Бомбер больше не выглядит как вещь из шкафа подростка: одна деталь поднимает его в лигу дорогих

Выбор бомбера из благородного твида или натуральной шерсти позволяет женщинам старше 30 лет создавать статусные образы без намека на подростковую эстетику. Правильно подобранная фактура материала становится ключевым инструментом для формирования элегантного повседневного гардероба.

Секреты идеальной посадки и цвета

Для создания респектабельного облика специалисты рекомендуют выбирать модели из плотного хлопка или фактурного нейлона с вискозной подкладкой. Вместе с тем важно избегать избыточного оверсайза, отдавая предпочтение курткам, которые сидят точно по линии плеч и имеют длину до талии, что визуально вытягивает силуэт — сообщает Газета. Ru.

"Ваша задача — найти сложный цвет: цвет мха, пыльную розу, насыщенный индиго, теплый шоколад или графит. Такие оттенки не кричат о своей спортивной природе, они вписываются в контекст современного гардероба", — говорит дизайнер Марина Михнова.

Искусство комбинирования вещей

Стоит отметить, что наиболее эффектно бомбер смотрится в паре с платьем-футляром длины миди или классической рубашкой из денима в многослойных ансамблях. В свою очередь, использование монохромной цветовой гаммы в одежде позволяет моментально повысить визуальную стоимость образа и сделать его максимально гармоничным для городской среды.

Классическая интерпретация этой верхней одежды подразумевает полный отказ от спортивной обуви в пользу лоферов или ботинок на грубой подошве. Тщательно выверенные пропорции и спокойные оттенки помогают интегрировать исторически спортивную деталь в деловой и вечерний контекст без потери женственности.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
