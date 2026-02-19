Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Питомец теряет шерсть клочьями: как отличить естественную линьку от гормонального сбоя
Когда чемодан — не спасение: почему Шебекино выбрало стоять под огнём
Деньги утекают в унитаз: три привычки которые заставляют вас платить за ЖКУ вдвойне
Сначала сбоит повседневность: что выдает формирование алкогольной зависимости на раннем этапе
Внутреннее напряжение растет: эти симптомы подсказывают, что стресс перерастает в расстройство
Отель стал штабом теневой дипломатии: переговоры обросли неформальным контуром влияния
Просрочка по ЖКУ запускает жесткий сценарий: как работают приставы при долгах за коммуналку
Женские истории под скрипку: в ЦДКЖ покажут комедийный коллаж по Зощенко и Тэффи

Из художественной школы — в гримёрку Тиффани: карьера, которая началась с косичек

Моя семья » Красота и стиль

История визажиста из небольшого уральского села неожиданно вышла на международный уровень. Уроженка Фершампенуаза Челябинской области Кристина Шнякина сделала макияж Тиффани Трамп — дочери президента США Дональда Трампа. 

Зеркало с подсветкой
Фото: unsplash.com by Pablo Hernández is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зеркало с подсветкой

От художественной школы к столичным проектам

Интерес к творчеству у Кристины проявился рано: в пять лет она пошла в художественную школу и проучилась там девять лет. По её словам, всё, что было связано с ручной работой, становилось частью её жизни — от рисования до плетения кос и вышивки. Постепенно увлечение трансформировалось в профессию.

"У меня всегда была тяга делать что-то своими руками: я много рисовала, плела косички сестренкам и подружкам, потом начала их красить. Вязала крючком, вышивала — всё, что связано с творчеством, было моим. Макияж — это то же самое, что рисование, только холст — не бумага, а лицо. Я просто превратила любимое дело в профессию", — сказала Шнякина.

Шнякина подчёркивает, что является самоучкой и не проходила профильного обучения визажу. Однако художественная база дала ей понимание анатомии лица, цветовых сочетаний и пропорций. Среди фирменных приёмов — чёткие стрелки и индивидуальный подход к каждому клиенту с акцентом на естественную красоту. Переезд из Челябинска в Москву стал логичным шагом: по её словам, в столице сосредоточены основные клиенты, мероприятия и профессиональные связи.

Встреча с Тиффани Трамп

Знакомство с Тиффани Трамп произошло по рекомендации общей знакомой. Дочь американского президента прилетела на мероприятие с мужем и искала специалистов, которые подготовят её к выходу. Работа, по словам Шнякиной, проходила в спокойной и доверительной атмосфере.

"Тиффани прилетела на мероприятие с мужем и ей нужны были люди, кто соберет ее туда. Так и случилась наша встреча. Тиффани никогда не делала стрелки, но увидев мои работы, решилась попробовать. И осталась в восторге", — сказала Кристина.

Отдельно визажист отметила уважительное отношение клиентки к процессу. По её словам, Тиффани не отвлекалась на телефон и не вмешивалась в рабочие решения, а общение напоминало встречу со старым другом. При этом Шнякина подчеркнула, что подобный уровень взаимодействия встречается не у всех клиентов высокого статуса.

Профессиональная репутация и зарубежный спрос

PR-агент Кристины Александра уточнила, что сотрудничество с Тиффани не стало для визажиста точкой резкого роста популярности. По её словам, специалист давно работает с крупными бьюти-брендами и востребована как в России, так и за рубежом, где регулярно выполняет частные заказы.

Сама Шнякина объясняет интерес иностранных клиенток высоким уровнем российской бьюти-индустрии. Она напомнила о тренде на "русский" маникюр в Европе и США и отметила, что отечественные мастера ценятся за аккуратность и универсальность. По её словам, российская школа даёт серьёзную академическую базу и умение работать в разных жанрах — от свадебного до вечернего макияжа.

Визажист также считает, что московские стандарты формируют профессиональную закалку. По её мнению, сочетание европейской утончённости и восточной выразительности сделало русский макияж узнаваемым брендом на международной арене — сообщает aif.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива
Наука и техника
Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Наука и техника
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Трасса М-12 озолотила: этот кемпинг у древнего храма теперь забит москвичами
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Смерть за розетку: почему автопром в 2026 году признал электромобили главной ошибкой
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла
Экспорт стал причиной роста цен на газ в США
Питомец теряет шерсть клочьями: как отличить естественную линьку от гормонального сбоя
Когда чемодан — не спасение: почему Шебекино выбрало стоять под огнём
Информационная атака бьёт точно в цель — фундамент решает, выживете вы или нет
Деньги утекают в унитаз: три привычки которые заставляют вас платить за ЖКУ вдвойне
Платья, из-за которых весны ждут как праздника: самые горячие модели сезона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.