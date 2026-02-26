Загадка точки аппетита: как инъекции нейротоксина в ухо меняют работу рецепторов

В мире, где эстетика тела переплетается с нейробиологией, инъекции ботулотоксина в ушную раковину позиционируются как элегантный хак аппетита, подавляющий центр голода в гипоталамусе. Однако локальное действие нейротоксина, блокирующее ацетилхолиновые синапсы лишь в месте введения, не способно перестроить сложные нейронные цепи регуляции веса. Антропология голода напоминает: эволюционно аппетит — это не точка на ухе, а системный баланс гормонов и нейромедиаторов.

Как сообщает издание Газета.Ru, доцент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Татьяна Гайдина подчеркивает отсутствие научных доказательств.

"С научной точки зрения утверждения о том, что укол в "точку аппетита" на ухе способен повлиять на центр голода в головном мозге, не выдерживают критики. Ботулотоксин действует локально, блокируя передачу нервного импульса в месте введения, и не влияет напрямую на гипоталамус или системные механизмы регуляции аппетита. На сегодняшний день отсутствуют качественные клинические исследования, подтверждающие эффективность такого метода для снижения веса", — объяснила Гайдина.

Концепция заимствована из акупунктуры, где стимуляция "биологически активных точек" часто сводится к плацебо-эффекту под контролем рандомизированных испытаний. По словам Гайдины, ботулотоксин как сильнодействующий токсин оправдан только для морщин, гипергидроза или неврологии, но несет рики от локальных реакций до системных нарушений. Ни российские, ни международные рекомендации по ожирению не признают этот off-label подход.

В итоге такие процедуры — коммерческий мираж, где в лучшем случае срабатывает психосоматика, а в худшем — вводит в заблуждение с финансовым уроном. Пациентам необходима полная информированность перед согласием, подчеркивает эксперт. Наука похудения требует доказательств, а не модных инъекций.