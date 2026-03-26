Двойное дно у орбиты: почему Земля и Марс получились такими странными соседями по дому
Подведены итоги диптех-трека Акселератора Газпромбанка
Мир в пепле и тьме: как древние люди превратили смертельную катастрофу в трамплин для развития
Роботы вместо людей: как новые алгоритмы избавляют города от проблем с миграцией
Смертельный авось: почему вялость питомца после прогулки в марте — повод бежать к ветеринару
Больше никакой стерильной тоски: в мурманской детской больнице завершилось необычное визуальное обновление
Четыре колеса по цене квартиры: средний чек на машину в России пробил очередную отметку
Каменный великан заговорил: древний дольмен Менга раскрыл тайну захоронения двух чужеземцев
Калории под контролем — а обмен веществ дает сбой: причина кроется не в количестве еды

В VK лектории Московской недели моды обсудили продвижение фешн-брендов на маркетплейсах

Моя семья » Красота и стиль

В рамках Московской недели моды состоялся паблик-ток, организованный акселерационной программой Wildberries, "Платформа роста".

Фото: Пресс-служба Московской недели моды is licensed under public domain
В качестве темы рассматривалась инфраструктура поддержки бизнеса в фешен-сфере. Спикерами выступили: Евгения Лазарева, создательница и владелица проектов Mamanonstop, Анастасия Аксенова, основательница бренда "Багряница", Дарья Шаронова, заместитель руководителя программы "Сделано в Москве". Юлия Полетаева — руководитель программы "Платформа роста" и директор Департамента реализации поддержки предпринимательства РВБ — выступила модератором встречи.

В ходе сессии участники заявили, что сегодня маркетплейсы становятся главным драйвером развития для предпринимателей из мира фешен. На примере Wildberries видно, какие плюсы получает бренд, выходя на эту площадку: оперативная логистика, непрерывная обратная связь с покупателями, возможности для продвижения и рекламы, а также глубокая аналитика данных. Многие рабочие вопросы решаются в моменте.

Основательница бренда "Багряница" Анастасия Аксенова акцентировала внимание на том, что при разработке повседневной одежды важно ориентироваться на современные тренды, но при этом нельзя забывать о собственной уникальной ДНК у каждого бренда.

Евгения Лазаревская, создатель и владелец проектов Mamanonstop, представила кейсы по выстраиванию взаимодействия с Wildberries и дала несколько рекомендаций по развитию бренда на этой платформе. Она отметила, насколько важно сегментировать продукцию и четко осознавать, кто является целевой аудиторией.

"У Wildberries есть много инициатив, направленных на поддержку отечественных предпринимателей. В том числе мы смотрим на новые технологии как на дополнительный инструмент развития брендов. Если они помогают привлекать инвестиции, расширять аудиторию и давать бренду новые способы взаимодействия с покупателем, значит, это направление точно стоит изучать и развивать. Уверены, что со временем сможем предложить широкому кругу людей возможность вкладываться в российские бренды", — поделилась Юлия Полетаева.

О плюсах работы с маркетплейсами рассказала Дарья Шаронова, заместитель руководителя проекта по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве". В прошлом году в рамках совместной инициативы с "Платформой роста" от Wildberries была запущена программа, помогающая московским производителям одежды развивать бизнес, которая дает доступ к городским площадкам для офлайн-торговли, возможность участвовать в городских ярмарках и размещать сведения о своих брендах на собственной онлайн-витрине проекта. Сегодня "Платформа роста" открыта для брендов со столичным производством или менеджментом. Заявки принимаются через портал "Сделано в Москве", где проводится проверка соответствия требованиям города.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Наука и техника
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Клумба станет магнитом для взглядов: эти растения превращают участок в сад из открытки
Садоводство, цветоводство
Клумба станет магнитом для взглядов: эти растения превращают участок в сад из открытки
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Мир в пепле и тьме: как древние люди превратили смертельную катастрофу в трамплин для развития
Роботы вместо людей: как новые алгоритмы избавляют города от проблем с миграцией
Смертельный авось: почему вялость питомца после прогулки в марте — повод бежать к ветеринару
Больше никакой стерильной тоски: в мурманской детской больнице завершилось необычное визуальное обновление
Четыре колеса по цене квартиры: средний чек на машину в России пробил очередную отметку
Каменный великан заговорил: древний дольмен Менга раскрыл тайну захоронения двух чужеземцев
Калории под контролем — а обмен веществ дает сбой: причина кроется не в количестве еды
Тренировки впустую: ошибки в базовых упражнениях, которые незаметно разрушают суставы
68 грантов в одни руки: Красноярск забирает сотни миллионов на космос и борьбу с раком
40 литров риска: в Томске придорожный сервис променял честное имя на бутылки из подполья
