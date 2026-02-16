Волосы как в рекламе за 20 рублей: этот кухонный секрет заменит дорогие процедуры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Домашние маски для волос могут дать заметный эффект, если использовать проверенные компоненты и понимать их действие. Несмотря на то что врачи-трихологи редко делают ставку на "бабушкины рецепты", некоторые из них действительно способны улучшить состояние волос.

Блестящие волосы после маски из желатина
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова
Блестящие волосы после маски из желатина

Какие ингредиенты действительно работают

По словам трихолога, кандидата медицинских наук Владислава Ткачева, маски на основе лецитина и яичного желтка можно рассматривать как рабочие варианты для домашнего ухода. Эти компоненты способны питать и частично восстанавливать структуру волос.

"В целом маски, основанные, на лецитине, на желтке, могут рассматриваться как варианты", — отметил трихолог Владислав Ткачев.

При этом врач подчеркнул, что для более глубокого проникновения активных веществ в структуру волос в такие смеси иногда добавляют дополнительные компоненты.

Желатин и эффект коллагена

Отдельное внимание эксперт уделил желатиновым маскам. По его словам, при легком нагревании желатин образует структуру, напоминающую коллагеновую маску.

"Желатиновые маски тоже неплохо, если его немножко нагреть, получится маска, напоминающая коллагеновую, увлажняющую, уплотняющую волосы", — пояснил Владислав Ткачев.

Такие средства могут создавать визуальный эффект плотности и блеска, что делает волосы более ухоженными без дорогостоящих процедур. Об этом сообщает NewsInfo.

Водоросли и травы для домашнего ухода

Для домашнего применения трихолог также рекомендует рассматривать маски на основе водорослей. По его словам, волосы "любят" такие составы, поскольку они обладают увлажняющими и укрепляющими свойствами.

Кроме того, специалист советует не забывать о фитотерапии — масках и ополаскиваниях на основе трав. Подобные средства могут дополнять основной уход и поддерживать здоровье волос при регулярном использовании.

Врач отмечает, что даже доступные ингредиенты могут быть эффективными, если применять их системно и с учетом индивидуальных особенностей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
