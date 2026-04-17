Черные точки на лице не исчезают навсегда: зато их можно заметно уменьшить

Черные точки невозможно убрать навсегда, поскольку они связаны с естественной работой сальных желез и особенностями кожи, однако их можно эффективно контролировать и уменьшить до состояния, когда они становятся практически незаметными. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

Косметолог отметила, что черные точки появляются не из-за "грязной кожи", а из-за естественных процессов, связанных с работой сальных желез и состоянием пор. По этой причине полностью и окончательно избавиться от них невозможно. Задача ухода в данном случае сводится не к разовому устранению проблемы, а к постоянному контролю и минимизации таких проявлений.

"Черные точки — это по сути закупоренные поры. Когда сальная железа вырабатывает избыточное количество кожного сала, то есть себума, и оно смешивается с омертвевшими клетками кожи, образуется пробка. Если эта пробка остается открытой на поверхности кожи, происходит контакт с воздухом, себум и клетки окисляются, что и придает им характерный темный цвет", — пояснила Миронова.

Специалист объяснила, что полностью избавиться от черных точек невозможно, поскольку работа сальных желез является естественной частью физиологии кожи. Эти железы отвечают за ее защиту и увлажнение, поэтому полностью остановить выработку себума нельзя и не нужно.

"Кто-то более предрасположен к образованию комедонов, кто-то менее. Здесь играют роль индивидуальные особенности кожи, уровень выработки себума и скорость обновления клеток. Кроме того, влияют внешние факторы, в том числе загрязненный воздух, гормональные изменения, стресс и неправильный уход. Поэтому черные точки можно эффективно контролировать и минимизировать до состояния, когда они становятся практически незаметными", — подчеркнула она.

Она рекомендовала включать в домашний уход средства, которые помогают глубже очищать поры и ускорять обновление кожи. В этом случае важен не один продукт, а сочетание нескольких средств с учетом типа и чувствительности кожи. При склонности к раздражению такой уход должен быть более мягким. Подбирать его нужно так, чтобы очищение не травмировало кожу.

"Для борьбы с черными точками хорошо подходит салициловая кислота в концентрации 1-2%, потому что она жирорастворимая и может проникать внутрь пор, очищая их изнутри. Гликолевая и молочная кислоты работают уже на поверхности кожи. Для чувствительной кожи более мягким вариантом могут быть энзимные пилинги. Глиняные и угольные маски тоже помогают очищать поры и убирать избыток себума, но использовать их стоит не чаще одного-двух раз в неделю", — добавила Миронова.

Она также отметила, что домашнего ухода не всегда бывает достаточно, поэтому в ряде случаев стоит подключать профессиональные процедуры. По ее словам, формат такого ухода подбирается индивидуально в зависимости от состояния кожи и выраженности проблемы. Более активные средства и методики требуют осторожности и не подходят для самостоятельного применения.

"Чистки лица у косметолога могут быть и механическими, и ультразвуковыми, конкретный вариант подбирается уже по показаниям. В профессиональный уход также можно включать химические пилинги, которые работают глубже, чем домашние средства. Что касается ретиноидов, включая ретинол и его производные, то они назначаются только врачом и требуют тщательного подхода и постепенного внедрения. Кроме того, значение имеют правильное питание, водный баланс, снижение стресса, здоровый сон и спорт", — заключила косметолог.