Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гонка технологий добралась до мин: автоматические системы поражения усложняются
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Шаманские травы усиливают лазер: форум у Байкала запускает синтез эпох в лечении инсультов и ПТСР
Скверы превращаются в трибальные арены: антропология в 346 проектах Красноярского края сплачивает жителей в гармоничные сообщества
Рельсы вместо пробок: электрички Екатеринбурга превратились в скоростной телепорт для рабочих масс
Духовная аскеза с биохимическим эффектом: Великий пост работает глубже, чем диета
Зима вцепилась в Москву ледяной хваткой: сугробы могут продержаться дольше обычного
Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности
Лимфодренаж начинается с пяток: секретный перекат, который спасает от отёков

Зимой волосы нуждаются в защите: как предотвратить их повреждение в условиях мороза

Моя семья » Красота и стиль

Зимний период становится настоящим биохимическим испытанием для структуры волос: резкие перепады температур и дефицит влаги в воздухе делают стержень волоса уязвимым и пористым. Главным табу в морозные дни эксперты называют выход из помещения с влажными прядями, так как частицы воды при замерзании расширяются, буквально разрывая защитную кутикулу изнутри. Чтобы сохранить эластичность и плотность локонов, необходимо обеспечивать полное высыхание не только длины, но и прикорневой зоны перед каждым выходом на улицу.

Здоровые волосы
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здоровые волосы

Еще одной критической ошибкой считается отказ от головного убора, который ведет к спазму капилляров и нарушению трофики волосяных фолликулов. По словам, бьюти-тренера Марии Долматовой, переохлаждение кожи головы замедляет рост волос и провоцирует их сезонное выпадение. Для защиты от статического электричества специалист рекомендует выбирать шапки из натуральных тканей и интегрировать в ежедневный ритуал несмываемые средства с керамидами, создающие на поверхности волоса тонкую изолирующую микропленку.

В условиях интенсивного отопительного сезона сальные железы часто переходят в режим гиперсекреции, что заставляет волосы быстрее терять свежесть. По словам эксперта, справиться с этим помогут еженедельные пилинги для кожи головы, удаляющие ороговевшие частицы и избыток себума.

"В зимний период волосы необходимо полностью высушивать перед выходом на улицу, особенно уделяя внимание прикорневой зоне", — бьюти-тренер Мария Долматова.

Для минимизации механических повреждений от трения о воротники и шарфы рекомендуется использовать флюиды с силиконами последнего поколения, которые сглаживают чешуйки и предотвращают спутывание. Дополнительный массаж подушечками пальцев в течение пяти минут поможет стимулировать микроциркуляцию, компенсируя негативное влияние холода. Согласно заявлению специалиста, системный подход, включающий увлажнение воздуха и использование термозащиты, позволит сохранить здоровье и естественный блеск волос до самой весны. Об этом сообщает Газета.Ru.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Наука и техника
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Наука и техника
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Последние материалы
Зимой волосы нуждаются в защите: как предотвратить их повреждение в условиях мороза
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Шаманские травы усиливают лазер: форум у Байкала запускает синтез эпох в лечении инсультов и ПТСР
Скверы превращаются в трибальные арены: антропология в 346 проектах Красноярского края сплачивает жителей в гармоничные сообщества
Рельсы вместо пробок: электрички Екатеринбурга превратились в скоростной телепорт для рабочих масс
Панама отобрала порты у компании из Гонконга после угроз США
Даже дорогая мебель не спасёт от провала: ковры, которые мгновенно выдают безвкусицу
Ядерный огонь стал разменной монетой: Пекин жестко предостерег Запад от безумных решений
Духовная аскеза с биохимическим эффектом: Великий пост работает глубже, чем диета
Зима вцепилась в Москву ледяной хваткой: сугробы могут продержаться дольше обычного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.