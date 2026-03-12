Японская мода захватывает Россию: как аниме диктует стиль и открывает новые горизонты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Влияние японской анимации на формирование гардероба российских подростков и студентов приобретает системный характер. Современные тренды демонстрируют глубокую интеграцию восточной эстетики в повседневный стиль городской молодежи.

Школьники с аниме стилем
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиуловa is licensed under Free for commercial use
Школьники с аниме стилем

Трансформация уличного стиля

Популярность азиатской визуальной культуры приводит к массовому заимствованию специфических силуэтов и декоративных решений. Вместе с тем, эксперты фиксируют переход элементов сценического костюма в разряд базовых вещей, предназначенных для ежедневного использования, сообщает Газета.Ru.

"Молодежь заимствует из аниме конкретные элементы — oversize-силуэты, характерные для японской уличной моды, яркие цветовые сочетания, графичные принты с персонажами. Косплей, который раньше был праздничным костюмом для фестивалей, перешел в повседневность отдельными деталями — характерные прически, аксессуары, макияж. Аниме дает возможность быть более смелым в выборе образов, экспериментировать", — говорит ректор МХПИ Алексей Егоров.

Реакция модного рынка

Стоит отметить, что крупные отечественные ритейлеры активно адаптируются под запросы аудитории, запуская совместные проекты с известными анимационными франшизами. В свою очередь, российские бренды уличной одежды все чаще используют японскую графику как основной элемент дизайна новых коллекций.

Согласно данным социологических исследований, интерес к культурным кодам этой страны значительно опережает востребованность китайских или корейских направлений среди молодых людей.

Интеграция зарубежных трендов в локальную среду воспринимается экспертным сообществом как естественный процесс обогащения модной индустрии. В конечном итоге, использование элементов восточного стиля позволяет подрастающему поколению находить новые способы самовыражения в рамках глобального культурного обмена.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
