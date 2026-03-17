Средний чек бьёт рекорды: московские джентльмены вкладывают в свое лицо больше, чем их спутницы

Столичные мужчины демонстрируют новый подход к формированию имиджа, все чаще инвестируя в профессиональный уход и поддержание здоровья. Индустрия красоты в мегаполисе адаптируется под растущий спрос со стороны мужской аудитории, предлагая расширенный спектр специализированных процедур.

Динамика потребительских расходов

Вместе с тем за прошедший год в Москве зафиксирован наиболее ощутимый рост среднего чека в сегменте медицинской косметологии, который увеличился почти на треть. Интерес горожан к инъекционным и аппаратным методикам стабильно растет, сообщает Газета.Ru.

В прошлом году средний чек у мужчин рос практически по всем направлениям, включая СПА-услуги и ногтевой сервис. По приросту количества визитов среди жителей столицы наибольшую динамику показала медицина. Доля мужчин среди клиентов, заботящихся о своем психическом здоровье, впервые превысила аналогичный показатель у женщин

Изменение приоритетов

Стоит отметить, что к услугам эстетической медицины москвичи стали обращаться значительно чаще, чем в предыдущие периоды. В свою очередь, комплексный подход к внешности теперь включает не только классические барбершопы, но и регулярное посещение профильных клиник для прохождения долгосрочных курсов оздоровления.