Из художественной школы — в гримёрку Тиффани: карьера, которая началась с косичек

История визажиста из небольшого уральского села неожиданно вышла на международный уровень. Уроженка Фершампенуаза Челябинской области Кристина Шнякина сделала макияж Тиффани Трамп — дочери президента США Дональда Трампа.

Фото: unsplash.com by Pablo Hernández is licensed under Free to use under the Unsplash License Зеркало с подсветкой

От художественной школы к столичным проектам

Интерес к творчеству у Кристины проявился рано: в пять лет она пошла в художественную школу и проучилась там девять лет. По её словам, всё, что было связано с ручной работой, становилось частью её жизни — от рисования до плетения кос и вышивки. Постепенно увлечение трансформировалось в профессию.

"У меня всегда была тяга делать что-то своими руками: я много рисовала, плела косички сестренкам и подружкам, потом начала их красить. Вязала крючком, вышивала — всё, что связано с творчеством, было моим. Макияж — это то же самое, что рисование, только холст — не бумага, а лицо. Я просто превратила любимое дело в профессию", — сказала Шнякина.

Шнякина подчёркивает, что является самоучкой и не проходила профильного обучения визажу. Однако художественная база дала ей понимание анатомии лица, цветовых сочетаний и пропорций. Среди фирменных приёмов — чёткие стрелки и индивидуальный подход к каждому клиенту с акцентом на естественную красоту. Переезд из Челябинска в Москву стал логичным шагом: по её словам, в столице сосредоточены основные клиенты, мероприятия и профессиональные связи.

Встреча с Тиффани Трамп

Знакомство с Тиффани Трамп произошло по рекомендации общей знакомой. Дочь американского президента прилетела на мероприятие с мужем и искала специалистов, которые подготовят её к выходу. Работа, по словам Шнякиной, проходила в спокойной и доверительной атмосфере.

"Тиффани прилетела на мероприятие с мужем и ей нужны были люди, кто соберет ее туда. Так и случилась наша встреча. Тиффани никогда не делала стрелки, но увидев мои работы, решилась попробовать. И осталась в восторге", — сказала Кристина.

Отдельно визажист отметила уважительное отношение клиентки к процессу. По её словам, Тиффани не отвлекалась на телефон и не вмешивалась в рабочие решения, а общение напоминало встречу со старым другом. При этом Шнякина подчеркнула, что подобный уровень взаимодействия встречается не у всех клиентов высокого статуса.

Профессиональная репутация и зарубежный спрос

PR-агент Кристины Александра уточнила, что сотрудничество с Тиффани не стало для визажиста точкой резкого роста популярности. По её словам, специалист давно работает с крупными бьюти-брендами и востребована как в России, так и за рубежом, где регулярно выполняет частные заказы.

Сама Шнякина объясняет интерес иностранных клиенток высоким уровнем российской бьюти-индустрии. Она напомнила о тренде на "русский" маникюр в Европе и США и отметила, что отечественные мастера ценятся за аккуратность и универсальность. По её словам, российская школа даёт серьёзную академическую базу и умение работать в разных жанрах — от свадебного до вечернего макияжа.

Визажист также считает, что московские стандарты формируют профессиональную закалку. По её мнению, сочетание европейской утончённости и восточной выразительности сделало русский макияж узнаваемым брендом на международной арене — сообщает aif.ru.