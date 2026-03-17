Эффект дорогой фактуры: определённый пигмент ткани делает вещи визуально дороже их стоимости

Весенний сезон в мегаполисе диктует новые правила формирования базового гардероба, где ключевую роль играет выверенная цветовая палитра. Эксперты выделяют несколько доминирующих оттенков, которые позволяют создавать элегантные образы в условиях динамичного городского ритма.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка на ступеньках в пальто

Актуальные цветовые решения для города

Черный цвет вновь занял лидирующую позицию, адаптируясь под современные запросы индустрии моды и стиля. Вместе с тем, текущие тенденции предполагают использование темных тонов не в качестве монохромного решения, а как фундаментальную основу для наслоения более глубоких и сложных пигментов. Стоит отметить, что особую популярность весной традиционно приобретают графичные силуэты, которые гармонично вписываются в архитектурную эстетику крупных городов, о чем сообщает Газета.Ru.

"Шоколадный оттенок последние сезоны уверенно вытесняет привычный черный в роли главного "дорогого" цвета гардероба. Именно здесь особенно заметен эффект дорогой фактуры. Например, кашемировый палантин цвета горького шоколада всегда выглядит роскошнее, чем такой же черный", — говорит фэшн-эксперт Наталья Семенова.

Интеллектуальный серый и природный оливковый

В свою очередь, палитра серого цвета, включающая графит и жемчужные вариации, остается востребованной благодаря своей универсальности в минималистичном дизайне. Дополнительно стилисты рекомендуют обратить внимание на оливковый оттенок, который становится новым нейтральным элементом в категориях верхней одежды. Завершает список трендов прохладный голубой, способный эффективно освежить весенний ансамбль через аксессуары и легкие костюмные ткани.

Грамотное сочетание этих цветов позволяет сформировать функциональный гардероб, отвечающий запросам современной моды. Выбор между классической строгостью и мягкими природными тонами обеспечивает необходимую вариативность для создания персонального имиджа в текущем сезоне.