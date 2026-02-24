Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью

Какая женщина может понравиться почти любому россиянину и даже увести его из отношений? Оказывается, идеальный образ можно расчитать и нарисовать.
Это сделала лаборатория визуальной психометрии и поведенческого анализа (VPPL). Учёные представили результаты исследования Visual Attractiveness Prototype Study — Russia 2026.
Специалисты попытались определить, какие черты внешности делают женщину максимально привлекательной для большинства российских мужчин.
В основу легли данные ВЦИОМ, международные базы (например, гигантская Chicago Face Database с миллионами лиц, включая РФ), соцсети и SCUT-FBP.
Алгоритм собрал десятки параметров в единый прототип (в трёх образах), который затем показали 1950 респондентам.
Вот как выглядит эта "самая привлекательная для россиян" женщина...
Когда изображение показали мужчинам, они были впечатлены. Более того, многие спрашивали, как её зовут и как найти, — даже состоящие в отношениях.
Исследование подтвердило то, о чём психологи говорят давно, но что так трудно принять женщинам, воспитанным на глянце: мужчин цепляет не яркая упаковка, не агрессивная демонстративность и не сексуальность, нарисованная косметологами.
Срабатывают базовые биологические сигналы: здоровье, чистая кожа, нормальный вес, без анорексии, но и без пугающей полноты.
Мужчин притягивают естественность и отсутствие следов "ремонта" на лице, спокойный и уверенный взгляд и пропорции, где всё на месте, ничего не выпирает, не увеличено и не ужато.
Это образ не светской львицы, а "своей женщины", с которой хорошо дома, в гостях и в постели, с кем можно вырастить детей и не сойти с ума от быта.
Практический вывод для женщин — изучите образ, советуют рассылки женских проектов. А ещё намекают: если в окружении или контактах вашего мужчины есть такая, присмотритесь — возможно, вы зря её недооцениваете.
