Масла против кремов — битва за молодость кожи: что поможет победить время и сухость

Красота и стиль

В погоне за естественной красотой многие поклонники бьюти-трендов стремятся полностью заменить кремы натуральными маслами, веря в их универсальную пользу для кожи, которая подвергается ежедневным испытаниям городской среды и стрессов.

Эфирное масло
Фото: https://i.pinimg.com/736x/52/9a/df/529adf61a033f744fc361e6af1c618e5.jpg
Эфирное масло

Вместе с тем такой подход, кажущийся на первый взгляд простым и гармоничным, на деле упускает из виду сложные потребности эпидермиса, требующего сбалансированного питания и защиты. Более того, разница в механизмах действия этих средств становится особенно заметной при пристальном рассмотрении их состава и физических свойств.

Состав современных кремов

Кремы обладают куда более богатым и продуманным составом по сравнению с чистыми маслами, включая не только базовые увлажнители, но и церамиды, витамины, микроэлементы, антиоксиданты, пептиды и растительные экстракты, которые работают в синергии для восстановления барьерной функции кожи.

Натуральные масла, при всей их ценности, ограничены в спектре активных веществ и часто не способны обеспечить полноценный уход, особенно в условиях дефицита влаги. Сообщает NewsInfo, что даже в кремах масла присутствуют, но в оптимальных пропорциях, подкрепленных научными разработками.

"Натуральные масла не содержат столько компонентов, сколько содержится в креме. Более того, в кремах натуральные масла тоже содержатся, но в нужных количествах", — отмечает Юлия Галлямова.

Физические особенности нанесения

Примечательно, что использование чистых масел нарушает естественный баланс влаги в коже из-за физического принципа эмульсий, известного как "масло в воде" или "вода в масле", в результате чего эпидермис теряет воду и подвергается пересыханию.

Несмотря на наличие полезных веществ в маслах, их моноприменение не позволяет поддерживать необходимую гидратацию, в отличие от кремов, где все компоненты гармонично взаимодействуют. В итоге, масла стоит рассматривать лишь как дополнение, а не основу ежедневного ритуала ухода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
