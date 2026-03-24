Публичный договор дает трещину: почему попытка примерить роскошное платье стала платной услугой

Российские свадебные салоны имеют законное право устанавливать стоимость за примерку праздничных нарядов при условии предварительного информирования клиента. Данная практика основывается на предоставлении специфического сервиса, включающего работу стилиста и бронирование зала.

Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Процесс создания свадебного платья в ателье

Правовые аспекты платных услуг

Юридическая обоснованность подобных действий подтверждается нормами Гражданского кодекса, которые регулируют договоры возмездного оказания услуг. Вместе с тем, важно разделять плату за вход в торговую точку и оплату конкретных манипуляций консультанта, которые фиксируются как самостоятельный сервис. Салоны зачастую берут несколько тысяч рублей за индивидуальную запись, об этом сообщает Газета.Ru.

"Индивидуальная запись, выделенное время консультанта, подбор образов, бронирование зала и работа стилиста — за все это допустимо брать оплату. Юридически придраться здесь сложно, если соблюдены условия прозрачности информации. До визита или хотя бы до начала примерки вам должны ясно сообщить цену и формат", — говорит юрист Илья Русяев.

Защита прав потребителя

В свою очередь, если требование об оплате возникает непосредственно в процессе выбора платья без предварительного уведомления, действия магазина могут быть расценены как нарушение. Стоит отметить, что навязывание платных опций в сегменте обычной розничной торговли является недопустимым из-за публичного характера договора купли-продажи. Если покупатель заранее не давал согласия на коммерческую примерку, он вправе отказаться от исполнения требований продавца и потребовать возврата средств при их неправомерном списании.

Окончательное решение о платности услуг остается за владельцем бизнеса, однако строгое соблюдение регламента Роспотребнадзора является обязательным. В современных условиях закон защищает прежде всего прозрачность сделки, исключая скрытые платежи и введение граждан в заблуждение на этапе выбора товара.