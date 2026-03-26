В VK лектории Московской недели моды обсудили продвижение фешн-брендов на маркетплейсах

В рамках Московской недели моды состоялся паблик-ток, организованный акселерационной программой Wildberries, "Платформа роста".

В качестве темы рассматривалась инфраструктура поддержки бизнеса в фешен-сфере. Спикерами выступили: Евгения Лазарева, создательница и владелица проектов Mamanonstop, Анастасия Аксенова, основательница бренда "Багряница", Дарья Шаронова, заместитель руководителя программы "Сделано в Москве". Юлия Полетаева — руководитель программы "Платформа роста" и директор Департамента реализации поддержки предпринимательства РВБ — выступила модератором встречи.

В ходе сессии участники заявили, что сегодня маркетплейсы становятся главным драйвером развития для предпринимателей из мира фешен. На примере Wildberries видно, какие плюсы получает бренд, выходя на эту площадку: оперативная логистика, непрерывная обратная связь с покупателями, возможности для продвижения и рекламы, а также глубокая аналитика данных. Многие рабочие вопросы решаются в моменте.

Основательница бренда "Багряница" Анастасия Аксенова акцентировала внимание на том, что при разработке повседневной одежды важно ориентироваться на современные тренды, но при этом нельзя забывать о собственной уникальной ДНК у каждого бренда.

Евгения Лазаревская, создатель и владелец проектов Mamanonstop, представила кейсы по выстраиванию взаимодействия с Wildberries и дала несколько рекомендаций по развитию бренда на этой платформе. Она отметила, насколько важно сегментировать продукцию и четко осознавать, кто является целевой аудиторией.

"У Wildberries есть много инициатив, направленных на поддержку отечественных предпринимателей. В том числе мы смотрим на новые технологии как на дополнительный инструмент развития брендов. Если они помогают привлекать инвестиции, расширять аудиторию и давать бренду новые способы взаимодействия с покупателем, значит, это направление точно стоит изучать и развивать. Уверены, что со временем сможем предложить широкому кругу людей возможность вкладываться в российские бренды", — поделилась Юлия Полетаева.

О плюсах работы с маркетплейсами рассказала Дарья Шаронова, заместитель руководителя проекта по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве". В прошлом году в рамках совместной инициативы с "Платформой роста" от Wildberries была запущена программа, помогающая московским производителям одежды развивать бизнес, которая дает доступ к городским площадкам для офлайн-торговли, возможность участвовать в городских ярмарках и размещать сведения о своих брендах на собственной онлайн-витрине проекта. Сегодня "Платформа роста" открыта для брендов со столичным производством или менеджментом. Заявки принимаются через портал "Сделано в Москве", где проводится проверка соответствия требованиям города.