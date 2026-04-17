Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорожный квест: как не запутаться в стрелках и табличках под знаками запрета
Йога-мастер Ольга Алексина рассказала о важности гигиены отдыха для восстановления организма
Водители тянут с заменой масла — и губят мотор: старая смазка запускает опасный износ
Эксперт гостиничного бизнеса Шемякин назвал Горный Алтай и Ессентуки лидерами сонного туризма в России
Культ пяти тысяч: как японская дисциплина обслуживания побеждает маркетинг
Майнинг в России: Елецкий суд вынес решение по делу о воровстве электричества
Почему система ESP автоматически активируется после перезапуска двигателя
Воздушные ворота на Восток: аэропорт Благовещенска запускает терминал мощностью шесть тысяч тонн груза в год
Доступная защита сосудов: цитрусовые бьют сразу по нескольким факторам риска

Черные точки на лице не исчезают навсегда: зато их можно заметно уменьшить

Моя семья » Красота и стиль

Черные точки невозможно убрать навсегда, поскольку они связаны с естественной работой сальных желез и особенностями кожи, однако их можно эффективно контролировать и уменьшить до состояния, когда они становятся практически незаметными. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Косметолог отметила, что черные точки появляются не из-за "грязной кожи", а из-за естественных процессов, связанных с работой сальных желез и состоянием пор. По этой причине полностью и окончательно избавиться от них невозможно. Задача ухода в данном случае сводится не к разовому устранению проблемы, а к постоянному контролю и минимизации таких проявлений.

"Черные точки — это по сути закупоренные поры. Когда сальная железа вырабатывает избыточное количество кожного сала, то есть себума, и оно смешивается с омертвевшими клетками кожи, образуется пробка. Если эта пробка остается открытой на поверхности кожи, происходит контакт с воздухом, себум и клетки окисляются, что и придает им характерный темный цвет", — пояснила Миронова.

Специалист объяснила, что полностью избавиться от черных точек невозможно, поскольку работа сальных желез является естественной частью физиологии кожи. Эти железы отвечают за ее защиту и увлажнение, поэтому полностью остановить выработку себума нельзя и не нужно.

"Кто-то более предрасположен к образованию комедонов, кто-то менее. Здесь играют роль индивидуальные особенности кожи, уровень выработки себума и скорость обновления клеток. Кроме того, влияют внешние факторы, в том числе загрязненный воздух, гормональные изменения, стресс и неправильный уход. Поэтому черные точки можно эффективно контролировать и минимизировать до состояния, когда они становятся практически незаметными", — подчеркнула она.

Она рекомендовала включать в домашний уход средства, которые помогают глубже очищать поры и ускорять обновление кожи. В этом случае важен не один продукт, а сочетание нескольких средств с учетом типа и чувствительности кожи. При склонности к раздражению такой уход должен быть более мягким. Подбирать его нужно так, чтобы очищение не травмировало кожу.

"Для борьбы с черными точками хорошо подходит салициловая кислота в концентрации 1-2%, потому что она жирорастворимая и может проникать внутрь пор, очищая их изнутри. Гликолевая и молочная кислоты работают уже на поверхности кожи. Для чувствительной кожи более мягким вариантом могут быть энзимные пилинги. Глиняные и угольные маски тоже помогают очищать поры и убирать избыток себума, но использовать их стоит не чаще одного-двух раз в неделю", — добавила Миронова.

Она также отметила, что домашнего ухода не всегда бывает достаточно, поэтому в ряде случаев стоит подключать профессиональные процедуры. По ее словам, формат такого ухода подбирается индивидуально в зависимости от состояния кожи и выраженности проблемы. Более активные средства и методики требуют осторожности и не подходят для самостоятельного применения.

"Чистки лица у косметолога могут быть и механическими, и ультразвуковыми, конкретный вариант подбирается уже по показаниям. В профессиональный уход также можно включать химические пилинги, которые работают глубже, чем домашние средства. Что касается ретиноидов, включая ретинол и его производные, то они назначаются только врачом и требуют тщательного подхода и постепенного внедрения. Кроме того, значение имеют правильное питание, водный баланс, снижение стресса, здоровый сон и спорт", — заключила косметолог.

Автор Ксения Евдокимова
Сейчас читают
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Новости спорта
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Домашние животные
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Запись к врачу по-новому: Минздрав изменил сроки приема через Госуслуги для всех граждан
Водители тянут с заменой масла — и губят мотор: старая смазка запускает опасный износ
Эксперт гостиничного бизнеса Шемякин назвал Горный Алтай и Ессентуки лидерами сонного туризма в России
Культ пяти тысяч: как японская дисциплина обслуживания побеждает маркетинг
Майнинг в России: Елецкий суд вынес решение по делу о воровстве электричества
Почему система ESP автоматически активируется после перезапуска двигателя
Воздушные ворота на Восток: аэропорт Благовещенска запускает терминал мощностью шесть тысяч тонн груза в год
Доступная защита сосудов: цитрусовые бьют сразу по нескольким факторам риска
Сентябрь 2026 года: россияне столкнутся с новыми правилами внесения наличных
Народный фронт направил главе Архангельска требование устранить провал у Буревестника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.