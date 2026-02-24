Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью

Какая женщина может понравиться почти любому россиянину и даже увести его из отношений? Оказывается, идеальный образ можно расчитать и нарисовать.

Фото: ChatGPT: Портрет идеальной россиянки 2026 года by ChatGPT 5.2 is licensed under Свободно распространяемое изображение Портрет идеальной россиянки 2026 года

Это сделала лаборатория визуальной психометрии и поведенческого анализа (VPPL). Учёные представили результаты исследования Visual Attractiveness Prototype Study — Russia 2026.

Специалисты попытались определить, какие черты внешности делают женщину максимально привлекательной для большинства российских мужчин.

В основу легли данные ВЦИОМ, международные базы (например, гигантская Chicago Face Database с миллионами лиц, включая РФ), соцсети и SCUT-FBP.

Алгоритм собрал десятки параметров в единый прототип (в трёх образах), который затем показали 1950 респондентам.

Вот как выглядит эта "самая привлекательная для россиян" женщина...

Возраст — 27-29 лет. Рост — около 170 сантиметров. Вес — примерно 59 килограммов. Телосложение — стройное, без экстремальной худобы или "сушки". Грудь — естественная "троечка". Лицо — овальное, с мягкими чертами, без острых углов или "сельского подбородка". Кожа — светлая, макияж — минимальный, ни плотного тона, ни ярких губ. Глаза — серо-голубые или серо-зелёные, с нейтральным разрезом. Нос — небольшой, прямой. Губы — обычные, не надутые, без "контуров". Волосы — русые или светло-каштановые, без экстремального окрашивания.

Когда изображение показали мужчинам, они были впечатлены. Более того, многие спрашивали, как её зовут и как найти, — даже состоящие в отношениях.

83% ответили, что женщина им "очень нравится".

64% заявили, что готовы с такой встречаться.

19% признались, что могли бы уйти к ней от нынешних партнёров.

Почти 10% заявили: "С такой дети будут красивые".

Исследование подтвердило то, о чём психологи говорят давно, но что так трудно принять женщинам, воспитанным на глянце: мужчин цепляет не яркая упаковка, не агрессивная демонстративность и не сексуальность, нарисованная косметологами.

Срабатывают базовые биологические сигналы: здоровье, чистая кожа, нормальный вес, без анорексии, но и без пугающей полноты.

Мужчин притягивают естественность и отсутствие следов "ремонта" на лице, спокойный и уверенный взгляд и пропорции, где всё на месте, ничего не выпирает, не увеличено и не ужато.

Это образ не светской львицы, а "своей женщины", с которой хорошо дома, в гостях и в постели, с кем можно вырастить детей и не сойти с ума от быта.

Практический вывод для женщин — изучите образ, советуют рассылки женских проектов. А ещё намекают: если в окружении или контактах вашего мужчины есть такая, присмотритесь — возможно, вы зря её недооцениваете.

Уточнения

Эволюционная психология (англ. evolutionary psychology) — направление современной психологии, которое занимается изучением видоспецифических психологических особенностей человека. Возникло на стыке различных отраслей и областей научного знания: антропология, социобиология, этология, психология, генетика.



Репродукти́вный во́зраст — период в жизни женщины, в течение которого она способна к вынашиванию и рождению ребёнка. Для женщин он - 15—49 лет (в странах с низкой рождаемостью — 15—44 года). Как правило, доля женщин репродуктивного возраста довольно устойчива и составляет 25—30 %.

