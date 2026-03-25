Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаурма теряет корону: любимый фастфуд россиян внезапно начал сдавать позиции
Октановая ловушка на АЗС: как жажда скорости заставляет водителей сжигать лишние деньги впустую
Трамп отсекает центы: США сменили статус Украины с «партнера» на «убыточный актив»
Пять комнат и ни грамма приватности: в Екатеринбурге раскрыли салон с тайной съёмкой
Швейцарский нож на колесах: кроссоверы, которые прячут в себе удивительно много места
Банка за 100 рублей — штраф на десятки тысяч: бизнесу в Томске поставили жёсткий барьер
Заказ из Пятёрочки ожил: покупатель получил мышь вместе с продуктами
Авто под скальпелем: почти полмиллиона машин попали под принудительный ремонт от государства
Удары по Ирану запустили спор о расколе арабского мира — но важен совсем другой конфликт

Привычки, которые кажутся безобидными, тормозят похудение: утро решает больше, чем диета

Моя семья » Красота и стиль

Многие люди сталкиваются с проблемой стагнации веса даже при соблюдении строгих диетических ограничений и регулярном подсчете калорий. Специалисты отмечают, что ключевым фактором успеха в борьбе за стройность часто становятся не только продукты в тарелке, но и ритуалы первых часов после пробуждения.

Спортивная женщина на кухне с соком
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина на кухне с соком

Влияние утренних ритуалов

Вместе с тем, привычка начинать день с проверки социальных сетей провоцирует резкий скачок гормонов стресса, что неизбежно ведет к неконтролируемой тяге к сладким продуктам.

Вместо использования гаджетов эксперты рекомендуют уделять время легкой физической активности и правильному водному балансу, так как дефицит жидкости в организме существенно замедляет естественные обменные процессы. Обычная вода комнатной температуры помогает активизировать работу внутренних систем организма гораздо эффективнее, чем кофе натощак, сообщает Газета.Ru.

"Дело не только в рационе, но и в утренних привычках, которые в течение всего дня влияют на уровень энергии и аппетит. Правильный завтрак — это плотный прием пищи, состоящий из белков, жиров, углеводов и насыщающий минимум на 3-4 часа", — говорит спортивный тренер, эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова.

Ошибки в питании

Стоит отметить, что чрезмерно легкий перекус или замена полноценного приема пищи чашкой кофе создают условия для последующего переедания в вечернее время. В свою очередь, отсутствие солнечного света в помещении и минимальная двигательная активность нарушают внутренние ритмы организма, которые отвечают за чувство голода и распределение энергии. Хаотичное утро без четкого плана действий повышает общий уровень тревожности, что заставляет человека принимать импульсивные решения при выборе продуктов питания в течение дня.

Синхронизация режима питания с естественными биологическими часами и отказ от использования смартфона сразу после сна позволяют стабилизировать эмоциональное состояние. Использование простых приемов, таких как своевременно раздвинутые шторы и сбалансированное меню, помогает достичь желаемых результатов в снижении веса без изнурительных ограничений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Мир. Новости мира
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Наука и техника
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Последние материалы
Шаурма теряет корону: любимый фастфуд россиян внезапно начал сдавать позиции
Октановая ловушка на АЗС: как жажда скорости заставляет водителей сжигать лишние деньги впустую
Трамп отсекает центы: США сменили статус Украины с «партнера» на «убыточный актив»
Привычки, которые кажутся безобидными, тормозят похудение: утро решает больше, чем диета
Московский театр раскрыл, сколько стоит настоящее шоу — цифры шокируют
Пять комнат и ни грамма приватности: в Екатеринбурге раскрыли салон с тайной съёмкой
Швейцарский нож на колесах: кроссоверы, которые прячут в себе удивительно много места
Банка за 100 рублей — штраф на десятки тысяч: бизнесу в Томске поставили жёсткий барьер
Заказ из Пятёрочки ожил: покупатель получил мышь вместе с продуктами
Мир на замке: глобальная цифровая сеть распадается на закрытые острова национальных систем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.