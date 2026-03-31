VK Лекторий Московской недели моды собрал почти 100 экспертов индустрии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моя семья » Красота и стиль

На Московской неделе моды прошел VK Лекторий — специальная программа, где почти 100 экспертов и лидеров мнений в области моды за шесть дней поделились опытом и знаниями с будущими и действующими специалистами индустрии.

VK Лекторий Московской недели моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды is licensed under public domain
VK Лекторий Московской недели моды

Среди спикеров Алена Ахмадуллина, Александр Арутюнов, Александр Рогов, Алексей Сухарев, Виктория Чума, Лилия Рах, Лина Дембикова, Миша и Китти и другие. Видео с участием модных экспертов VK Лектория Московской недели моды будут доступны эксклюзивно в VK Видео.

Самыми популярными темами VK Лектория стали: "Будущее модной индустрии: сценарии развития", "Современный fashion-стилист: между творчеством и сервисом", "Внутри гардеробной: взаимоотношения стилиста и звезды" и "Как формируется модный канон и кто его переписывает сегодня". В центре дискуссий — будущее российской модной индустрии, технологические изменения и трансформация профессиональных стандартов.

Алена Ахмадуллина, ведущий российский дизайнер, основательница бренда Alena Akhmadullina, поделилась своим видением будущего российской индустрии моды: "Российские дизайнеры умеют работать и с культурным кодом, и с образами, и с символами. Но мода — это не только творческая часть, это еще и менеджмент, и маркетинг, и дистрибьюция. Будущее нашей индустрии я вижу именно в соединении этих двух компонентов".

Тему развития индустрии продолжила Евгения Плотникова, медиа продюсер, ВК Лекторий Техпросвет, подчеркнув, что ключ к достижению этого баланса — это способность адаптироваться — готовность адаптироваться к новым технологиям: "Сейчас выигрывают только те, кто умеет быстро адаптироваться и быстро принимать новые условия. Я вижу много таких примеров — и не только в модной индустрии. Это не отменяет традиции и ценности, но гибкость сегодня критически важна. Новые технологии появляются — их нужно интегрировать".

О балансе между технологиями и креативным капиталом человека говорил и Максим Кукушкин, арт-директор дизайн-студии "ЦЕХ", преподаватель Bang Bang Education: по его словам, нейросети ускоряют производство и снижают производственные затраты, но не способны генерировать смыслы — это по-прежнему задача человека.

Александр Рогов, телеведущий, стилист, блогер, продюсер, рассказал о том, как эффективно реализовывать креативный потенциал на примере профессии стилиста: "В профессию нужно идти, если вы не можете без этого "дышать”, а не потому что это модно".

Тему важности личного присутствия в медиапространстве развил дизайнер Александр Арутюнов: "Сегодня все должны быть немного блогерами. Если ты не ведешь соцсети, не транслируешь — к тебе никто не придет".

Отдельная лекция была посвящена роли инфлюенсера и выстраиванию отношений внутри медиарынка. Карина Нигай, стилист, блогер, телеведущая, поделилась секретом долгосрочного удержания аудитории: "У меня всегда была одна ниша — я всегда в ней жила, исследовала ее, не уходила ни вправо, ни влево. И именно это, как мне кажется, позволяет столько лет удерживать внимание аудитории. Сегодня время, которое люди проводят с тобой, дорогого стоит".

VK Лекторий — проект, объединяющий лидеров мнений и экспертов разных сфер — медиа, культуры, науки и др.

За новостями Московской недели моды теперь можно следить в мессенджере MAX.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Автор Григорий Погосян
Григорий Погосян — внештатный автор Правды.Ру
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Красота и стиль
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Красота и стиль
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.