга и дизайна Metrics. Дизайнеры представили коллекцию из пятидесяти образов, построенную на контрасте эпох и материалов. В линейке нашлось место как строгим современным костюмам, так и классическим платьям в пол. Главными художественными приемами стали асимметрия и многослойность. Коллекция обыгрывает противостояние фактур: латекс сменяется невесомым шифоном. Цветовая гамма простирается от базового черного, белого и серого до акцентных оттенков красного, фиолетового и небесно-голубого.
Студенты Новосибирского технологического института РГУ им. А. Н. Косыгина представили коллекцию, посвященную бескрайним просторам России. В линейке объединились нежные футуристичные образы с дерзкими и сексуальными решениями. Главным акцентом коллекции стала клетка, которая обыгрывается в пальто, юбках и аксессуарах. Через подбор тканей, фактур и деталей авторы исследуют связь с природой, традициями и ценностями родины, обращаясь к образам лесов, гор, степей и океана. Экспериментальные формы, вдохновленные русским народным костюмом, доказывают его вневременную актуальность, гармонично соединяя традиции и современность.
Коллекция студентов Института бизнеса и дизайна B&D пестрила разнообразием образов, форм и оттенков: глубокие темные тона перетекали в яркие цветовые сочетания, а асимметрия с авангардными деформированными элементами задавала динамику линейки. Дизайнеры вплели в ткань коллекции множество культурных кодов — от костюмов, расшитых монистами, до мужских юбок, отсылающих к шотландским корням. Переосмысливая исторические образы, студенты проанализировали техники прошлого, эволюцию материалов и технологии швейного производства, чтобы создать актуальные решения, обращенные в завтрашний день. Завершился показ образами с театральным переосмыслением русского ДНК.
