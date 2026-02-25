Зимой волосы нуждаются в защите: как предотвратить их повреждение в условиях мороза

Зимний период становится настоящим биохимическим испытанием для структуры волос: резкие перепады температур и дефицит влаги в воздухе делают стержень волоса уязвимым и пористым. Главным табу в морозные дни эксперты называют выход из помещения с влажными прядями, так как частицы воды при замерзании расширяются, буквально разрывая защитную кутикулу изнутри. Чтобы сохранить эластичность и плотность локонов, необходимо обеспечивать полное высыхание не только длины, но и прикорневой зоны перед каждым выходом на улицу.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здоровые волосы

Еще одной критической ошибкой считается отказ от головного убора, который ведет к спазму капилляров и нарушению трофики волосяных фолликулов. По словам, бьюти-тренера Марии Долматовой, переохлаждение кожи головы замедляет рост волос и провоцирует их сезонное выпадение. Для защиты от статического электричества специалист рекомендует выбирать шапки из натуральных тканей и интегрировать в ежедневный ритуал несмываемые средства с керамидами, создающие на поверхности волоса тонкую изолирующую микропленку.

В условиях интенсивного отопительного сезона сальные железы часто переходят в режим гиперсекреции, что заставляет волосы быстрее терять свежесть. По словам эксперта, справиться с этим помогут еженедельные пилинги для кожи головы, удаляющие ороговевшие частицы и избыток себума.

"В зимний период волосы необходимо полностью высушивать перед выходом на улицу, особенно уделяя внимание прикорневой зоне", — бьюти-тренер Мария Долматова.

Для минимизации механических повреждений от трения о воротники и шарфы рекомендуется использовать флюиды с силиконами последнего поколения, которые сглаживают чешуйки и предотвращают спутывание. Дополнительный массаж подушечками пальцев в течение пяти минут поможет стимулировать микроциркуляцию, компенсируя негативное влияние холода. Согласно заявлению специалиста, системный подход, включающий увлажнение воздуха и использование термозащиты, позволит сохранить здоровье и естественный блеск волос до самой весны. Об этом сообщает Газета.Ru.