VK Лекторий Московской недели моды собрал почти 100 экспертов индустрии

На Московской неделе моды прошел VK Лекторий — специальная программа, где почти 100 экспертов и лидеров мнений в области моды за шесть дней поделились опытом и знаниями с будущими и действующими специалистами индустрии.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды is licensed under public domain

Среди спикеров Алена Ахмадуллина, Александр Арутюнов, Александр Рогов, Алексей Сухарев, Виктория Чума, Лилия Рах, Лина Дембикова, Миша и Китти и другие. Видео с участием модных экспертов VK Лектория Московской недели моды будут доступны эксклюзивно в VK Видео.

Самыми популярными темами VK Лектория стали: "Будущее модной индустрии: сценарии развития", "Современный fashion-стилист: между творчеством и сервисом", "Внутри гардеробной: взаимоотношения стилиста и звезды" и "Как формируется модный канон и кто его переписывает сегодня". В центре дискуссий — будущее российской модной индустрии, технологические изменения и трансформация профессиональных стандартов.

Алена Ахмадуллина, ведущий российский дизайнер, основательница бренда Alena Akhmadullina, поделилась своим видением будущего российской индустрии моды: "Российские дизайнеры умеют работать и с культурным кодом, и с образами, и с символами. Но мода — это не только творческая часть, это еще и менеджмент, и маркетинг, и дистрибьюция. Будущее нашей индустрии я вижу именно в соединении этих двух компонентов".

Тему развития индустрии продолжила Евгения Плотникова, медиа продюсер, ВК Лекторий Техпросвет, подчеркнув, что ключ к достижению этого баланса — это способность адаптироваться — готовность адаптироваться к новым технологиям: "Сейчас выигрывают только те, кто умеет быстро адаптироваться и быстро принимать новые условия. Я вижу много таких примеров — и не только в модной индустрии. Это не отменяет традиции и ценности, но гибкость сегодня критически важна. Новые технологии появляются — их нужно интегрировать".

О балансе между технологиями и креативным капиталом человека говорил и Максим Кукушкин, арт-директор дизайн-студии "ЦЕХ", преподаватель Bang Bang Education: по его словам, нейросети ускоряют производство и снижают производственные затраты, но не способны генерировать смыслы — это по-прежнему задача человека.

Александр Рогов, телеведущий, стилист, блогер, продюсер, рассказал о том, как эффективно реализовывать креативный потенциал на примере профессии стилиста: "В профессию нужно идти, если вы не можете без этого "дышать”, а не потому что это модно".

Тему важности личного присутствия в медиапространстве развил дизайнер Александр Арутюнов: "Сегодня все должны быть немного блогерами. Если ты не ведешь соцсети, не транслируешь — к тебе никто не придет".

Отдельная лекция была посвящена роли инфлюенсера и выстраиванию отношений внутри медиарынка. Карина Нигай, стилист, блогер, телеведущая, поделилась секретом долгосрочного удержания аудитории: "У меня всегда была одна ниша — я всегда в ней жила, исследовала ее, не уходила ни вправо, ни влево. И именно это, как мне кажется, позволяет столько лет удерживать внимание аудитории. Сегодня время, которое люди проводят с тобой, дорогого стоит".

VK Лекторий — проект, объединяющий лидеров мнений и экспертов разных сфер — медиа, культуры, науки и др.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.